Football Talk 08/08. Sané maanden out - Malinwa mist Engvall in topper - Anderlecht nog zonder Thelin

08 augustus 2019

UEFA schorst Oekraïense doelman tien wedstrijden wegens racisme

De Europese voetbalbond UEFA heeft de Oekraïense keeper Kostiantyn Makhnovskyi een schorsing van tien wedstrijden opgelegd. Het sluitstuk van het Letse FK Ventspils maakte zich tijdens een wedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League tegen het Maltese Gzira United schuldig aan racisme, zo laat de UEFA vandaag weten. Welke feiten hem precies worden verweten, is niet bekend. De Senegalees Amadou Samb, speler van Gzira United, kreeg wegens “beledigingen” twee matchen schorsing.

Zoon Srivaddhanaprabha volgt overleden vader op als voorzitter van OH Leuven

Khun Aiyawatt Srivaddhanaprabha is officieel de opvolger van zijn overleden vader Vichai Srivaddhanaprabha als voorzitter van 1B-club OH Leuven. De vroegere rol van Khun Aiyawatt als ondervoorzitter van OHL wordt overgenomen door zijn broer, Apichet Srivaddhanaprabha. “Het is een eer om de taak van voorzitter van Oud-Heverlee Leuven over te nemen”, liet de nieuwe voorzitter in een persbericht weten.

“Vanaf het moment dat we op deze club aan kwamen, ondertussen iets meer dan twee jaar geleden, voelde het alsof de club en haar supporters dezelfde waarden deelden als wij. Dat gaf ons altijd het vertrouwen om de club te helpen in haar progressie. Dik twee jaar is slechts een korte tijdspanne. Toch hebben we al belangrijke verbeteringen doorgevoerd op verschillende niveaus binnen de club. Ik ben benieuwd om verder uit te zoeken wat we samen kunnen bereiken.”

“Ik was in het King Power at Den Dreef Stadion tijdens de openingswedstrijd van de competitie en ik voelde de opwinding bij de fans, de spelers, de coaches en hun staf en bij het management. We blijven samenwerken met de technische staf om het team zo sterk mogelijk te maken om zo onze doelen te bereiken.”

“Mijn vader heeft me de belangrijke taak nagelaten om zijn dromen te verwezenlijken. Het zijn dromen die we allemaal delen en ik kijk er naar uit om er samen aan te werken om ze te realiseren.”

Vichai Srivaddhanaprabha was de op vier na rijkste man van Thailand. Als eigenaar van King Power werd zijn vermogen in 2016 geschat op bijna drie miljard dollar. In 2010 kocht hij toenmalig Engels tweedeklasser Leicester City voor veertig miljoen pond, intussen is de club, die in 2016 zelfs landskampioen werd, een veelvoud van dat bedrag waard. Helaas bleek de overname van Leicester City ook noodlottig te zijn voor hem. De Thaise sterke man en vier anderen kwamen immers om het leven bij de crash in de buurt van het stadion, na de Premier League-wedstrijd tegen West Ham in oktober vorig jaar. In mei 2017 had Srivaddhanaprabha OH Leuven overgenomen.

Dussenne twijfelde niet toen Standard aanklopte

Noë Dussenne is voorgesteld als nieuwe aanwinst van Standard. De 27-jarige centrale verdediger maakte voor zo’n 800.000 euro de overstap van Moeskroen. Hij ondertekende bij de Rouches een contract tot 2023.

Dussenne was bij Moeskroen een vaste waarde maar zal in Luik meer concurrentie krijgen, onder meer van Zinho Vanheusden, al is die momenteel nog out. “Het is aan mij om het uiterste op het veld te geven en daarna moet de coach beslissen of ik speel. Als speler kom je om het maximum te geven, niet om invaller te zijn. Ik ben al klaar om dit weekend te spelen”, verzekert Dussenne.

Toen Standard interesse toonde in de speler, twijfelde hij naar eigen zeggen niet. “Standard zocht een verdediger met ervaring. Als de grootste club van België je komt halen, is dat positief voor mij. Ik heb meteen toegezegd. De contacten verliepen heel vlot. Het seizoen is al begonnen en het was niet gemakkelijk om geconcentreerd te blijven op Moeskroen, maar ik heb mij altijd 100 procent gegeven.”

