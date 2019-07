Football Talk 09/07. Bolingoli speelt uur en boekt goede CL-uitgangspositie met Celtic, Ferrera laat bonus glippen De voetbalredactie

Bolingoli boekt goede uitgangspositie met Celtic

Celtic Glasgow heeft zijn heenwedstrijd in de eerste voorronde van de Champions League gewonnen. De Schotse landskampioen ging met Boli Bolingoli-Mbombo met 1-3 winnen op het veld van het Bosnische FK Sarajevo. Het Luxemburgse Dudelange van coach Emilio Ferrera gaf tegen het Maltese Valletta een 2-0-voorsprong uit handen en speelde voor eigen publiek gelijk (2-2). De terugwedstrijden vinden plaats op 17 juli.

Op Bosnische grond kwam Celtic 1-0 achter, maar Johnston (35.), Edouard (51.) en Sinclair (85.) zetten de scheve situatie recht. Bolingoli-Mbombo, overgekomen van Rapid Wenen, speelde 57 minuten mee. Bij Dudelange posteerde Ferrera onze landgenoten Bouchouari en Bougrine in de basis. De Luxemburgers kwamen 2-0 voor, maar het bescheiden Valletta keerde het tij in de tweede helft. Voormalig Union-kapitein Morren mocht het slotkwartier volmaken.

Het Kazachse Astana en het Roemeense CFR Cluj beten vandaag de spits af van de Champions League 2019-2020. Onder leiding van de Belgische scheidsrechter Lawrence Visser haalde Astana het in de heenmatch met 1-0.

In de derde voorronde voegt Club Brugge zich samen met Porto, Dinamo Kiev, Krasnodar, Basaksehir en LASK zich in het niet-kampioenspoor en komen Ajax en PAOK in het kampioenenspoor terecht.

Alle uitslagen

Astana (Kaz) - CFR Cluj (Roe) 1-0

Ararat-Armenia (Arm) - AIK Solna (Zwe) 2-1

HJK Helsinki (Fin) - HB Torshavn (Fae) 3-0

Nomme Kalju (Est) - Shkëndija (Mac) 0-1

Sarajevo (Bos) - Celtic Glasgow (Sch) 1-3

The New Saints (Wal) - Feronikeli (Kos) 2-2

F91 Dudelange (Lux) - Valletta (Mlt) 2-2

Süduva (Lit) - Rode Ster (Ser) 0-0

Programma van morgen:

Partizani Tirana (Alb) - Qarabag (Aze)

BATE Borisov (WRu) - Piast (Pol)

Sheriff Tiraspol (Mol) - Saburtalo (Geo)

Ferencváros (Hon) - Ludogorets (Bul)

Slovan Bratislava (Svk) - Sutjeska (Mnt)

Dundalk (Ier) - Riga (Let)

Linfield (NIe) - Rosenborg (Nor)

Valur Reykjavik (IJs) - Maribor (Svn)

Scoreloze draw tussen Beerschot en Valenciennes

Beerschot speelde in de vooravond na een eerder gesloten oefenmatch 0-0 gelijk tegen de Franse tweedeklasser Valenciennes. Ryan Sanusi kwam namens Beerschot nog het dichtst bij een doelpunt, maar hij trof in één en de zelfde fase twee keer de deklat. Bij Beerschot maakte Vancamp zijn rentree na zeven maanden blessureleed. Ook testers Kobe Cools (Anderlecht) en Jarno De Smedt maakten hun opwachting, nieuwkomer Rubin Seigers nog niet.

Beerschot: Vanhamel (60’ De Smet), Dudouit (80’ Mboko), Cools, Bourdin, Grisez (80’ Simons), Sanusi (46’ De Keersmaecker), Tissoudali, Bugridze, Camara, Vancamp (46’ Mazbouh) en Ndombasi.

Arsenal haalt Edu terug naar de club als technisch directeur

Arsenal heeft oud-speler Edu in huis gehaald als technisch directeur. Dat maakten de Gunners zonet bekend. Edu komt over van de Braziliaanse voetbalbond, waar hij aan de slag was als technisch coördinator, en wordt de eerste om deze functie bij de Londense club te vervullen. De Braziliaan “zal het werk van de technische staf van het eerste elftal, de academie en de scouting coördineren om zo toe te zien op de constante opbouw en de efficiënte versterking van het team”, aldus Arsenal.

De intussen 41-jarige Edu verdedigde de kleuren van de Gunners tussen 2001 en 2005. Hij speelde 125 officiële duels voor Arsenal en scoorde daarin vijftien keer. De Londense club won in die periode twee maal de Engelse landstitel (2002 en 2004) en twee FA Cup’s (2002-2005). Verder speelde Edu in eigen land voor Corinthians (1998-2001 en 2009-2010) en in Spanje voor Valencia (2005-2009).

“Arsenal had altijd een speciale plaats in mijn hart en ik ben dan ook uitermate blij terug te zijn bij deze club in een nieuwe rol”, reageerde Edu. “We hebben een sterke ploeg en enkele talentvolle jonge spelers. Op elk niveau werken fantastische mensen. Ik kijk er naar uit om te helpen het verschil te maken.”

Operationeel manager van KV Mechelen stapt op

De COO van KV Mechelen, Bram Scheerlinck, heeft besloten de club te verlaten. De operationeel manager was sinds februari 2018 actief Achter de Kazerne. Na Olivier Somers (mede-hoofdaandeelhouder) en Stefaan Vanroy (sportief directeur) is hij de derde leidinggevende in tien dagen tijd die de club verlaat. Voorlopig is er nog geen opvolger aangeduid. Samen met Luc Leemans en Hans Van der Biesen ontfermde Scheerlinck zich over het dagelijkse bestuur van de club.