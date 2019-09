Football Talk (1/9). MVV-Roda stilgelegd na gooien drank naar Croux - PSV wint in Waalwijk Redactie

01 september 2019

16u02

Boli Bolingoli en Celtic winnen Old Firm

Celtic Glasgow, met Boli Bolingoli 90 minuten op het veld, heeft Rangers met 0-2 verslagen in de eerste Old Firm van het seizoen. In Ibrox Park opende de Fransman Odsonne Edouard de score in de 32e minuut. De Ier Jonathan Hayes, ingevallen in de 83e minuut, legde de eindstand vast in de blessuretijd (90.+3). Celtic zet de Rangers van Steven Gerrard zo op drie punten. Na vier speeldagen staat Celtic op kop met 12 op 12.

MVV-Roda stilgelegd na gooien drank naar Croux

De Limburgse derby in de Nederlandse eerste divisie tussen MVV en Roda JC is zondag in de 41e minuut tijdelijk stilgelegd. Supporters van de club uit Maastricht gooiden drank en andere voorwerpen richting Roda JC-speler Jordy Croux, meldt Roda op Twitter.

Scheidsrechter Christiaan Bax besloot daarop om de wedstrijd te staken. Het stond op dat moment 0-0 in De Geusselt. Na vijf minuten rust werd de wedstrijd weer hervat.

Croux is dit seizoen nieuw bij de club uit Kerkrade. Hij werd overgenomen van Willem II. Vorig seizoen kwam de 25-jarige Belg een half jaar op huurbasis uit voor MVV. In 2015-2016 speelde hij ook in het rode shirt van de thuisploeg.

PSV laat geen punten liggen bij Waalwijk

Anas Tahiri heeft met zijn ploeg Waalwijk een 1-3 nederlaag geleden tegen PSV. PSV komt zo naast Ajax op een gedeelde tweede plaats met 10 punten. Vitesse leidt de Eredivisie met 11 punten. De Belg stond heel de wedstrijd op het veld. Melle Meulensteen opende de score voor de thuisploeg in de 43ste minuut. In de tweede helft ging PSV er op en er over. Een ongelukkige owngoal van Paul Quasten bracht de stand terug gelijk. Timo Baumgartl (76') en Konstantinos Mitroglou (78') bezorgden PSV de drie punten.