Football Talk 09/11. Bijna 80.000 fans voor vrouwenmatch - Trebel revalideert na operatie - Defour aan beterhand

09 november 2019

Bijna 80.000 fans voor oefeninterland tussen Engelse en Duitse voetbalvrouwen

De oefeninterland tussen de Engelse en Duitse voetbalvrouwen heeft 77.768 fans naar Wembley gelokt. Duitsland won de partij met 1-2.

Alle 90.000 tickets gingen vooraf de deur uit, maar het kille regenweer hield nog heel wat supporters weg. Uiteindelijk zakten 77.768 fans naar het stadion af - net geen Europees record. De finale van de Olympische Spelen van 2012, waar de Verenigde Staten het haalde van Japan, lokte 80.203 bezoekers naar Wembley.

Het wereldrecord werd neergezet in de finale van het WK in 1999. De VS klopte toen in Los Angeles voor 90.185 fans China na strafschoppen.

Raman en Schalke komen drie keer op voorsprong maar winnen niet

Schalke 04 en Benito Raman hebben in eigen huis met 3-3 gelijkgespeeld tegen Fortuna Düsseldorf. Raman mocht de hele wedstrijd meedoen bij zijn club en liet zich in de 33ste minuut opmerken met een assist voor het openingsdoelpunt van Daniel Caligiuri. Toby Alderweireld zat op zijn beurt op de bank bij Tottenham.

De voorsprong van de thuisploeg werd, na een door de VAR toegekende strafschop, ongedaan gemaakt door Rouwen Hennings (62.). In de 67e minuut ging Schalke, met dank aan Ozan Kabak, opnieuw over de bezoekers, maar alweer bracht Hennings de stand terug gelijk (74.). Suat Serdar zorgde niet veel later voor een derde thuisdoelpunt (79.) en ook deze keer had Hennings een antwoord klaar (85.) met de 3-3.

Ook Dodi Lukebakio en Dedryck Boyata kwamen met Hertha Berlijn, dat overigens een mooi eerbetoon aan de val van de muur in petto had, in actie. Lukebakio gaf in de 32e minuut de bal aan Maximilian Mittelstadt die zijn ploeg met een hard schot op 1-0 zette. Lang duurde de euforie bij de thuisploeg wel niet. Nog voor de rust had Leipzig de leiding weer overgenomen, via een penalty van Timo Werner (38.) en een afgeweken trap van Marcel Sabitzer (45+1.). Kevin Kampl (88.) en opnieuw Werner (91.) diepten de score in de tweede helft nog uit tot 1-4, alvorens Davie Selke de 2-4 eindstand op het bord zette (93.).

Tottenham heeft weer niet kunnen proeven van de drie punten in de Premier League. Het speelde thuis 1-1 gelijk tegen Sheffield United. Heung-Min Son opende de score door in de 58e minuut geflater in de verdediging af te straffen. Een eerste tegendoelpunt van Sheffield werd na milimeterwerk van de VAR nog afgekeurd, maar het doelpunt van George Baldock in de 78e minuut mocht wel blijven staan. Toby Alderweireld moest vanop de bank toekijken en ook Jan Vertonghen was er niet bij vanwege een spierblessure.

Trebel revalideert na operatie

Adrien Trebel werkt volop aan zijn revalidatie, nadat hij onlangs een operatie onderging aan de meniscus. De 28-jarige Anderlecht-middenvelder wordt in zijn herstel bijgestaan door Lieven Maesschalck, de fysiotherapeut achter ‘Move to Cure’. De praktijk van Maesschalck deelde op Instagram beelden van Trebels revalidatie (zie video hieronder).

FC Keulen zet coach Beierlorzer aan de deur

FC Keulen, de Duitse ploeg van onze landgenoten Sebastiaan Bornauw en Birger Verstraete, heeft een einde gemaakt aan de samenwerking met hun coach Achim Beierlorzer, zo maakte de club vandaag bekend.

