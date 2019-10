Football Talk 06/10. Euvrard: “Nederlaag OHL niet het gevolg van vertrek Vercauteren” - STVV verteert nederlaag op Levensloop

06 oktober 2019

Kanaries verteren nederlaag op Levensloop

Voetbal is belangrijk. Maar het is o zo relatief tegenover mensen die geconfronteerd werden of worden met zware problemen en zeker met kanker. Marc Brys en de zijnen begrepen dat. En dus hielden ze woord. Vandaag meldden ze zich present in het Truiense Technicum en stadspark waar ze uitliepen tijdens de organisatie van Levensloop. Zo staken ze de organisatie, kankerpatiënten, hun families en de vele vrijwllligers een hart onder de riem. Een mooi geste die van harte werd geapprecieerd. Het hielp de kanaries natuurlijk ook zelf om de zware nederlaag in Kortrijk te verteren. Niet dat die niet meer ter sprake zal komen in de groep natuurlijk. Maar ze werd wel in het juiste perspectief geplaatst. Want ook al is voetbal belangrijk, gezondheid is en blijft het hoogste goed. (FKS)

Euvrard: “Nederlaag OHL niet het gevolg van vertrek Vercauteren”

Volgens OHL-trainer Vincent Euvrard is er geen verband tussen het vertrek van Vercauteren en de thuisnederlaag zaterdagavond van zijn ploeg tegen Lokeren met 2-3. "Van al onze thuismatchen was dit vandaag onze beste wedstrijd van het seizoen. We blijven jammer genoeg met lege handen achter", aldus een geïrriteerde Euvrard tijdens de persconferentie na de match.

Na het vertrek in februari van Pearson als trainer werd Vincent Euvrard aangesteld als trainer met Frank Vercauteren als sportief adviseur. Afgelopen donderdag vertrok Vercauteren totaal onverwacht om hoofdcoach te worden bij Anderlecht. Het bestuur van OHL reageerde ontgoocheld op het vertrek.

"Als je aan scorebordjournalistiek doet, werd de eerste match post-Vercauteren inderdaad verloren, maar als je de wedstrijd analyseert en goed beoordeelt, heb ik toch wel iets anders gezien", aldus Euvrard die wees op de vele kansen die zijn ploeg de nek had omgewrongen. "Voetbal is een rare sport. Vorige week kregen we op Beerschot te veel, dit keer te weinig."

Vincent Euvrard benadrukte voorts dat hij zich weinig aantrekt van de commotie rond het vertrek van Vercauteren. "Ik heb er weinig boodschap aan. Ik ben alleen bezig met het zo goed mogelijk voorbereiden van mijn team op de volgende match", aldus de OHL-trainer.