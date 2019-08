Football Talk 09/08. Westerlo wint met kleinste verschil van Oud-Heverlee Leuven - Silva nieuwe kapitein City De voetbalredactie

09 augustus 2019

Lyon en aanvoerder Denayer winnen met 0-3 tegen Monaco

Lyon is de competitie in Frankrijk begonnen met een 0-3-overwinning op het veld van AS Monaco. Jason Denayer speelde de hele match en droeg zelfs de aanvoerdersband. Nacer Chadli bleef bij Monaco de hele match op de bank.

Mephis Depay scoorde in de 36ste minuut de 2-0. Moussa Dembélé had Lyon op voorsprong gezet, op assist van Bertrand Traoré. Lucas Tousart scoorde ook nog, als enige na rust. Cesc Fàbregas van Monaco kreeg al na een half uur de rode kaart.

Westerlo wint met kleinste verschil van Oud-Heverlee Leuven

Westerlo heeft de tweede speeldag in 1B geopend met een 1-0 zege tegen Oud-Heverlee Leuven. Kurt Abrahams scoorde op het uur het enige doelpunt van de partij.

Met het maximum van zes punten gaat Westerlo voorlopig alleen aan de leiding. Zaterdag kan het het gezelschap krijgen van Union Sint-Gillis, dat op verplaatsing bij Virton speelt en van Beerschot, dat naar Roeselare trekt. Lokeren en Lommel sluiten zondagnamiddag de speeldag af.

De Bruyne geen kapitein bij City

David Silva volgt Vincent Kompany op als aanvoerder van Manchester City. De spelersgroep koos woensdag voor de meest ervaren speler boven zijn nieuwe leider op het veld, Kevin De Bruyne. Die moet nog een jaartje wachten - Silva neemt na dit jaar afscheid van City. “David moet vooral zichzelf blijven”, zei Pep Guardiola. De Bruyne is wel een van de drie vice-aanvoerders, samen met Sergio Agüero en Fernandinho. Band of geen band, het maakt hem weinig uit.

Draws voor Carrasco en Dembélé in China

Yannick Carrasco en Mousa Dembélé hebben met hun clubs Dalian Yifang en Guangzhou R&F gelijke spelen behaald op de 23ste speeldag van de Chinese Super League. Carrasco en co speelden 2-2 gelijk tegen Jiangsu Suning, Dembélé en zijn makkers behaalden hetzelfde resultaat tegen Shanghai SIPG.

Carrasco stond voor een keer niet zelf aan het kanon bij Dalian Yifang, maar bezorgde wel de assist voor de tweede treffer. Bij de bezoekers maakte Ivan Santini, in het tussenseizoen overgekomen van Anderlecht, na rust speelminuten. Carrasco speelde de hele wedstrijd. Ook Mousa Dembélé behaalde op de valreep een gelijkspel. Tosic maakte liefst acht minuten in blessuretijd de 2-2. Ook Dembélé speelde de volle negentig minuten.

In de stand is Dalian Yifang voorlopig knap zesde, Guangzhou R&F is tegenvallend elfde. Marouane Fellaini en Shandong Luneng gaan zaterdag op bezoek bij Hebei.

Athletic Bilbao ziet clubicoon Aduriz op het einde van het seizoen stoppen

Aritz Aduriz heeft bekendgemaakt op het einde van dit seizoen een punt achter zijn actieve carrière te zetten. De 38-jarige aanvaller is een clubicoon van Athletic Bilbao.

Aduriz speelde tot dusver 388 officiële duels voor het Baskische team, waarin hij 171 keer scoorde. In België zal de naam Aduriz vooral de Genk-supporters nog doen huiveren. De spits scoorde in november 2016 in de onderlinge confrontatie tussen Athletic Bilbao en Racing Genk in de Europa League alle vijf de goals in de 5-3-zege van de Basken.

De dertienvoudig Spaans international won met Bilbao één Spaanse Supercup (2015). Enkele maanden eerder hadden de Basken de finale van de Copa del Rey verloren. Individueel werd hij tweemaal topschutter van de Europa League (2016 en 2018).

