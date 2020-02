Football Talk (10/2). Pjaca en Joveljic scoren punten in oefenmatch - Dele Alli biedt excuses aan voor coronavirusgrap





10 februari 2020

Roeselare-coach Gamel krijgt één speeldag schorsing

Christophe Gamel zal op de 26e speeldag in de Proximus League tijdens de wedstrijd op bezoek bij Union niet in de dug-out zitten van KSV Roeselare. De trainer van de West-Vlaamse 1B-club is één speeldag geschorst, zo maakte Roeselare maandag bekend.

Gamel werd afgelopen weekend rechtstreeks uitgesloten in de thuismatch tegen Beerschot. Na een opstootje tussen Andzouana (Roeselare) en Brogno (Beerschot) vlak voor de trainersbank van de bezoekers gingen de poppen aan de zijlijn aan het dansen. Ook de coach van Esvee raakte daarbij betrokken. Gamel sprong tussen de kemphanen om ze uit elkaar te halen. De Nederlandse scheidsrechter Ruperti stuurde de Franse trainer daarop met rood de tribunes in.

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) stelde maandag een speeldag schorsing en 500 euro boete voor. Roeselare besliste die straf “in overleg met alle partijen” te aanvaarden, waardoor Gamel zaterdag in de tribunes van het Joseph Marienstadion van Union moet plaatsnemen.

Dele Alli verontschuldigt zich voor coronavirusgrap

Tottenham-middenvelder Dele Alli heeft zich verontschuldigd voor een grappig bedoelde video die hij op Snapchat heeft gepost over het coronavirus. “Ik heb mezelf en de club teleurgesteld”, verklaarde de 23-jarige Engelse international.

In de video is Alli te zien met een mondmasker op een luchthaven. Daarna richt hij de camera op een Aziatisch uitziende man en een flesje desinfecterende handgel.

Even later verwijderde Alli zijn bericht, gevolgd door een video op Weibo, de Chinese versie van Twitter, waarin hij zijn excuses aanbiedt. “Ik was niet grappig en dat realiseerde ik me meteen. Ik verwijderde de video dan ook”, aldus Alli. “Ik heb mezelf en de club teleurgesteld. Hierover maak je geen grappen. Ik stuur al mijn liefde en bidt voor iedereen in China.”

Meer dan 900 mensen zijn in China overleden door het virus. In totaal zijn wereldwijd meer dan 40.000 mensen besmet.

Ajax twee maanden zonder Veltman na operatie

Ajax moet het twee maanden doen zonder verdediger Joël Veltman. De 28-jarige international van Oranje liep ruim een week geleden, in de gewonnen topper tegen PSV (1-0), een knieblessure op. Medisch onderzoek wees uit dat Veltman een operatie aan zijn rechterknie moet ondergaan.

Ajax heeft aan kop van de Eredivisie drie punten voorsprong op AZ. De landskampioen speelt woensdag in het bekertoernooi tegen Vitesse en begint volgende week in Spanje aan het tweeluik met Getafe in de 16e finales van de Europa League. Veltman mist in ieder geval beide duels met Getafe (20 en 27 februari). Als Ajax doorgaat, is hij volgende maand ook niet inzetbaar in de achtste finales van het Europese bekertoernooi.

Trainer Erik ten Hag heeft al maandenlang te maken met blessureleed binnen zijn selectie. David Neres en Zakaria Labyad staan al geruime tijd aan de kant, en afgelopen maand raakte ook Hakim Ziyech geblesseerd.

Naast Veltman vielen ook Quincy Promes en Ryan Babel uit tegen PSV. Promes, die vanwege een kuitblessure in december enkele belangrijke wedstrijden miste, is met een hamstringblessure enkele weken uitgeschakeld. Babel liep een kneuzing aan een bilspier op, maar hij kon afgelopen week de training hervatten. Verdediger Daley Blind staat na twee maanden afwezigheid vanwege een ontstoken hartspier ook voor zijn rentree.

