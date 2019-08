Football Talk (03/08). Bolingoli wint fors met Celtic - Fellaini krijgt oplawaai in China - Westerlo start met 0-2-zege in Lommel De voetbalredactie

03 augustus 2019

23u00 2

PSV raakt bij FC Twente niet verder dan gelijkspel

PSV heeft ook zijn eerste competitiewedstrijd in de Eredivisie van het nieuwe seizoen niet kunnen winnen. In Enschede speelde de ploeg van trainer Mark van Bommel gelijk, 1-1. Het was voor de Eindhovenaren het derde tegenvallende resultaat op rij, na het verlies tegen Ajax in de Johan Cruijff Schaal en tegen Basel in de kwalificatie van de Champions League.

Bij de terugkeer op het hoogste niveau begon FC Twente heel aardig aan het duel. Dat leidde al in de achtste minuut tot de 1-0, gemaakt door de Japanse debutant Keito Nakamura. Daarna nam de druk van PSV alleen nog maar toe. Na 65 minuten zorgde de opgekomen verdediger Denzel Dumfries voor de gelijkmaker.

Westerlo start met 0-2 zege in Lommel

Westerlo is uitstekend aan het nieuwe seizoen in 1B begonnen. In een Kempense derby ging het met 0-2 winnen bij Lommel. Lukas Van Eenoo (35e) scoorde voor de rust, Kurt Abrahams (53e) erna.

Eerder op de dag won Oud-Heverlee Leuven met 1-0 van Virton en dat was vrijdag ook de uitslag van het duel tussen Beerschot en Lokeren. Union Sint-Gillis en Roeselare sluiten morgen de speeldag af.

Bolingoli en Celtic openen met monsterzege, fors verlies voor Fellaini met Shandong Luneng

Celtic is zijn seizoen in de Schotse Premiership begonnen met een wel heel makkelijke driepunter. Het team uit Glasgow versloeg op de eerste speeldag St. Johnstone met een vooroorlogse 7-0. Boli Bolingoli speelde de hele partij in het winnende kamp.

Na treffers van Johnston (9.) en Christie (26. en 30.) lag St. Johnstone al op het halfuur tegen het canvas. Opnieuw Christie (67.), Ntcham (72.), Édouard (80.) en Griffiths (86.) diepten nadien de kloof uit. De 24-jarige Bolingoli luisterde zijn debuut in de Schotse eerste klasse dus op met een klinkende zege. De linkerwinger speelde de voorbije twee seizoenen voor het Oostenrijkse Rapid Wenen, dat hem medio 2017 overnam van Club Brugge. Deze zomer ruilde Bolingoli, die in 2017 even op uitleenbasis bij STVV voetbalde, Wenen dus voor Celtic.

Fellaini verliest met Shandong

Marouane Fellaini ging met Shandong Luneng op de 21ste speeldag van de Chinese Super League kansloos ten onder tegen Guangzhou Evergrande. De competitieleider won op bezoek met 0-3. Wei Shihao (52.), Elkeson (55.) en Paulinho (89.), met een verleden bij Barcelona, scoorden de treffers. Shandong Luneng (34 ptn) staat in de stand op de vierde stek.

OH Leuven geraakt pas helemaal in het slot voorbij nieuwkomer Virton

Oud-Heverlee Leuven is het seizoen in de Proximus League begonnen met een nipte zege. OHL klopte op de eerste speeldag aan Den Dreef nieuwkomer Excelsior Virton met 1-0. Het winnende doelpunt viel pas in de extra tijd.

Beide teams hielden mekaar in een pittige eerste helft in evenwicht. Ook in de tweede periode bleef het slot langs weerskanten stevig op de deur. Met het laatste fluitsignaal in zicht wilden de twee ploegen vooral niet verliezen. Thomas Henry (90.+1) verloste de thuisploeg dan toch helemaal in het gaatje met de 1-0.