Volgens Dussenne heeft hij de ideale leeftijd bereikt om bij de Luikse traditieclub aan de slag te gaan. “27 jaar, dat is de beste leeftijd voor een verdediger. Ik ben veel volwassener geworden en het is een geschikt moment om de club te ontdekken”, onderstreepte hij.

De verdediger werd onmiddellijk opgenomen in de groep. “De integratie is goed verlopen. Ik ken Mbaye Leye (T2) en Mërgim Vojvoda al goed. Het is altijd goed om enkele bekende gezichten te hebben. Dat vergemakkelijkt de integratie”, aldus Dussenne, die al meteen een niveauverschil met zijn vorige team merkte. “Hier zitten spelers met heel wat kwaliteiten. Het spel gaat veel sneller, de balwisselingen verlopen sneller en het is een groep die heel hard werkt”, besloot hij.

Conmebol schorst Braziliaan Gabriel Jesus twee maanden na uitsluiting in finale

De Zuid-Amerikaanse voetbalconfederatie Conmebol heeft de Braziliaan Gabriel Jesus een schorsing van twee maanden in internationaal verband opgelegd na zijn uitsluiting in de finale van de Copa América, begin juli tegen Peru (3-1-zege).

De 22-jarige Jesus mag in de komende twee maanden geen interlands afwerken. Hij is wel opnieuw beschikbaar voor het begin van de WK-kwalificaties in maart.

De aanvaller van Manchester City kreeg tijdens de finale van het Zuid-Amerikaans landenkampioenschap in eigen land al na twintig minuten zijn tweede gele kaart. Jesus protesteerde vervolgens hevig alvorens in tranen het veld te verlaten.

Naast zijn schorsing krijgt hij ook een boete van 30.000 dollar.

Leroy Sané is maanden buiten strijd met gescheurde kruisband

Leroy Sané heeft de kruisband van zijn rechterknie gescheurd en moet onder het mes. De 23-jarige Duitse international zou voor grof geld van Manchester City naar Bayern München verhuizen, maar die transfer staat nu op de helling. Dat schrijft Bild.

Sané blesseerde zich vorige week zondag in het duel om het Community Shield tegen Liverpool. De winger moest toen al vroeg naar de kant. Volgens Bild staat Sané voor een maandenlange revalidatie. Het nieuws is nog niet bevestigd door Manchester City of Bayern München. Sané was vorig seizoen in 47 wedstrijden voor City goed voor 16 goals en 18 assists.

Dinamo Tbilisi ontvangt Feyenoord zonder thuisfans

Dinamo Tbilisi moet volgende week het thuisduel met Feyenoord in de derde voorronde van de Europa League voor straf zonder publiek afwerken. De UEFA meldt nog niet waarom het de koploper van Georgië een sanctie heeft opgelegd.

Feyenoord laat weten dat het de kaartverkoop heeft stilgelegd. De club adviseert supporters om geen reis meer naar Georgië te boeken. Fans die al kaarten hebben gekocht, ontvangen op een zo kort mogelijk termijn nader bericht van Feyenoord.

Thomas Doll wordt coach van Apoel Nicosia

De voormalige Duitse international Thomas Doll is aangesteld als nieuwe coach van Apoel Nicosia. Hij volgt bij het Cypriotische team Paolo Tramezzani op. Die werd ontslagen na het 1-2 verlies tegen het Azerbeidzjaanse Qarabag dinsdag in de heenwedstrijd van de derde voorronde in de Champions League.

Doll, 53, ondertekende een contract tot medio 2021. Vorig seizoen was hij coach van Hannover van januari tot juni maar hij kon de degradatie niet ontlopen. De gewezen middenvelder heeft ook een trainersverleden bij Hamburg, Borussia Dortmund, Genclerbirligi, Al-Hilal en Ferencvaros. Bij die laatste club zat hij tussen 2013 en 2018 op de bank.

