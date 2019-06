Football Talk (11/06). Wilmots kan niet winnen met Iran - Amerikaanse vrouwen blikken Thailand in met 13-0 De voetbalredactie

11 juni 2019

21u40

Bron: Eigen berichtgeving, Sport.es, Belga 7

Recordzege voor Amerikanen: 13-0 tegen Thailand

De Amerikaanse voetbalsters zijn met een recordzege begonnen aan het WK in Frankrijk. De drievoudige wereldkampioen haalde in Reims tegen Thailand een uniek resultaat: 13-0. Nooit eerder scoorde een ploeg op het WK voor vrouwen dertien keer in één wedstrijd.

Bij de rust leidde de titelverdediger nog maar met 3-0. Na de pauze ging het heel hard. Alex Morgan blonk uit met vijf treffers. Dat is een evenaring van het vrouwenrecord in een WK-wedstrijd. De andere Amerikaanse doelpunten kwamen op naam van Rose Lavelle (twee), Sam Mewis (twee), Lindsey Horan, Megan Rapinoe, Mallory Pugh en Carli Lloyd.

Eerder op de avond won Zweden in dezelfde groep F met 2-0 van Chili. De Zuid-Amerikaanse WK-debutant hield lang stand, maar na een onderbreking wegens hevig onweer kwam de Scandinavische ploeg alsnog tot scoren. Kosovare Asllani (83e minuut) en Madelen Janogy (blessuretijd) maakten de doelpunten.

In groep E won Nederland zuinig met 1-0 van Nieuw-Zeeland. De Europese kampioen deelt de leiding in de groep met Canada, dat maandag al Kameroen met 1-0 versloeg.

Marc Wilmots ziet Iran 1-1 gelijkspelen in Zuid-Korea

In zijn tweede interland onder Marc Wilmots heeft Iran dinsdag in Seoel 1-1 gelijkgespeeld tegen Zuid-Korea. In de 57e minuut kwam Zuid-Korea op voorsprong via Hwang Eui-Jo, diens landgenoot Kim Young-gwon scoorde vijf minuten later in eigen doel.

In een eerste vriendschappelijk duel met Wilmots aan het roer won Iran vorige week met 5-0 van Syrië.

Olivier Swolfs “berust” in schorsing van een jaar wegens meldingsplicht

Olivier Swolfs, financieel directeur van Waasland-Beveren, heeft geen beroep aangetekend tegen de effectieve schorsing van een jaar die de Geschillencommissie Hoger Beroep hem oplegde wegens het verzaken aan de meldingsplicht. Dat bevestigde Swolfs’ advocaat Jan De Man aan Belga.

Swolfs werd door bondsprocureur Kris Wagner gezien als een belangrijk figuur in de vermeende (poging tot) matchfixing van de wedstrijd KV Mechelen/Waasland-Beveren op 11 maart 2018. Tijdens afgeluisterde telefoongesprekken zei de CFO onder meer “geen probleem te hebben om Mechelen te helpen”. Swolfs opperde ook om Daan Foulom en Joachim Van Damme op te stellen, was op de hoogte van de Mechelse benadering van Olivier Myny en wordt gezien als de vaste contactpersoon van Thierry Steemans (KV Mechemen) binnen Waasland-Beveren.

Maar de Geschillencommissie Hoger Beroep sprak Swolfs op 1 juni vrij van matchfixing. De financieel directeur van de Waaslanders werd wel voor een jaar geschorst, wegens het niet naleven van de meldingsplicht. Van de vier beklaagden van Waasland-Beveren werd Swolfs als enige effectief geschorst en dus het zwaarst gestraft. Hij liet zijn advocaat evenwel geen beroep aantekenen, zo vernam Belga.

“Mijn cliënt werd weerhouden dat hij initiatieven van KV Mechelen en/of haar bestuurders te gepasten tijde had moeten melden aan de KBVB. Op dit punt berust de bondsprocureur en hij wordt hierin gevolgd door meneer Swolfs”, aldus meester De Man. “Uiteraard behoudt mijn cliënt zich het recht voor om zich te verdedigen tegen de aantijgingen die door sommige andere partijen worden geformuleerd in procedures die nu voor het BAS werden ingeleid en daarbij zullen desgevallend tegenvorderingen worden geformuleerd.”

Ook voorzitter Dirk Huyck, die wegens het verzaken aan de meldingsplicht een jaar voorwaardelijke schorsing kreeg, diende geen verhaal in bij het BAS. “Mijn cliënt zal berusten in de tussengekomen uitspraak van de geschillencommissie”, aldus Huycks advocaat John Maes bij Belga. “Vermits voor het BAS alle partijen moeten worden opgeroepen, zal mijn cliënt dus ook in beroep verschijnen, maar zal hij aldaar de bevestiging vragen van de uitspraak zoals gewezen in eerste aanleg.”