Voor Virton was het zijn eerste wedstrijd ooit in 1B. De Luxemburgers, die in het vroegere systeem na hun promotie in 2001 wel jarenlang een vaste waarde waren in tweede klasse, dwongen vorig seizoen ietwat verrassend de promotie af in de eerste amateurklasse.

Casteels (Wolfsburg) keert na dijblessure terug met ruime oefenzege tegen Nice

Koen Casteels kan zich weer doelman noemen. De Rode Duivel stond sinds april aan de kant met een dijblessure, maar vierde zijn terugkeer bij Wolfsburg in een vriendschappelijke partij tegen Nice. Casteels zag hoe zijn ploegmaats het Franse team, in twee helften van zestig minuten, met 8-1 afdroogden.

De 27-jarige Casteels blesseerde zich begin april tijdens de opwarming voor de thuiswedstrijd tegen Hannover (3-1). Uit verder onderzoek kwam een ernstig spierletsel in de rechterdij naar boven. Casteels speelt sinds de zomer van 2015 voor Wolfsburg en is er de vaste nummer één. De doelman is ook een vaste waarde in de selectie van de Rode Duivels. Door zijn blessure moest hij verstek laten gaan voor de interlands van begin juni in eigen huis tegen Kazachstan (3-0) en Schotland (3-0).

Eupen zonder Milicevic in de Ghelamco Arena

Milicevic behoort niet tot de kern van Eupen voor de match in de Ghelamco Arena, waar Danijel zijn beste periode in België beleefde. Ook vorig weekend was hij niet van de partij. Moet de 32-jarige middenvelder zich zorgen maken? Waarschijnlijk wel, valt af te leiden uit de motivering van coach San José. “Ik heb geen probleem met Milicevic, maar ik ga uit van een veldbezetting zonder specifieke ‘10' en dat is nu eenmaal de rol die hem het best ligt.”

De meest recente nieuwkomer, Jordi Amat, is er wel meteen bij. De Spanjaard wordt een serieuze concurrent voor wie centraal in de defensie de dienst uitmaakt. Amat wordt dit seizoen gehuurd van Rayo Vallecano, maar de overeenkomst verplicht Eupen ertoe de Spanjaard op het einde van het seizoen definitief over te nemen. Een constructie die de spreiding van de uitgave over twee jaar toelaat en inhoudt dat men Amat op de Kehrweg als een vaste waarde beschouwt.

Amat is niet de enige debutant in de kern. Ook Jens Cools, gepasseerd voor de openingsmatch tegen Antwerp, behoort tot de selectie. Ter vervanging van Lapena als tweede verdedigende middenvelder naast Marreh? Die kans is groot. (AR)

Club Brugge, Antwerp en Gent kennen maandag eventuele tegenstanders in play-offronde

Maandagmiddag wordt op de hoofdzetel van de Europese voetbalbond UEFA geloot voor de play-offrondes van de Champions League en de Europa League, de laatste voorronde voor de groepsfase van de Europese clubcompetities. Momenteel is nog geen enkele Belgische ploeg zeker van deelname aan die play-offrondes. Club Brugge (Champions League), Antwerp en AA Gent (Europa League) werken eerst nog een derde voorronde af, pas bij winst komen ze in de play-offronde terecht. Standard Luik is als nummer drie uit de Jupiler Pro League rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. Racing Genk is als landskampioen zeker van een stek in de groepsfase van de lucratieve Champions League.

Voor Club wacht er eerst in de derde voorronde met het Oekraïense Dinamo Kiev een stugge tegenstander. De heenwedstrijd wordt dinsdagavond in het Jan Breydelstadion gespeeld, de terugwedstrijd tegen de Oekraïense vicekampioen en recente Supercup-winnaar een week later in Oekraïne. De winnaar stoot door naar de play-offronde, waar Club reekshoofd is en Basaksehir, Olympiakos, FC Bazel en LASK de mogelijke tegenstanders zijn. Blauw-zwart hoopt de eerste Belgische ploeg te worden die zich in de voorrondes via het niet-kampioenenspoor voor de groepsfase weet te plaatsen. Dat is alvast makkelijker dan vroeger, toen er meer clubs uit de grote competities voorrondes moesten afwerken, terwijl zij nu rechtstreeks geplaatst zijn voor de groepsfase. Bij een Brugse nederlaag is er nog altijd het vangnet van de groepsfase van de Europa League.