Joveljic en Pjaca winnen van Dudelange

Naar verluidt waren ze prima. Anderlecht-aanwinsten Marko Pjaca en Dejan Joveljic hebben zaterdag speelminuten gemaakt in een oefenwedstrijd tegen Dudelange. We hebben van horen zeggen - de vriendschappelijke match tegen de Luxemburgers van coach Bertrand Crasson vond plaats achter gesloten deuren, en op RSCA doet men tegenwoordig geheimzinnig over álles - dat de twee een scherpe en fitte indruk lieten. Het zou Frank Vercauteren en Vincent Kompany goed uitkomen, mochten de aanvallers snel conditioneel klaar zijn om 90 minuten te voetballen, zeker nu spits Antoine Colassin (ligamenten enkel) vandaag onder het mes moet.

Anderlecht, nog zonder de inmiddels gearriveerde Kemar Lawrence, won overigens van Dudelange met 2-1. Het waren twee jeugdproducten die voor de doelpunten zorgden: de eerste goal kwam op naam van Ait El Hadji, Guindo maakte de tweede.

Ajax-coach: “Volgen situatie Vertonghen”

Biedt zijn ex-club een oplossing? Jan Vertonghen (32) lijkt onder José Mourinho niet langer incontournable bij Tottenham; zijn contract in Londen loopt eind dit seizoen af. “Jan heeft een verleden bij Ajax, natuurlijk volgen wij zijn situatie nadrukkelijk”, aldus Ajax-coach Erik ten Hag bij Ziggo. Vertonghens leeftijd is geen belet: “Als iemand goed genoeg is, maakt het niet uit hoe oud hij is.” Vertonghen speelde tot 2012 bij Ajax, met wie hij twee keer de Nederlandse titel pakte.

Serie A : Luigi Di Biagio is opvolger van Leonardo Semplici bij rode lantaarn SPAL

SPAL heeft coach Leonardo Semplici (52) de laan uitgestuurd en Luigi Di Biagio (48) aangesteld als opvolger. Dat heeft de rode lantaarn in de Serie A maandag aangekondigd.

Semplici coachte SPAL sinds 2014 en promoveerde tweemaal met de club (van Serie C naar Serie A). In 2017 keerde SPAL terug naar de hoogste divisie in Italië na een afwezigheid van 49 jaar. Na drie opeenvolgende nederlagen besliste het bestuur echter niet meer met Semplici door te gaan. Met 15 punten na 23 speeldagen is de club laatste in de Serie A.

Luigi Di Biagio volgt Semplici op. De voormalige middenvelder van onder meer AS Roma en Inter Milaan ondertekende een contract tot 30 juni 2020. Voormalig international Di Biaggio coachte van 2013 tot 2019 de Italiaanse belofteploeg en was in 2018 even interim-bondscoach van de Azzurri.

Toeschouwers bij openingsmatch Aziatische Champions League moeten mondmaskers dragen

Bij de openingswedstrijd van de Aziatische Champions League, morgen in Zuid-Korea, moeten alle toeschouwers mondmaskers dragen. Dat is volgens persagentschap AP één van de maatregelen genomen door de Aziatische Voetbalconfederatie (AFC) tegen de verdere verspreiding van het coronavirus.

Verder mogen de fans die het duel in Jeonju tussen de Zuid-Koreaanse kampioen Jeonbuk Motors en de Japanse kampioen Yokohama F. Marinos willen bijwonen, geen lichaamstemperatuur van meer dan 37,5 graden hebben.

Vorige week al besliste de AFC dat omwille van het coronavirus de eerste drie wedstrijden van de Chinese clubs Shanghai SIPG, Guangzhou Evergrande en Shanghai Shenhua uitgesteld worden. Die matchen zullen in april en mei doorgaan.

Verder raakte bekend dat de LPGA-golftoernooien voor vrouwen in Singapore en Thailand, die eind februari zouden plaatsvinden, geannuleerd worden wegens het coronavirus. “De gezondheid en veiligheid van onze speelsters, supporters en medewerkers primeren voor ons altijd”, geeft de LPGA aan.