Voetbalclub Waasland-Beveren werd volledig vrijgesproken, net als bestuurders Jozef Van Remoortel en Walther Clippeleyr. De betrokken partijen hadden tot en met gisteren om beroep aan te tekenen. Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) zal de beroepsprocedure eerstdaags inleiden. Alle partijen zullen opnieuw moeten voorkomen.

Duitsland kan niet meer op sterspeelster Marozsan rekenen in eerste ronde

Dzsenifer Marozsan, de topspeelster van Olympique Lyon en het Duitse nationale team, brak een teen van haar rechtervoet en zal in de eerste ronde van het WK voetbal voor vrouwen (7 juni-7 juli) niet meer in actie komen. Dat maakte de Duitse bondscoach Martina Voss-Tecklenburg bekend.

Marozsan liep de blessure na twintig minuten op in de eerste groepswedstrijd van zaterdag tegen China (1-0). Ze speelde nadien nog zeventig minuten verder, maar het verdict na afloop was hard.

De 27-jarige spelverdeelster mist de duels tegen Spanje (morgen) en Zuid-Afrika (maandag). De Duitse hoopt fit te geraken voor de knock-outfase. Marozsan hielp Lyon dit seizoen aan een derde eindzege op rij in de Champions League. Ze werd in Frankrijk ook verkozen tot Speelster van het Jaar.

Iraanse landskampioen wil coach Ivankovic in cash uitbetalen

De Iraanse landskampioen Persepolis Teheran is zijn Kroatische coach Branko Ivankovic nog 679.000 dollar (600.000 euro) loon verschuldigd. Omdat de schuld vanwege Amerikaanse sancties tegen Iran niet per bankoverschrijving kan worden afgelost, wil de club hem cash uitbetalen.

Volgens het Iraanse agentschap ISNA zal Branko Ivankovic naar Teheran vliegen om er een tas vol briefjes op te pikken. Persepolis is vragende partij om de 65-jarige Kroaat langer aan de club te binden en wil op die manier vermijden dat Brankovic zich tot de FIFA richt om het geld op te eisen.

Vanuit Iran kunnen door Amerikaanse sancties tegen het land geen grote internationale banktransacties plaatsvinden. De VS legden die beperking op vanwege de nucleaire activiteiten in Iran. In april legde Carlos Queiroz klacht neer bij de FIFA omdat de Iraanse voetbalbond de ex-bondscoach nog geld verschuldigd was.

Het is nu afwachten of ook Marc Wilmots, die sinds kort de Iraanse nationale ploeg onder zijn hoede heeft, problemen zal ondervinden. Vorige week debuteerde hij met een 5-0 zege in een oefenmatch tegen Syrië.

Organisatie verkocht een miljoen tickets voor WK vrouwenvoetbal

De organisatie van het WK voetbal voor vrouwen in Frankrijk (7 juni-7 juli) heeft trots bekendgemaakt de kaap van een miljoen verkochte tickets te hebben gerond. Veertien (van de 52) WK-wedstrijden zijn helemaal uitverkocht. Er zijn nog 300.000 tickets te koop.

Voor onder meer de twee laatste poulewedstrijden van organiserend land Frankrijk en verder ook de halve finales (op 2 en 3 juli) en de finale (op 7 juli) kan geen ticket meer gekocht worden.

De kaartjes werden voornamelijk verkocht aan Franse fans (76 procent), maar ook Amerikaanse supporters (15 procent) zijn in groten getale aanwezig. Op ruime afstand volgen vervolgens het Verenigd Koninkrijk (drie procent), Nederland (twee procent) en Duitsland (anderhalf procent).

Lionel Messi wuift favorietenrol Argentinië weg, Di María strooit met lof

Zaterdag gaat de 46e editie van de Copa Améica van start. De bookmakers rekenen, naast Brazilië, Argentinië tot een van de favorieten voor eindwinst. De kapitein van de Albiceleste, Lionel Messi, wuift dat echter weg. Hij vindt Argentinië geen favoriet voor de winst in de Copa América

“Natuurlijk gaan we met dezelfde ambitie als altijd, maar de realiteit is dat ons team in een overgangsfase zit en niet tot de kandidaten voor de eindzege behoort’', aldus de absolute vedette van de Argentijnen, die zaterdag tegen Colombia hun eerste groepswedstrijd spelen.

“Er zijn veel nieuwe spelers in het team die nog weinig interlands hebben gespeeld, maar we gaan er natuurlijk alles aan doen om het beste uit de ploeg te halen. De Copa América is een belangrijk toernooi en het is erg lang geleden dat we de cup wonnen’', zegt de sterspeler van FC Barcelona, die in de laatste twee edities met Argentinië wel de finale haalde, maar beide keren na strafschoppen verloor van Chili. In 1993 was Argentinië voor het laatst winnaar van de Copa América.