In die Europa League mag Antwerp komende week aan de slag, voor zijn eerste Europese wedstrijd in 25 jaar. In het najaar van 1994, iets meer dan een jaar na de verloren finale op Wembley, speelde Antwerp voor het laatste Europees voetbal. In de eerste ronde van de toenmalige UEFA Cup gingen ze er toen uit tegen Newcastle United, destijds absolute top in Engeland. In 1997 was er wel nog een Intertoto-campagne. Donderdag zakt het Tsjechische Viktoria Plzen naar het Koning Boudewijnstadion af, alwaar Antwerp zijn Europese wedstrijden dit seizoen zal afwerken. De return wordt een week later in Tsjechië gespeeld, de winnaar mag naar de play-offronde. Daar is The Great Old reekshoofd en zijn de mogelijke tegenstanders Thun, Spartak Moskou, Molde, Aris Thessaloniki, Lokomotiv Plovdiv, Straatsburg, Mariupol, AZ, Neftçi en Bnei Yehuda Tel-Aviv.

Voor AA Gent, dat het in de tweede voorronde al bij al vlot haalde van het Roemeense Viitorul Constanta, wacht in de derde voorronde het Cypriotische AEK Larnaca. Bij winst zijn de Buffalo’s reekshoofd en is Universitatea Craiova, AEK Athene, Rijeka, Abderdeen, CSKA Sofia, Zorya Luhansk, Norrköping of Hapoel Beer-Sheva de laatste tegenstander op weg naar de groepsfase.

Timmermans officieel weg bij KV Mechelen

Johan Timmermans is officieel weg bij KV Mechelen. De ex-voorzitter, die veroordeeld is in de matchfixingzaak, was tot voor kort nog gerechtigd correspondent en zetelde nog in de algemene vergadering. Maar die mandaten heeft hij nu neergelegd. Na Thierry Steemans, Stefaan Vanroy en Olivier Somers is Timmermans het vierde en laatste veroordeelde bestuurslid dat afscheid neemt van de club. Hij kreeg een schorsing van tien jaar, maar kan nog in beroep gaan bij de burgerlijke rechtbank.

Hazard nog niet van de partij

Zoek vanavond niet naar Thorgan Hazard in de Duitse Supercup. Hoogstwaarschijnlijk mist de Rode Duivel de kraker tegen Bayern door een enkelblessure, die hij opliep in een oefenduel tegen Udinese. Het grote debuut van de flankaanvaller voor Dortmund zal dus nog even moeten wachten. Ook de andere topaankoop, Julian Brandt (adductoren), ontbreekt. Axel Witsel verschijnt normaal wél aan de aftrap, net als nieuwkomers Nico Schulz en Mats Hummels. Zij kunnen revanche nemen voor de verloren titelstrijd in de Bundesliga vorig seizoen. Ook Bayern ziet er vanavond overigens flink anders uit in vergelijking met enkele maanden geleden. Clubiconen Franck Ribéry, Arjen Robben en Rafinha verlieten de Rekordmeister. Die versterkte zich tot dusver vooral achterin met Lucas Hérnandez (Atlético) en Benjamin Pavard (Stuttgart). Al hopen ze in München nog de grootste transfer in de clubgeschiedenis te beklinken door Leroy Sané (Man City) terug naar Duitsland te lokken. (VDVJ)

Depoitre debuteert wellicht

AA Gent zit in een schema met 12 wedstrijden op 38 dagen. Dan is af en toe wisselen welkom. De kans is dan ook groot dat Laurent Depoitre tegen Eupen een nieuw debuut maakt voor de Buffalo’s, mogelijk als invaller. “Fred Dupré heeft de voorbije dagen thuis met hem gewerkt, ik krijg daar heel positieve berichten over”, zegt Jess Thorup. “Laurent heeft veel extra gewerkt, fysiek is hij nu klaar om deel uit te maken van de ploeg. De volgende stap is speeltijd op het veld. Hij zal er zondag zeker bij zijn.” Ook Souquet behoort voor het eerst weer tot de selectie.

