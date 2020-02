Football Talk 02/02. Ajax duwt PSV nog iets dieper in crisis - Saelemaekers valt meteen in bij AC Milan Redactie

02 februari 2020

20u05

Bron: Belga 1

Ajax duwt PSV nog iets dieper in crisis

Ajax heeft de topper van de 21ste speeldag in de Eredivisie naar zijn hand gezet. De Amsterdammers wonnen met 1-0 van grote rivaal PSV en duwen de Eindhovenaren zo nog iets dieper in de problemen.

Quincy Promes (35.) zorgde voor het enige doelpunt in de Arena. Enkele minuten na zijn goal moest de Nederlandse international met een hamstringblessure vervangen worden. PSV, waar de Zwitser Ricardo Rodriguez zijn debuut maakte na zijn overstap eerder deze week van bij AC Milan, mocht nog blij zijn dat Ajax een hele karrevracht kansen de nek omwrong en het zo bij 1-0 bleef.

Ajax behoudt door de overwinning drie punten voorsprong op concurrent AZ, dat vrijdag al met 4-0 van RKC won. PSV kent een uiterst teleurstellend seizoen en is pas vijfde, op veertien punten van Ajax. De nummers vier tot en met zeven in Nederland werken op het einde van het seizoen play-offs af voor het laatste Europese ticket.

Lommel en Virton houden mekaar in de tang

Lommel en Virton hebben op de 24ste speeldag van de Proximus League (1B), de tiende van de tweede periode, de punten gedeeld. De wedstrijd in Limburg eindigde op 0-0. Beide ploegen hielden elkaar heel de wedstrijd lang in de tang. Zowel Lommel als Virton probeerden de opening te forceren, maar de defensie gaf langs twee kanten geen krimp. Een logische 0-0 was het resultaat.

Beerschot opende vrijdag de speeldag met een 1-0 zege tegen Westerlo. Union haalde het zaterdag met 0-2 bij rode lantaarn lokeren, en eersteperiodewinnaar Oud-Heverlee Leuven legde Roeselare met 2-1 over de knie. Beerschot en Virton staan in de stand van de tweede periode samen aan kop met zestien punten, voor Lommel (15 ptn). Westerlo, OHL en Union (elk 14 ptn) volgen. Roeselare (11 ptn) houdt onderin Lokeren (6 ptn) af. In het algemene klassement sluipt Lommel (26 ptn) wat verder weg van de kelder. Roeselare (22 ptn) en Lokeren (19 ptn) sluiten daar de rij.

Bornauw effent met doelpunt weg voor belangrijke zege van Keulen tegen Freiburg

Keulen heeft op de twintigste speeldag van de Duitse Bundesliga een belangrijke driepunter gepakt tegen Freiburg: 4-0. Sebastiaan Bornauw scoorde zijn vierde competitiegoal van het seizoen.

Keulen klom net voor het halfuur op voorsprong, toen Bornauw (29.) de bal na een corner in de kluts binnenwerkte. In de tweede periode verdubbelde Cordoba (55.) de score en in het slot zetten Ehizibue (90.+1) en Jakobs (90.+2) de 4-0 eindstand op het bord. Bornauw maakte de partij vol, zijn ploegmaat Birger Verstraete ontbrak in de selectie.

Dankzij de zege koopt Keulen wat zuurstof in de strijd voor het behoud. Bornauw en co staan met 23 punten op de twaalfde stek, samen met Union Berlijn en stadgenoot Hertha. Mainz (18 ptn) staat als vijftiende op de eerste veilige plaats, voor Werder Bremen (17 ptn), Fortuna Düsseldorf (16 ptn) en hekkensluiter Paderborn (15 ptn).

Saelemaekers valt meteen in bij AC Milan maar kan niet winnen

AC Milan is op de 22ste speeldag van de Italiaanse Serie A op een 1-1 gelijkspel blijven steken in eigen huis tegen Hellas Verona. Alexis Saelemaekers, die helemaal in het gaatje van de wintermercato Anderlecht ruilde voor de Italiaanse topclub, kreeg als invaller in het slotkwartier al meteen speelminuten.

Faraoni (13.) zette Hellas Verona snel op 0-1, maar AC Milan stelde even voor het halfuur gelijk via Çalhanoglu (29.). De thuisploeg ging nadien op zoek naar de voorsprong, al bleef de 2-1 uit. AC vond de opening niet meer, ook niet na het rood voor Amrabat (ex-Club Brugge) en de invalbeurt van Saelemaekers dertien minuten voor tijd.