Gustav Engvall out voor duel tegen Anderlecht

KV Mechelen moet het morgen tegen Anderlecht zonder Gustav Engvall (23) doen. De Zweedse aanvaller sukkelt met de knie en is ook onzeker voor de thuiswedstrijd van volgende week tegen Cercle Brugge (17/8). Een streep door de rekening van Malinwa, want Engvall was in bloedvorm. Hij scoorde op de eerste speeldag tegen Zulte Waregem en was goed voor een doelpunt en twee assists tegen RC Genk. (ABD)

Davies: “Match komt te vroeg voor Thelin”

Volgens Anderlecht-coach Simon Davies zal Isaac Kiese Thelin nog niet aantreden tegen Mechelen. De spits is weliswaar opnieuw fit, maar de match komt te vroeg, zegt Davies: “Want hij heeft nauwelijks getraind.” Ondanks de aanwezigheid van een echte spits is Davies hoopvol: “De voorbije twee wedstrijden hadden we goeie momenten, maar ontbrak het ons aan doelpunten. Nu moeten we het beter doen, we willen winnen. Ook voor de fans, die ons de voorbije duels geweldig gesteund hebben.” Davies verwacht wel geen makkelijke partij: “Mechelen is een goeie ploeg, op de counter zijn ze gevaarlijk.” (PJC)

Castagne loopt blessure aan meniscus op

Timothy Castagne heeft op training bij Atalanta een blessure aan de meniscus opgelopen. Komende vrijdag moet de rechtsachter een kleine ingreep ondergaan. Verwacht wordt dat hij eind deze maand weer paraat is. De eerste competitiewedstrijd voor Atalanta in de Serie A staat op 25 augustus gepland. Dan neemt de club uit Bergamo het in een uitduel op tegen SPAL. De volgende EK-kwalificatieduels van de Rode Duivels zijn voor begin september in San Marino (06/09) en Schotland (09/09). Achter de naam van Castagne staat dus een vraagteken.

Mertens verliest met Napoli van Barça

FC Barcelona heeft in Miami vertrouwen opgedaan in een oefenpartij tegen Napoli. Barça won het duel in het Hard Rock Stadium met 2-1. Busquets en Rakitic scoorden de Spaanse treffers. Napoli was tussendoor op gelijke hoogte gekomen via een own-goal van Umtiti. Dries Mertens verliet bij de Italianen iets voor het uur het veld. FC Barcelona oefent komend weekend nog een keer tegen Napoli. Op vrijdag 16 augustus opent de Catalaanse topclub het seizoen in La Liga met een uitduel bij Athletic Bilbao.

Oulare nog even aan de kant

Pech voor Obbi Oulare. De aanvaller staat langer aan de kant dan verwacht. Een paar weken geleden moest hij naar de kant tijdens een oefenmatch. Niets erg leek het, maar later kwam aan het licht dat hij toch een scheurtje heeft opgelopen. Oulare zal nog minstens twee weken niet kunnen meetrainen met de groep.

Twee Congolezen op proef bij Anderlecht

De Congolezen Meschack Elia en Arsène Zola zijn op weg naar Anderlecht. Beide spelers van TP Mazembe komen op proef. Elia is een 22-jarige aanvaller die bij voorkeur op de rechterflank uitkomt. Zola is een 23-jarige linksvoetige verdediger.

Nantes legt lot in handen van ervaren Christian Gourcuff

Christian Gourcuff is de nieuwe trainer van FC Nantes. Dat heeft de Franse club uit de Ligue 1 laten weten. De 64-jarige Gourcuff volgt Vahid Halilhodzic op, die enkele dagen geleden opstapte.

Gourcuff was laatst aan de slag bij Al Gharafa in Qatar, waar hij eerder in zijn loopbaan (2002-2003) ook al coachte. De Fransman was in eigen land jarenlang T1 bij Lorient (1991-2001 en 2003-2014), en zat ook bij Rennes (2001-2002 en 2016-2017) twee periodes op de bank. Tussen 2014 en 2016 stond hij aan het hoofd van de Algerijnse nationale ploeg.

Halilhodzic was sinds oktober 2018 coach van de Kanaries. Het boterde echter niet goed met het bestuur, waardoor de Bosniër nog voor de seizoensstart zijn koffers pakte.

