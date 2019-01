Football Talk 11/01. Standard rouwt om overlijden ex-speler - Lommel zet 2019 in met driepunter tegen Westerlo - Lyon raakt niet voorbij Reims - Vermaelen traint opnieuw bij Barcelona



Voetbalredactie

11 januari 2019

23u34

Bron: Belga 0

Jean Van Herck, Belgisch kampioen met Standard in 1958, is overleden

Jean Van Herck, voormalig speler van Standard, is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat hebben de Rouches aangekondigd.

Van Herck kroonde zich in 1958 tot Belgisch kampioen met Standard, de eerste landstitel in de clubgeschiedenis.

💫 Onze club is in rouw na het overlijden van Jean Van Herck ➡ https://t.co/oArPBMDWSS #RSCL pic.twitter.com/X6Az7QQhAV Standard de Liège(@ Standard_RSCL) link

Lyon blijft op 1-1 steken tegen Reims

Lyon en Jason Denayer zijn voor eigen supporters niet verder geraakt dan een 1-1-gelijkspel tegen het Stade de Reims van Thomas Foket en Bjorn Engels op de 20ste speeldag in de Ligue 1. De drie Belgen stonden de hele wedstrijd op het veld. Foket pakte een gele kaart in de 83ste minuut.

Voormalig Anderlecht-speler Pablo Chavarria bracht de bezoekers in de 34ste minuut op voorsprong. Twintig minuten voor affluiten bezorgde Bertrand Traoré Lyon alsnog een punt.

In de stand blijft Lyon derde met 33 punten. Lille, dat eerder op de avond met 1-3 won bij Caen, is tweede met 37 punten maar heeft een wedstrijd meer gespeeld. Reims is met 27 punten terug te vinden op de zevende plaats.

Lommel SK zet 2019 in met driepunter tegen Westerlo

Lommel SK heeft met 2-1 gewonnen van Westerlo op de 21ste speeldag in de Proximus League.

Bob Peeters zag zijn Westerlo na 18 minuten op achterstand komen in het Soevereinstadion. Laurens Vermijl opende de score voor de thuisploeg, die in de 37e minuut via Leonardo Miramar Rocha zelfs 2-0 voor kwam. Zes minuten na de pauze milderde Lukas Van Eenoo voor Westerlo.

Na zeven speeldagen is Lommel SK met 6 punten niet langer de rode lantaarn in de tweede periode, die is voorlopig voor Oud-Heverlee Leuven (4 ptn). Westerlo telt eveneens 6 punten. Zaterdag speelt Roeselare (8) gastheer voor leider Beerschot Wilrijk (14). Zondag gaat KV Mechelen (14) op bezoek bij Union (9) en ontvangt OHL Tubeke (7).

In het algemeen klassement is de vierde plaats nu voor Lommel, dat 28 punten telt. Westerlo zakt naar de vijfde plaats met 25 punten.

Crystal Palace kan opnieuw op Christian Benteke rekenen

Christian Benteke zit zaterdag in de kern van Crystal Palace voor de wedstrijd van de 22ste speeldag in de Premier League tegen Watford. Dat deelde trainer Roy Hodgson vrijdag mee. De Rode Duivel keert terug uit een knieblessure die hem al sinds september aan de kant hield. Sinds begin januari traint hij weer voluit mee.

“Ik denk dat hij speelklaar is, maar uiteraard mist hij wedstrijdritme en staat hij nog niet scherp”, verklaarde Hodgson. “Hem meteen in de ploeg droppen houdt een risico in, maar hij heeft een paar zware trainingen goed doorstaan en het is niet uitgesloten dat ik hem zaterdag inbreng.”

Dit jaar speelde Benteke nog maar vier wedstrijden in de Premier League. Daarin kwam de 28-jarige spits niet tot scoren. Crystal Palace, met 22 punten veertiende in de Premier League, scoorde in 21 wedstrijden nog maar 19 doelpunten. Alleen Newcastle (15) en Huddersfield (13) doen minder goed.

Bij Watford, achtste met 29 punten, heeft Christian Kabasele donderdag de trainingen hervat. De verdediger kwam niet meer in actie sinds hij op tweede kerstdag tijdens een wedstrijd tegen Chelsea hard tegen de paal aanbotste toen hij een doelpunt wou voorkomen.

China en Zuid-Korea stoten door naar achtste finales Asian Cup

China en Zuid-Korea hebben zich geplaatst voor de achtste finales van de Asian Cup. In groep C boekten beide landen hun tweede zege in evenveel wedstrijden.

Het China van Marcello Lippi haalde het met 3-0 van de Filipijnen, gecoacht door Sven-Göran Eriksson. Het Zuid-Korea van Paulo Bento was met 1-0 te sterk voor Kirgizië.

