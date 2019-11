Football Talk (11/11). Arnesen als TD aan de slag bij Feyenoord - Spaanse Supercup naar Saoedi-Arabië Redactie

11 november 2019

23u39

Warnock stapt na drie jaar op bij Cardiff City

Neil Warnock is opgestapt bij Cardiff City. De zeventigjarige coach uit Sheffield werkte sinds oktober 2016 bij de club uit de hoofdstad van Wales.

Cardiff City werd in januari opgeschrikt door de tragische dood van Emiliano Sala. De Argentijnse spits werd voor zo’n 20 miljoen euro overgenomen van FC Nantes om Cardiff aan doelpunten te helpen. Maar nadat hij zijn contract bij de club had getekend, volgde het vliegtuigongeluk tijdens zijn vlucht van Nantes naar Cardiff.

Dit seizoen vielen de resultaten bij Cardiff City tegen. De club staat na zestien wedstrijden op een veertiende plaats. De 0-1-nederlaag tegen Bristol City was voor Warnock de laatste van 144 wedstrijden als coach van Cardiff City. “Ik denk dat dit een goed moment is om uit elkaar te gaan. Er zit veel meer in deze selectie en ik denk dat een andere coach dat zal bewijzen. Ik ben trots dat ik op deze manier vertrek, met een goede band tussen de supporters en de club. Dat is voor mij altijd heel belangrijk geweest.”

Reviewcommissie laat Teuma (Union) vervolgen

De Reviewcommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft unaniem beslist om Union-middenvelder Teddy Teuma te laten vervolgen door het Bondsparket. Het is de eerste keer dit seizoen dat de commissie een disciplinair dossier inleidt.

Teuma moet binnenkort voor de Geschillencommissie verschijnen wegens een zware tackle op Kurt Abrahams (Westerlo) afgelopen vrijdag in de thuismatch tegen de Kemphanen (0-2). De middenvelder van Union kreeg daarvoor een gele kaart in de 81ste minuut, maar door de unanieme tussenkomst van de Reviewcommissie krijgt de fase nu toch nog een staartje. Als ook scheidsrechter Dierick na het zien van de tv-beelden bevestigt dat hij rood had moeten trekken voor de overtreding, kan een schorsing volgen.

Na veertien speeldagen in de Proximus League (1B) is het de eerste keer dat de werkzaamheden van de Reviewcommissie - die elk weekend op basis van tv-beelden op zoek gaat naar fases die bestraft hadden moeten worden met een rode kaart - tot een vervolging leiden. In de hoogste voetbalklasse (1A) is de Reviewcommissie niet meer actief, omdat de VAR er opereert.

Spaanse Supercup verhuist voor drie jaar naar Saoedi-Arabië

De Spaanse Supercup zal de komende drie seizoenen (2020, 2021 en 2022) plaatsvinden in het King Abdullah Sports City-stadion in Jeddah, Saoedi-Arabië. Dat heeft de Spaanse voetbalbond RFEF laten weten.

De strijd om de Spaanse Supercup zal telkens in de winter plaatsvinden. Dit jaar nemen kampioen Barcelona, Copa del Rey-winnaar Valencia, Atlético (tweede in competitie) en Real Madrid (derde in competitie) deel. Valencia treft op 8 januari Real in de halve finales, Barcelona bikkelt de dag nadien tegen Atlético. Op 12 januari volgt de finale.

Barcelona is titelverdediger. Barça haalde het in de zomer van 2018 in Tanger in Marokko tegen Sevilla met 2-1.

Arnesen wordt TD van Feyenoord

Frank Arnesen zal niet lang zonder werk zitten. De Deen werd pas begin oktober aan de deur gezet als technisch directeur bij Anderlecht en gaat nu normaal gezien aan de slag in dezelfde functie bij Feyenoord. De contracten zijn nog niet getekend, maar Arnesen bevestigt aan onze redactie wel dat de onderhandelingen erg vergevorderd zijn. Vanaf januari zou hij in de Kuip in dienst treden. De 63-jarige ex-speler van Anderlecht zal dan voor drie Nederlandse topclubs gewerkt hebben: Ajax, PSV en nu dus Feyenoord. (PJC)

FIFA schorst voormalige Tanzaniaanse bondsvoorzitter voor tien jaar

De Ethische Commissie van de Wereldvoetbalbond FIFA heeft de gewezen voorzitter van de Tanzaniaanse federatie, Jamal Emil Malinzi, een schorsing van tien jaar opgelegd. Hij moet ook een boete van 500.000 Zwitserse frank (455.000 euro) betalen. Malinzi krijgt de sancties omdat hij tussen 2013 en 2017 gesjoemeld heeft met FIFA-gelden. Hij zou ook een officieel document hebben vervalst. Tijdens zijn schorsing mag Malinzi geen enkele aan het voetbal verbonden functie uitoefenen.