🤝 Tras doce temporadas en el @AthleticClub, Aritz Aduriz dejará el fútbol profesional.



ℹ Todos los detalles de la decisión del delantero 👉 https://t.co/e5yYdYkryL#AdurizGutarikoBat #AthleticClub 🔴⚪🦁 pic.twitter.com/xw7Qwm6HIQ Athletic Club(@ AthleticClub) link

Ook openbare aanklager wil verkrachtingszaak tegen Neymar sluiten

De openbare aanklager van Sao Paulo wil het onderzoek naar de beschuldigingen van verkrachting aan het adres van Neymar stopzetten. Dat maakte het Braziliaanse gerecht bekend. “De reden is een gebrek aan bewijslast tegen de Braziliaan”, aldus de officier van justitie, Flavia Merlini. Neymar zelf hield altijd zijn onschuld staande. Merlini benadrukte wel dat het politie-onderzoek op elk moment opnieuw geopend kan worden bij nieuw bewijs. De politie sloot vorige maand al zijn onderzoek tegen de 27-jarige Neymar af. Ze gaf aan onvoldoende aanwijzingen te hebben gevonden.

Neymar wordt er door de 26-jarige Najila Trindade van beschuldigd dat hij haar midden mei in een hotel in Parijs heeft verkracht. De PSG-spits verklaarde altijd dat de seks met wederzijdse toestemming was. Begin juni werd Neymar, die door een enkelblessure de voorbije Copa America miste, aan de tand gevoeld door de Braziliaanse politie. Die onderzoekt momenteel nog wel of Trindade beschuldigd kan worden van het indienen een valse klacht. De vrouw weigerde tijdens de ondervragingen de video te tonen, waarop ze claimde dat bewijs te zien was van de verkrachting. Later meldde ze plots dat haar gsm zou gestolen zijn. Ook buigt de politie zich over het plegen van cybercriminaliteit door de entourage van Neymar. Die had in zijn verdediging beelden en berichten van de klaagster, zonder haar toelating, online gezet. Dat is verboden door de Braziliaanse wet.

Op Instagram heeft Neymar gereageerd op het nieuws. “Dit is een hoofdstuk dat ik nooit in mijn leven zal vergeten. Zeker omwille van de schade die mij, mijn familie en de mensen die mij echt kennen, is toegebracht. Het litteken zal me er aan herinneren dat een mens veel goede dingen kan doen, maar ook veel slechte. Ja, mijn wereld stortte volledig in en ik viel op de grond. Maar zoals een legende in de jiu-jitsu zegt: ‘voor velen is de grond het einde van alles, maar voor ons is dit slechts het begin’. Laat dit het begin zijn. Niet alleen voor mij maar voor iedereen die reeds valselijk is beschuldigd en voor iedereen die werkelijk slachtoffer is geweest van zo’n daad. Wees sterk, vecht en je krijgt alles wat je verdient. Godzijdank altijd.”

Christian Nsengi-Biembe is de komende zes maanden bondscoach van Congo

De Congolese voetbalbond (FECOFA) heeft Christian Nsengi-Biembe aangesteld als bondscoach ad interim. Hij blijft de komende zes maanden aan het roer van de nationale ploeg staan. Nsengi-Biembe, die sinds vorig jaar technisch directeur van de Congolese voetbalbond was, volgt Florent Ibenge op, die woensdag zijn ontslag gaf als nationaal selectieheer.

Ibenge was sinds december 2014 in functie. Op de voorbije Afrika Cup in Egypte sneuvelde zijn team in de achtste finales na strafschoppen tegen Madagaskar. Met Jonathan Bolingi (Antwerp), Parfait Mandanda (Charleroi), Merveille Bokadi en Paul-José Mpoku (beiden Standard) behoorden vier spelers uit de Jupiler Pro League tot de selectie van Congo. Ook oude bekenden Yannick Bolasie (ex-Anderlecht), Christian Luyindama (ex-Standard) en Chancel Mbemba (ex-Anderlecht) haalden de kern.