Met zes punten elk eindigen Zuid-Korea en China zeker bij de eerste twee in hun groep. Woensdag nemen ze het tegen elkaar op, met de poulewinst als inzet.

Groep C

In Abu Dhabi

Filipijnen - China 0-3

Doelpunten:

China: Wu Lei (44., 66.), Yu Dabao (80.)

In Al Ain

Kirgizië - Zuid-Korea 0-1

Doelpunt:

Zuid-Korea: Kim Min-Jae (41.)

Stand: Ptn W G D V dv dt ver

1. China 6 2 2 0 0 5 1 4

2. Zuid-Korea 6 2 2 0 0 2 0 2

3. Kirgizië 0 2 0 0 2 1 3 -2

4. Filipijnen 0 2 0 0 2 0 4 -4

Directeur Tubeke verzekert continuïteit club: “Hopen tegen 20 of 25/01 in orde te zijn”

Josselin Croisé, algemeen directeur van Tubeke, is vol vertrouwen wat betreft de continuïteit van de 1B-club. “We hopen tegen 20 of 25 januari in orde te zijn”, zo luidt het in een persbericht op de website van Tubeke. Op 21 december werd de club in handen van de Zuid-Koreaan Chankoo Shim een transferverbod opgelegd door de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Volgens verschillende media werden de spelers van Tubeke al twee maanden niet betaald.

“Beetje bij beetje regelen we de verschillende aangehaalde administratieve punten waarmee er een probleem qua timing is”, aldus Croisé. “Wanneer je buitenlandse aandeelhouders hebt, is het normaal dat er enkele administratieve problemen ontstaan. Die worden momenteel geregeld, de continuïteit is niet in gevaar.”

De club bevestigt dat er problemen zijn om de lonen van de spelers uit te betalen. “Waar rook is, is vuur. Momenteel zijn de spelers niet betaald, maar alles wordt geregeld”, zo klinkt het.

Pas als Tubeke voldoet aan de eisen van de Licentiecommissie, wordt het transferverbod opgeheven. De wintermercato sluit eind januari. “Over het algemeen worden de beste zaken gedaan op het einde van de mercato, hopelijk is dat ook dit jaar het geval”, stelt de club zich gerust. Coach Christian Bracconi is er niet over te spreken dat andere 1B-clubs al naar zijn spelers hengelen, hopend dat ze gratis kunnen aangetrokken worden als ze de club in gebreke stellen. “Dat gebrek aan respect irriteert me mateloos”, stelt hij. “Vandaag lijken we een verzwakt dier, en alle aasgieren vliegen op ons af. Maar ik zal hen een schop voor hun kont geven.”

Zondagavond (20u) speelt Tubeke zijn eerste wedstrijd van 2019 op bezoek bij Oud-Heverlee Leuven.

OHL en Maertens vangen bot in hoger beroep

Mathieu Maertens blijft drie speeldagen geschorst. Dat heeft de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vandaag beslist. De middenvelder van OH Leuven kreeg ook een boete van 1.500 euro.

Maertens raakte in de competitiematch bij Westerlo (0-0) betrokken bij een opstootje met Nader Ghandri, die te laat kwam in een duel. Maertens reageerde en ook Ghandri liet zich met een elleboog niet onbetuigd. Scheidsrechter Vermeiren had de fase niet gezien, maar de Reviewcommissie bracht de zaak alsnog voor de Geschillencommissie. Die oordeelde dinsdag dat Maertens vrijwillig in het gezicht sloeg van Ghandri en legde de OHL-middenvelder daarom drie speeldagen schorsing op. Ghandri werd voor zijn aandeel in het opstootje initieel vier speeldagen geschorst, maar dat werd in beroep herleid tot twee speeldagen. OHL hoopte op een gelijkaardige clementie en tekende beroep aan, zonder resultaat.

Nochtans had ook het Bondsparket gevraagd om een mildere straf, evenredig met die voor Ghandri, maar de Geschillencommissie Hoger Beroep dacht daar anders over. “Maertens had geen enkele intentie om de bal te raken, maar wel zijn tegenstrever”, luidde het oordeel.

Coach Nigel Pearson kan door de schorsing komende zondag niet rekenen op zijn sterkhouder in de kelderkraker tegen Tubeke in de Proximus League. Maertens mist ook de duels tegen Union (20/01) en Lommel (27/01).

Thomas Vermaelen traint opnieuw bij Barcelona

Thomas Vermaelen heeft opnieuw meegetraind met de groep bij FC Barcelona. Dat heeft Barça meegedeeld op zijn website. De Rode Duivel liep medio december in het competitieduel tegen Levante een spierscheur op in zijn rechterkuit.

