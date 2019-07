Football Talk 12/07. Club Brugge geraakt in oefenmatch niet voorbij Kroatische middenmotor - Zidane verlaat oefenstage Real De voetbalredactie

12 juli 2019

20u59

Club Brugge geraakt in oefenmatch niet voorbij Kroatische middenmotor

Club Brugge heeft vanavond op het veld van Deinze 1-1 gelijkgespeeld tegen de Kroatische middenmotor Lokomotiva Zagreb. Vanaken scoorde voor de pauze, Zagreb maakte op slag van rust gelijk vanop de stip. In de tweede helft vierden Okereke en Deli hun debuut, dit terwijl met Kossounou, Sobol en Sagna drie andere nieuwkomers aan de wedstrijd begonnen. Maandag oefent Club opnieuw tegen Union. (TTV)

Doelpunten: 38’ Vanaken (1-0), 45’ 1-1,

Club: Horvath; Mata (71’ Cools), Mechele (62’ Mitrovic), Kossounou (46’ Deli), Sobol (71’ Peres); Rits (46’ Amrabat), Vormer (71’ Schrijvers); Sagna (46’ De Ketelaere), Vanaken (71’ Vossen), Danjuma (62’ Okereke); Rezaei (46’ Openda)

Bam in de winkelhaak! Getekend, @VanakenHans 👌🏼⚽ #clulok pic.twitter.com/abJI9N8Rv1 Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Zidane verlaat oefenstage Real om persoonlijke redenen

Zinédine Zidane heeft het trainingskamp van Real Madrid in het Canadese Montreal om persoonlijke redenen verlaten. De Franse coach is al op weg naar Spanje. Waarom Zidane spoorslags terugkeert, is voorlopig niet geweten. Real bevindt zich sinds begin deze week op oefenstage in Canada. Assistent-coach David Bettoni neemt de taken van Zidane tot nader order over.

Zidane abandona la concentración de Montreal por motivos personales.#RealMadrid Real Madrid C.F.⚽(@ realmadrid) link

Crouch bergt voetbalschoenen op

Peter Crouch zet een punt achter zijn voetbalcarrière. Dat heeft de 38-jarige aanvaller, die de voorbije maanden actief was bij Burnley, laten weten.

“Na lang nadenken heb ik deze zomer besloten om te stoppen met voetbal”, schrijft de ruim 2 meter lange spits op Twitter. “Deze prachtige sport heeft me alles gegeven. Als je op mijn zeventiende had verteld dat ik WK’s zou spelen, in de finale van de Champions League zou staan, een FA Cup zou winnen en meer dan 100 doelpunten in de Premier League zou maken, dan had ik je laten opsluiten. Het was een droom die uitkwam.”

Crouch speelde voor onder meer Queens Park Rangers, Portsmouth, Aston Villa, Southampton, Liverpool, Tottenham Hotspur en Stoke City. Hij behoort, met 106 treffers, tot het selecte gezelschap van spelers die meer dan 100 doelpunten in de Premier League hebben gemaakt. In 42 interlands voor Engeland maakte de kopbalsterke spits 22 doelpunten. Crouch deed mee aan de WK’s van 2006 en 2010.

After a lot of deliberation this summer I have decided to retire from football !

Our wonderful game has given me everything.

I’m so thankful to everyone who helped me get there and to help me stay there for so long. X Peter Crouch(@ petercrouch) link

If you told me at 17 I’d play in World Cups , get to a champions league final , win the Fa cup and get 100 @premierleague goals I would have avoided you at all costs.

It’s been an absolute dream come true 🤖 Peter Crouch(@ petercrouch) link

Amerika eerste, Flames deden nooit beter met 19de plek

De Amerikaanse nationale vrouwenploeg staat op de FIFA-ranking ruim op de eerste plaats. Team USA kroonde zich recent in Frankrijk voor de tweede keer op rij tot wereldkampioen. Nederland, op het WK ietwat verrassend tweede, springt van de achtste naar de derde stek. De Red Flames gaan een plaats vooruit tot nummer negentien. Nooit deden de Belgen beter.

De VS houdt met 2.180 punten opnieuw Duitsland (2.059 ptn) achter zich, dat op het WK in de kwartfinales tegen Zweden sneuvelde. Nederland (+5) volgt als derde, voor Frankrijk (0) en Engeland (-2). Zweden (+3), op het WK goed voor brons na winst in de kleine finale tegen Engeland, valt net uit de top vijf.

De Belgische vrouwen, die zich niet konden plaatsen voor het WK, stijgen naar plaats negentien (1.813 ptn). In maart stonden de Flames nog op de twintigste plaats. Dat was hun hoogste notering ooit, maar nu doen ze nog een plekje beter. De Flames zitten op weg naar het EK in 2021 in Engeland in een groep met Zwitserland (FIFA 18), Kroatië (FIFA 55), Roemenië (FIFA 42) en Litouwen (FIFA 106). De ploeg van bondscoach Ives Serneels opent op 3 september met een thuismatch tegen de Kroaten.

Aboverkoop krijgt boost: KVM rondt kaap van 10.000

Niet alleen de spelersgroep, maar ook de abonnementenverkoop van KV Mechelen heeft een boost gekregen. De uitspraak van het BAS zorgt voor extra enthousiasme bij de Mechelse aanhang. KVM verkocht de voorbije dagen beduidend meer seizoenskaarten dan voor de uitspraak. Gisteren rondde KV Mechelen de kaap van 10.000 abonnees, geel-rood zit nu aan 10.250 seizoenskaarten - alleen de G5-clubs en Antwerp doen beter. Ook de ticketverkoop voor de Supercup van volgende week zaterdag op het veld van RC Genk gaat in stijgende lijn. (ABD)