Atalanta kwam tegen staartploeg Genoa niet verder dan 2-2. Rafael Toloi (12.) bracht het team uit Bergamo voor, maar via Criscito (19. pen.) en Sanabria (33.) klom Genoa aan de leiding. Ilicic (35.) hield voor Atalanta toch nog een punt thuis. Timothy Castagne bleef bij de thuisploeg op de bank.

Lazio Roma hield tegen SPAL schietoefening: 5-1. Immobile (3. en 29.), Caicedo (16. en 38.) en Adekanye (58.) scoorden voor de thuisploeg, Missiroli (65.) milderde nadien voor SPAL. Vaste tweede doelman Silvio Proto zat bij Lazio op de bank, waar ook weer plaats was voor Jordan Lukaku. De 25-jarige linkervleugelverdediger beleefde deze jaargang nog waar weinig voetbalplezier. Hij kwam dit seizoen slechts in twee competitiewedstrijden in actie en stond sinds eind november aan de kant met een knieblessure.

In de stand staat AC Milan (32 ptn) samen met Cagliari en Parma op de zesde stek. Atalanta (39 ptn) is vierde. Lazio (49 ptn) is runner-up, achter leider Juventus (54 ptn) maar voor Inter (48 ptn). Lazio en Inter tellen een match minder dan het team uit Turijn.

Denayer verliest met Lyon

Olympique Lyon verloor op de 22ste speeldag van de Franse Ligue 1 met 2-1 bij Nice. Dolberg (33. en 63.) was de grote uitblinker bij de thuisploeg met twee treffers. Tussendoor prikte Toko Ekambi (45.) tegen voor Lyon. Jason Denayer maakte bij de bezoekers de partij vol. In de stand moet Lyon (32 ptn) tevreden zijn met de zesde plaats, samen met Reims, Nantes en Nice.

Juve legt de druk opnieuw bij Inter na zege tegen Fiorentina

Juventus heeft de voetbalnamiddag in de Serie A geopend met een 3-0 zege tegen Fiorentina. Twee strafschopdoelpunten van Ronaldo en een goal van Matthijs de Ligt volstonden voor de Oude Dame. Juve loopt zo voorlopig opnieuw zes punten uit op eerste achtervolger Inter, dat later vandaag (om 20u45) nog naar Udinese trekt. Lukaku en co verloren de voorbije weken terrein in de Italiaanse titelstrijd met drie draws op rij.

Juventus liep voor rust lange tijd tegen een Florentijnse muur aan tot Pjanic in het slot van de eerste helft zijn schot in de zestien tegen de hand van Fiorentina-verdediger Pezzella zag gaan. Ref Pasqua wees - na overleg met VAR - naar de stip en Ronaldo faalde niet, 1-0.

Tien minuten voor tijd kreeg de thuisploeg nog een tweede elfmeter toen Betancur lichtjes tegen het gras werd gewerkt door Ceccherini. Opnieuw zette Ronaldo zich achter de bal en opnieuw ging hij tegen de netten, 2-0.

Het slotwoord was voor recordaankoop Matthijs de Ligt. De Nederlandse verdediger knikte in blessuretijd een hoekschop van Dybala in doel, goed voor zijn tweede goal van het seizoen.

Januzaj, voor het eerst in bijna 3 maanden in de basis, verliest met Sociedad bij Leganes

Adnan Januzaj heeft na een maand vol transferbeslommeringen nog eens een volledige wedstrijd gespeeld bij Real Sociedad. De Basken verloren op het nippertje bij staartploeg Leganes met 2-1.

Oscar Rodriguez bezorgde de ploeg uit de buurt van Madrid de volle buit met een prachtige vrijschop vier minuten in blessuretijd. Voor Januzaj was het zijn eerste basisplaats in de competitie sinds 8 november. Leganes rukt door de zege op naar de achttiende stek, nog steeds een degradatieplaats, in La Liga. Sociedad vecht als zevende volop mee voor de Euroepse plaatsen.

In Nederland kwamen seizoensrevelaties Mike Tresor Ndayishimiye (Willem II) en Cyriel Dessers (Heracles) tegen elkaar uit. De thuisploeg trok in Tilburg uiteindelijk aan het langste eind na een treffer van verdediger Holmen (26.).

Dessers, voor Nieuwjaar goed voor twaalf goals, kon in 2020 nog niet scoren. Hij speelde wel de hele wedstrijd, Ndayishimiye werd in de toegevoegde tijd gewisseld. Elton Kabangu (Willem II), Lucas Schoofs en Dario Van den Buijs (beiden Heracles) bleven de hele wedstrijd op de bank. In de stand blijft Willem II knap vierde, met evenveel punten als nummer drie Feyenoord. Heracles is tiende.