De 33-jarige verdediger was nog maar pas hersteld van een hamstringblessure, die hij medio oktober opliep in de Nations League-thuiswedstrijd met de Rode Duivels tegen Zwitserland. In totaal heeft Vermaelen dit seizoen bij de Catalanen zes wedstrijden gespeeld, goed voor 392 minuten.

Zondag ontvangt Barcelona op de 19de speeldag Eibar. Die wedstrijd komt waarschijnlijk nog te vroeg voor Vermaelen, van wie het contract in juni afloopt. In de stand staat Barcelona aan de leiding met 40 punten, Atlético Madrid is tweede op vijf punten.

Juan Gutierrez volgt landgenoot Nano op als T1 bij Roeselare

1B-club Roeselare heeft de Spanjaard Juan Gutierrez Moreno voorgesteld als haar nieuwe hoofdcoach. De 42-jarige Gutierrez volgt zijn landgenoot Nano op en tekende een overeenkomst tot het einde van het seizoen. Hij leidde vrijdagmorgen zijn eerste training, morgenavond (om 20u00) volgt al meteen zijn eerste thuiswedstrijd tegen Beerschot-Wilrijk. Roeselare staat momenteel vierde in de tweede periode van de Proximus League, en zesde in de algemene rangschikking.

Gutierrez is voor de West-Vlamingen de derde Spaanse coach dit seizoen. Roeselare begon het seizoen met Jordi Condom, die in november werd opgevolgd door zijn landgenoot Nano. Die verliet Schiervelde dinsdag om als assistent van Quique Sanchez Flores te tekenen bij het Chinese Shanghai Greenland Shenhua.

Juan Gutierrez, ook wel ‘Juanito’ genoemd, was als speler een grote naam in het Spaanse voetbal. De verdediger verdedigde succesvol de kleuren van onder meer Betis Sevilla (2001-2009) en Atlético Madrid (2009-2011). Met Betis won hij in 2005 de Copa del Rey, met Atlético Madrid in 2010 de Europa League. Juanito was ook 25 keer Spaans international. Hij werd met la Roja Europees kampioen in 2008 in Oostenrijk en Zwitserland en behoorde ook tot de selecties voor het EK in Portugal (2004) en het WK in Duitsland (2006). Als coach deed de Spanjaard ervaring op bij de jeugd van Betis en de Spaanse derdeklassers San Roque en Sanluqueno.

Funkel volgend seizoen weg bij Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf, de club van Benito Raman en Dodi Lukebakio, gaat voor volgend seizoen op zoek naar een nieuwe trainer. Friedhelm Funkel (65) doet het huidige seizoen nog uit maar legt zijn functie dan neer.

Beide partijen zaten op de winterstage in Marbella rond de tafel maar vonden geen vergelijk over een contractverlenging. Daarop liet Fortuna Düsseldorf weten dat Funkel de club in juni zal verlaten.

Funkel is sinds maart 2016 aan de slag bij Fortuna Düsseldorf. Vorig seizoen dwong hij met de ploeg de promotie naar de Duitse topklasse af. Met 18 punten staat Fortuna Düsseldorf na de heenronde op plaats veertien, vier punten boven de degradatiezone.

Australië herstelt zich van uitschuiver tegen Jordanië en klopt Palestina

Titelverdediger Australië heeft zijn tweede groepsduel op de Asian Cup in de Verenigde Arabische Emiraten winnend afgesloten. De Aussies, met Genk-doelman Danny Vukovic op de bank, versloegen in Dubai Palestina met 3-0. Op de eerste speeldag had Australië nog verrassend met 1-0 in het zand gebeten tegen het Jordanië van Vital Borkelmans.

Goals van Maclaren (18.) en Mabil (20.) brachten de Australiërs vroeg in de eerste helft al op een dubbele voorsprong. Na de pauze controleerden de manschappen van bondscoach Graham Arnold (ex-FC Luik en Charleroi) de wedstrijd uit. Invaller Giannou (90.) legde in de slotfase de 3-0 eindstand vast.

In de andere wedstrijd in groep B won Jordanië gisteren met 2-0 van Syrië. Borkelmans en co zijn zo al verzekerd van de tweede ronde. Syrië, dat nog niet uitgeschakeld is, ontsloeg later die avond haar Duitse bondscoach Bernd Stange. Op de slotspeeldag, dinsdag, staan Australië en Syrië tegenover elkaar. Palestina treft het al gekwalificeerde Jordanië.