Bosnische politie pakt acht mensen uit voetbalmilieu op

De Bosnische politie heeft acht mensen opgepakt in een onderzoek naar mogelijke wedstrijdvervalsing in het voetbal. “Onder de gearresteerden zijn clubmanagers, scheidsrechters en bondslui”, bevestigt een woordvoerder van SIPA, het agentschap dat de zaak uitspit. De betrokkenen worden ervan verdacht wedstrijden te hebben vervalst in de Bosnische eerste klasse en een lagere divisie. Volgens SIPA focust het onderzoek zich op het seizoen 2018-2019.

Laurent Ciman ziet Toronto-ploegmaats titel verliezen aan Seattle

De Seattle Sounders hebben zich tot kampioen in de Major League Soccer (MLS) gekroond. Seattle klopte in de finale van de play-offs Toronto met 3-1. Laurent Ciman bleef bij Toronto op de bank.

De wedstrijd brak pas open in de tweede helft. Leerdam (57') zette Seattle op 1-0, waarna Rodriguez (76') bij het ingaan van het slotkwartier verdubbelde. Ruidiaz (90') diepte nog uit tot 3-0, de eerredder van Altidore viel te laat. Alejandro Pozuelo, ex-KRC Genk, maakte bij Toronto de partij vol.

Toronto kwam als winnaar uit de bus in het oosten, na een zege in de conferentiefinale tegen Atlanta United, dat vorig jaar de MLS-titel veroverde. De Seattle Sounders waren de beste in de Western Conference. Zij haalden het daar in de beslissende partij van Los Angeles FC.

Toronto won de MLS Cup in 2017 een eerste keer, na winst in de finale tegen de Sounders. Seattle triomfeerde het jaar voordien voor de eerste keer, uitgerekend tegen Toronto.

VVV zet coach Robert Maaskant op straat

VVV-Venlo heeft zijn trainer Robert Maaskant (50) ontslagen. De Nederlandse Eredivisieclub besloot in te grijpen na een reeks van zeven competitienederlagen. Tussendoor werd VVV ook uitgeschakeld in het bekertoernooi, door de amateurs van Groene Ster. Maaskant was bezig aan zijn eerste seizoen in Venlo, waar Luc Nilis een van de assistent-coaches is.

“Na zorgvuldig overleg hebben wij de beslissing moeten nemen om afscheid te nemen van onze trainer Robert Maaskant en zijn assistent Raymond Libregts”, zegt algemeen directeur Marco Bogers. “De slechte sportieve resultaten in de afgelopen periode liggen daaraan ten grondslag.”

Zaterdag verloor VVV met 6-1 van Heracles. Cyriel Dessers was de grote uitblinker met drie doelpunten en twee assists. In de stand laat VVV (9 ptn) alleen RKC (4 ptn) achter zich.

Beerschot klaagt

In 1B moet Beerschot bij de start van de tweede periode, vrijdag op OH Leuven, maar liefst vier internationals missen. Yan Vorogovskiy (Kazachstan), Réda Halaimia (Algerije), Prince Ibara (Congo-Brazzaville) en Irakli Bugridze (U21 Georgië) zijn weg voor interlands. “We zijn trots dat onze spelers tot de beste van hun land behoren, maar betreuren tegelijk dat het internationale voetbal de competitie in 1B beïnvloedt. We zullen dit blijven aankaarten bij de Pro League”, laat Beerschot weten in een communiqué. “Terwijl de competitie in 1A stil ligt, wordt er in 1B geen rekening gehouden met interlands. Het is al de derde keer dit seizoen dat Beerschot niet op volle sterkte kan aantreden omdat het enkele internationals moet missen. Jammer dat het aantrekken van goede buitenlanders bestraft wordt.” Kleine kanttekening: Bugridze en Ibara stonden dit seizoen nog geen enkele keer in de basis. Vorogovskiy en Halaimia zijn op het Kiel wel vaste waarden.