Het bestuur van AA Gent legt de prioriteit in de drukke maand augustus bij de Europa League.

AA Gent wil na twee jaar afwezigheid immers nog eens doorstoten naar de groepsfase. “Ik weet dat Europa momenteel het belangrijkste is, want daar ligt ‘the big money’”, zegt Jess Thorup. “Maar we moeten er ons ook van bewust zijn dat de drie punten tegen Eupen belangrijk zijn als we bovenaan willen meedraaien in het kampioenschap. We moeten nu ook al bezig zijn met de toekomst. En dat betekent: zorgen dat we ook voor volgend seizoen Europees voetbal afdwingen. We moeten tegelijk inzetten op twee paarden.”

Al 12.000 tickets verkocht voor Europese wedstrijd

De eerste Europese wedstrijd van Antwerp in 22 jaar brengt een ware volksverhuizing met zich mee richting Koning Boudewijnstadion. Gisterenmiddag stond de teller op 12.000 verkochte tickets, wat maakt dat de onderste ring van tribune 3 al helemaal volzet is. “Het is mooi om zien dat onze supporters massaal mee naar Brussel gaan. Tegelijk is en blijft het jammer dat we niet op de Bosuil mogen spelen”, reageert Bölöni. “In het grote Boudewijnstadion - met atletiekpiste - gaan we nooit de zelfde sfeer kunnen creëren als in ons eigen huis. Ik vind het trouwens onbegrijpelijk dat de Bosuil geen groen licht kreeg voor Europees voetbal. Ik heb in Europa al mindere stadions gezien.”

Preud’homme houdt Mpoku en Cavanda uit selectie

“Een grote kern? Dat is voor mij geen item.” Michel Preud’homme hakt knopen door bij Standard. “Als er spelers zijn die daar niet mee kunnen leven, moeten we beslissingen nemen.” Met 38 zijn ze intussen bij de Rouches, nieuwkomers Dussenne en Dragus al meegerekend. Dat heeft zo zijn weerslag op de wedstrijdselectie. Valt net als vorige week af: Paul-José Mpoku. De Standard-coach: “Ik geef ‘Polo’ nog wat tijd. Hij kwam later terug door de Africa Cup. Net als Bokadi, maar hem neem ik mee omdat het niet anders kan.” Ook Luis Pedro Cavanda kijkt vanavond toe vanop de tribune. “Ik moet nu eenmaal elke week keuzes maken.”

Dat zo’n kern moeilijk werken is tijdens de week, wuift MPH weg. “Zolang ze trainen met een goede mentaliteit en een gezonde agressiviteit is dat voor mij geen item. Is een kern van 25 spelers ideaal? Dat is een cliché, het is niet altijd zo. Bovendien rest er ons nog een maand in de transferperiode. We zullen zien wie er kan leven met de politiek die we hier het afgelopen jaar op punt hebben gezet. Voor elk probleem bestaat er een oplossing.”

Preud’homme sprak ook kort over Dussenne en Dragus - hun komst wordt snel geofficialiseerd. “Het was belangrijk om een rechtsvoetige verdediger te halen. Dussenne heeft ervaring, een goede mentaliteit en hij kent de competitie. We verwachten dat hij zich snel zal aanpassen. Dragus is meer een wissel op de toekomst. We volgden hem al een tijdje. Net als Ianis Hagi trouwens, hij werd ons ook ‘voorgesteld’. Maar Dragus kostte minder en kan zowat dezelfde statistieken voorleggen. En hij kan zowel op de flank als diep in de spits spelen.” (FDZ)