Later vandaag worden nog twee groepsduels in poule C afgewerkt. China treft de Filipijnen (om 14u30 Belgische tijd), Zuid-Korea ontmoet Kirgizië (om 17u00). China en Zuid-Korea wonnen op de eerste speeldag en zijn bij een zege eveneens zeker van plaatsing voor de achtste finales. De eerste twee teams van elk van de zes poules plaatsen zich voor de achtste finales, net als de vier beste derdes.

Ex-doelman AA Gent veroordeeld tot werkstraf

Sergio Padt, doelman bij FC Groningen, is veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur. Padt, die van 2011 tot 2014 voor AA Gent uitkwam, zou zich onheus gedragen hebben tegenover een conducteur in de trein op zondag 23 september, enkele uren na de verloren thuiswedstrijd tegen AZ. De rechter acht het bewezen dat Padt beledigende en bedreigende taal heeft gebruikt, en dat hij één klap heeft uitgedeeld. De 28-jarige doelman verliet gisteren het trainingskamp van FC Groningen in Duitsland omdat hij zich in de rechtbank moest melden. Padt leverde zijn aanvoerdersband in na het incident in de trein. Hij raakte ook zijn plek in de selectie van Oranje kwijt. De ex-doelman van AA Gent fungeerde een tijdje als derde keeper bij Nederland.

Lovren moet eerste kwalificatieduel voor EK 2020 missen na spottende video

De UEFA heeft Dejan Lovren een schorsing van één speeldag opgelegd, nadat de Kroatische verdediger in november na afloop van de 3-2-zege in de Nations League tegen Spanje een video met beledigingen aan het Spaanse nationale team op Instagram had gepost. Lovren mist de eerste kwalificatiewedstrijd op weg naar het EK van 2020, thuis tegen Azerbeidzjan (21 maart).

De verdediger van Liverpool lachte met de Spanjaarden na de 3-2-zege in de Nations League en noemde hen “lafaards”. Lovren wees nadien op het Kroatisch embleem op zijn shirt en riep: “Enkel dit team is iets waard”. Kroatië verloor enkele dagen nadien echter van Engeland en degradeerde daardoor naar Divisie B. De UEFA verklaarde dat het gedrag van de Kroaat tegen de “normen en waarden van het voetbal indruist”. Lovren en Kroatië werden vorige zomer in Rusland nog vice-wereldkampioen.

Müller mist duels met Liverpool door schorsing

Bayern München kan in de achtste finales van de Champions League geen beroep doen op aanvaller Thomas Müller. De Duitser kreeg van de UEFA voor zijn karatetrap in de laatste groepswedstrijd van het kampioenenbal, bij Ajax (3-3), een schorsing van twee speeldagen opgelegd. Müller mist zo de dubbele confrontatie met Liverpool.

De 29-jarige Müller liet zich niet van zijn beste zijde zien in een duel met Nicoals Tagliafico en raakte de Argentijn met zijn studs vol op het achterhoofd. Als straf mist hij zowel de heenwedstrijd in Liverpool (19 februari) als de terugwedstrijd in München (13 maart). Bayern kreeg ook een boete van 8.000 euro, omdat fans tegen Ajax vuurwerk afstaken in het uitvak van de Johan Cruijff Arena.

De UEFA gaf ook Ajax-verdediger Maximilian Wöber een schorsing van twee duels na een zware overtreding op Leon Goretzka. De Oostenrijker mist zo de duels met Real Madrid in de achtste finales van het kampioenenbal. Ajax leek echter sowieso niet te kunnen rekenen op zijn linksachter. Wöber staat immers dichtbij een transfer naar Sevilla, hij verliet donderdag al het Amsterdamse trainingskamp in Florida om zijn transfer naar Andalusië af te ronden. Ajax kreeg bovenop de schorsing een boete van 20.000 euro, omdat supporters tegen Bayern voorwerpen op het veld gooiden.

Ook PSG en Rode Ster Belgrado kregen tot slot boetes van de UEFA. De Parijzenaars moeten 35.000 euro betalen voor incidenten na het onderlinge groepsduel in de Franse hoofdstad (6-1), op 3 oktober. Meteen na het laatste fluitsignaal kwam het buiten het stadion tot rellen en gooiden ruim 300 gemaskerde individuen vuurpijlen op de aanwezige politieagenten. De agenten gebruikten op hun beurt traangas om de supporters uiteen te drijven. PSG riskeerde de terugwedstrijd van de achtste finales in de Champions League tegen Manchester United (6 maart) achter gesloten deuren te moeten afwerken, maar komt er dus vanaf met een boete. Ook Rode Ster Belgrado kreeg nog een boete van de UEFA. De Serviërs moeten 25.000 euro neertellen na "ongeoorloofde gezangen" van haar supporters.