Messi wordt voorin zeer waarschijnlijk gekoppeld aan Sergio Agüero. De aanvaller van Manchester City won in 2008 samen met Messi olympisch goud in Peking, maar speelde de jaren daarna zelden een hoofdrol bij Argentinië. Nu Gonzalo Higuain is gestopt als international, krijgt Agüero alle ruimte. “Ik ben fit en wil met Argentinië hetzelfde bereiken als met City”, aldus Agüero, die afgelopen seizoen de Engelse titel en de FA Cup won. “Ik wil ontzettend graag de Copa América winnen, maar meer nog voor Lionel dan voor mezelf. Hij speelt al zo lang mee en heeft zo veel teleurstellingen moeten slikken.” Messi won met de Argentijnse selectie nog nooit een grote prijs.

Aan het Argentijnse Olé liet mede-aanvaller Angel Di María verstaan dat Messi hem nog iedere training verbaast. “Ik hou ervan om met hem te spelen. De dingen die hij doet zijn uniek, onmogelijk te verklaren. De PSG-speler ziet naar eigen zeggen een meer relaxte Messi dan bij vorige tornooien, in een selectie met veel jongelingen. “Hij schiet heel goed op met de jongens.”

“Najar mist Gold Cup door meniscusblessure”

Honduras kan in de komende Gold Cup geen beroep doen op Andy Najar. De 26-jarige rechterflankspeler van Anderlecht heeft volgens het Hondurese Diez TV een meniscusblesure opgelopen in de oefenmatch van vorige week donderdag tegen Paraguay (1-1).

Najar was in die partij na een uur ingevallen maar moest kort voor affluiten opnieuw worden gewisseld. Uit een eerste onderzoek in een Paraguayaans ziekenhuis zou blijken dat de blessure van Najar ernstig is en de Anderlechtspeler onder het mes moet. Op vraag van paars-wit zal de Hondurees terugkeren naar België om er zich te laten onderzoeken door de medische staf.

Najar werd de voorbije jaren niet gespaard door blessures. Onder meer een gescheurde kruisband, een hamstringblessure en een bovenbeenletsel hielden hem lang aan de kant. Vorig seizoen kon Najar wel 30 matchen voor Anderlecht afwerken. Honduras is op de Gold Cup ingedeeld in een groep met Jamaica, Curaçao en El Salvador. Het speelt zijn duels in Kingston, Houston en Los Angeles.

Schotse fans palmen centrum van Brussel in

In het centrum van Brussel hebben de buurtbewoners niet hun rustigste nacht achter de rug. En daar zijn vooral de Schotse fans verantwoordelijk voor. ‘The Tartan Army’ zakte ruim op tijd af naar onze hoofdstad, waar vanavond België-Schotland wordt gespeeld, en zorgde toch voor wat onrust. De buurt rond het Beursgebouw en vooral de Irish Pub O’Reilly’s werden ingepalmd door de mannen in kilt en de politie hield een oogje in het zeil (zie filmpjes onder). In de voetgangerszone zijn ook wegenwerken aan de gang, de stenen liggen er voor het oprapen. Als straks ook de Belgische fans samentroepen aan de Beurs, kan dat een potentieel gevaarlijke situatie worden, al hebben de Schotten niet meteen de reputatie herrieschoppers te zijn. Het is nog niet duidelijk of de politie voorzorgen zal nemen.

Vanavond om 20u45 spelen de Rode Duivels hun vierde EK-kwalificatiematch in groep I. De mannen van Roberto Martínez wonnen voorlopig al hun matchen. De Schotten hebben tot dusver zes punten verzameld.

Gertjan De Mets hangt schoenen aan de haak

Gertjan De Mets zet een punt achter zijn spelerscarrière. Dat bevestigt hij in een bericht op Instagram. De 32-jarige middenvelder blijft wel in het voetbal als video-analist en jeugdcoach bij AA Gent.

“Met trots blik ik terug op een mooie voetbalcarrière. Twaalf seizoenen lang heb ik het beste van mezelf gegeven, spelend voor warme clubs met passionele fans”, schrijft De Mets. “Bedankt aan alle ploegmakkers en stafleden met wie ik samenwerkte bij Club Brugge, KV Kortrijk, Zulte Waregem en Beerschot. Aan Clio en de kindjes, ouders, familie en vrienden dank je wel voor de jarenlange steun. Vandaag start ik met volle goesting een nieuwe uitdaging bij AA Gent, als video-analist en jeugdcoach. Tot snel!”

De Mets, een geboren Bruggeling, stoomde in 2007 vanuit de jeugd van Club Brugge door naar de A-kern van blauw-zwart. Daar kwam hij, mede door blessureleed, echter weinig aan spelen toe. Dat veranderde toen hij in 2010 naar KV Kortrijk verhuisde. De Mets speelde er tot 2017. Bij zijn volgende club Zulte Waregem kreeg hij opnieuw minder speelkansen. Essevee leende de middenvelder vorig seizoen uit aan Beerschot Wilrijk. Met de Ratten greep De Mets vorig seizoen net naast de promotie, al kan dat door de matchfixingaffaire nog veranderen. Hoe dan ook zal De Mets niet meer opdraven in 1A.