Molde, met doelman Craninx op de bank, verovert titel in Noorwegen

Molde FK is voor de vierde keer in zijn geschiedenis kampioen van Noorwegen. De traditieclub verzekerde zich zondag na een 4-0 zege tegen Strömsgodset van de titel. Molde heeft in de stand elf punten voor met nog twee matchen voor de boeg. Het is voor het team na 2011, 2012 en 2014 de vierde titel. Bij Molde speelt doelman Álex Craninx, die op de bank zat. De 24-jarige Spaanse Belg kwam dit jaar tot dusver zeventien keer in actie.

Denayer en Lyon de boot in bij Marseille

Jason Denayer heeft met Lyon geen punten kunnen rapen bij Olympique Marseille. De thuisploeg won de partij van de dertiende speeldag van de Franse Ligue 1 met 2-1. Payet (18' na penalty en 39') zorgde voor een 2-0-stand voor Marseille bij de pauze. Dembélé (59') gaf Lyon weer hoop, zeker toen Gonzalez er even later met zijn tweede geel vanaf moest. Maar de bezoekers, met Denayer heel de partij tussen de lijnen, konden niet profiteren. Lyon is in de stand veertiende met twaalf punten

Mainz zet trainer Schwarz opzij

De Duitse Bundesligaclub FSV Mainz 05 heeft per direct hoofdtrainer Sandro Schwarz uit zijn functie gezet, zo werd vandaag bekendgemaakt. De slechte resultaten zijn aanleiding voor het besluit van de clubleiding, zaterdag werd er met 2-3 verloren van promovendus Union Berlijn. Mainz staat na elf ronden zestiende in de Bundesliga met 9 punten. Acht van de elf duels gingen verloren.

Bij Mainz liggen de Nederlander Jean-Paul Boëtius (ex-Genk) en de Nigeriaan Taiwo Awoniyi (ex-Moeskroen) onder contract. Schwarz was er sinds 2017 coach.

Wesley geselecteerd voor nationale ploeg Brazilië

Wesley Moraes mag voor het eerst naar de nationale ploeg van Brazilië. De ex-spits van Club Brugge is op z’n 22ste voor het eerst lid van de Seleçao. Bondscoach Tite riep Wesley op voor de oefeninterlands tegen Argentinië (15 november) en Zuid-Korea (19 november) ter vervanging van David Neres. De Ajax-speler moest in laatste instantie afhaken met een blessure. Of Wesley ook daadwerkelijk op het veld zal staan is een andere vraag. Met onder meer Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Willian, Richarlison en de piepjonge Rodrygo in de selectie zijn de plaatsjes duur.

Marc Wilmots keert terug naar Iran na gesprekken met bondstop

Marc Wilmots is teruggekeerd naar Iran om er het nationale team opnieuw onder zijn hoede te nemen, zo maakte het Iraanse nieuwsagentschap Isna bekend. De vijftigjarige Wilmots is nog geen half jaar bondscoach van Iran, maar had er deze week mee gedreigd zijn contract te laten ontbinden wegens achterstallige betalingen. Volgens Iraanse media zouden er de voorbije dagen in Turkije echter gesprekken hebben plaatsgevonden tussen Wilmots en de bondstop, waarna de voormalige bondscoach van België is teruggekeerd naar Teheran.

De Iraanse bond FFI benadrukt dat zijn salaris wel uitbetaald werd, maar dat de betaling niet is aangekomen op Wilmots’ bankrekening omwille van de internationale banksancties tegen Iran. Volgens plaatselijke media heeft de federatie nu een plan op tafel gelegd om dat te omzeilen. Het is niet de eerste keer dat er problemen met betalingen opduiken in Iran: ook de vorige bondscoach Carlos Queiroz en clubtrainer Branko Ivankovic hadden ermee af te rekenen.

Marc Wilmots tekende eind mei in Teheran een contract tot het WK van 2022 in Qatar. In drie jaar zou hem dat 4,7 miljoen dollar opleveren.

Marco Reus haakt af bij Mannschaft

Duitsland kan de komende weken in de EK-kwalificatieduels tegen Wit-Rusland en Noord-Ierland geen beroep doen op Marco Reus. De ploegmakker van Axel Witsel en Thorgan Hazard bij Borussia Dortmund sukkelt opnieuw met een enkelkwetsuur.

Reus verscheen gisteren in de 4-0 nederlaag van Dortmund in München aan de aftrap, maar moest op het uur naar de kant voor Mario Götze. Eerder dit seizoen was de aanvaller ook al een tijdje buiten strijd met een kwetsuur aan de enkel.

In Spanje zag FC Barcelona zijn Portugese rechtervleugelverdediger Nelson Semedo uitvallen met een blessure aan de linkerkuit. Semedo zal ongeveer vijf weken aan de kant staan, zo bevestigde Barça.