“Het is met pijn in het hart dat we deze beslissing hebben moeten nemen, want we dragen Achim Beierlorzer hoog in het vaandel”, vertelde de sportief directeur Frank Aehlig. “Sportief staan we niet op de plaats waar we willen staan en het is onze taak om er alles aan te doen om onze doelen te bereiken.”

Het pas gepromoveerde Keulen staat op dit moment laatste in de Bundesliga met zeven punten uit elf wedstrijden. Vrijdagavond leed het nog een pijnlijke nederlaag in de laatste minuut tegen Hoffenheim en dat bleek de druppel. In de Beker volgde eerder al de uitschakeling tegen een vierdeklasser.

Ook technisch directeur Armin Veh verlaat na “onderling overleg” de club met onmiddellijke ingang. Het was al eerder aangekondigd dat Veh de club zou verlaten, maar oorspronkelijk was dit pas aan de orde op het einde van het seizoen.

De 51-jarige Beierlorzer was pas sinds vorige zomer aan de slag bij de club, na de promotie naar de Bundesliga.

Defour aan de beterhand

De hamstringblessure van Steven Defour evolueert gunstig. De ex-Rode Duivel onderging donderdag een controle en die zette het licht op groen om de trainingsarbeid op te drijven. Vanaf volgende week gaat hij iets meer doorgedreven trainen. Tijdens de interlandbreak moet hij langzaam bij de groep kunnen aansluiten. De inhaalwedstrijd tegen Gent van 21 november is niet onhaalbaar. Op Borges en Quirynen is het nog eventjes wachten, maar ook zij zetten stappen. Opare hoopt de club in de winterstop te recupereren. Voor Pius ligt die streefdatum later, richting de start van de play-offs. (SJH)

Reist Clinton Mata mee naar de Bosuil?

Als hij vandaag de training goed doorstaat, dan reist Clinton Mata morgen mogelijk mee naar de Bosuil. De rechtsachter is verlost van zijn blessure, al trainde hij gisteren nog slechts gedeeltelijk met de groep. Het is aannemelijk dat Club Brugge Mata nog spaart voor de belangrijke wedstrijden na de winterstop, al is een selectie zeker niet uitgesloten. Met de terugkeer van de vleugelspeler is de ziekenboeg op doelman Shinton na opnieuw helemaal leeg. (TTV)

Anderlecht wellicht op stage in Pinatar

Geef hen eens ongelijk. Van 5 tot en met 12 januari zoekt Anderlecht de zon op voor de jaarlijkse winterstage. Wellicht is de bestemming San Pedro del Pinatar in de regio Murcia - ‘t is nog niet helemaal zeker, maar die locatie zou bij de staf de voorkeur genieten. Ook vorig seizoen onder Fred Rutten trainde RSCA in de Pinatar Arena. Het moet wel gezegd dat het effect daarvan achteraf nauwelijks merkbaar was. (PJC)

Eerste overwinning voor Malinwa in 28 jaar?

Luik is niet de favoriete verplaatsing voor KV Mechelen. Toch niet als we kijken naar de statistieken. Het is intussen al meer dan 28 jaar geleden dat Malinwa nog eens kon winnen op Sclessin. Op 28 januari 1991 scoorde ex-bondscoach Marc Wilmots - toen speler van Kavé - het enige doelpunt van de partij. Sindsdien werd er vooral verloren door de Mechelaars. Standard was zestien keer te sterk, vijf keer werd er gelijkgespeeld.

Het laatste gelijkspel dateert intussen van drie jaar geleden (2-2). Beide Mechelse doelpunten werden toen gemaakt door Mats Rits. Van de laatste tien confrontaties met KV Mechelen in Luik - play-offs meegeteld - won Standard er maar liefst negen. Fort Sclessin. Benieuwd of ze die statistiek kracht kunnen bijzetten morgenavond. Maar elke reeks wordt ooit doorbroken, zeker? (FDZ)