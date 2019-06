Footbal Talk. Voetbalbond kiest vandaag nieuwe voorzitter - Chili verslaat Ecuador op Copa America Voetbalredactie

22 juni 2019

08u30

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0

Voetbalbond kiest nieuwe voorzitter

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) krijgt vandaag een nieuwe voorzitter. Tijdens een buitengewone algemene vergadering op de bondszetel in Brussel wordt een opvolger gekozen voor huidig preses Gerard Linard.

Linard kwam in de zomer van 2017 aan het hoofd van de KBVB. Hij nam de scepter toen over van François De Keersmaecker. Linard zou aanvankelijk maar een jaar voorzitter zijn omdat hij op zijn 75e de leeftijdsgrens had bereikt. Maar vorig jaar kreeg hij, per uitzondering, een nieuw mandaat voor twaalf maanden.

De Henegouwer was de eerste voorzitter uit het Franstalige amateurvoetbal (ACFF) in 50 jaar. Met advocaat Philippe Godin (53) treedt mogelijk opnieuw een afgevaardigde van de ACFF in zijn voetsporen. Het Vlaamse amateurvoetbal schuift Gilbert Timmermans (74) naar voren. De voorzitter van Voetbal Vlaanderen moest in 2017 nog de duimen leggen voor Linard.

Als kandidaat uit het profvoetbal wordt Mehdi Bayat, de 40-jarige sterke man van Charleroi, genoemd als kandidaat-voorzitter. Ook de 57-jarige Mieke De Clercq, die zetelt in het bestuur van Zulte Waregem, is in beeld en kan de eerste vrouwelijke bondsvoorzitter worden.

De nieuwe voorzitter wordt gekozen door het Uitvoerend Comité. Er zijn 22 stemmen te verdelen. De Pro League telt acht stemmen, de amateurvleugels ACFF en Voetbal Vlaanderen hebben er elk zeven.

Nog vandaag zal op de KBVB worden gestemd over een nieuwe structuur die tot doel heeft de voetbalbond te vereenvoudigen. Twee entiteiten, de feitelijke vereniging en de vzw, worden per 1 juli gebundeld in één vzw. Het plan werd eind maart al unaniem goedgekeurd door het Uitvoerend Comité, maar om de ontbinding en vereffening van de feitelijk structuur helemaal goed te keuren, is het fiat van de algemene vergadering nodig.

Chili verslaat Ecuador met 2-1

Op de Copa America heeft Chili vrijdag in de Braziliaanse stad Salvador gewonnen van Ecuador met 2-1. De eerste goal voor Chili viel al in de 8ste minuut en was het werk van Jose Fuenzalida. Enner Valencia scoorde voor Ecuador de gelijkmaker met een penalty in de 26ste minuut. Alexis Sanchez zorgde in de tweede helft voor de eindstand: 2-1 voor Chili. De Chilenen leiden nu in Groep C met zes punten. Ecuador moet het na de dubbele nederlaag nog altijd stellen met nul punten.

BAS heeft nog steeds geen nieuwe voorzitter aangeduid

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft nog steeds geen nieuwe voorzitter aangeduid die het beroep in de matchfixingzaak moet behandelen. Donderdag werd Philippe Verbiest, die eerder Herman Huygens verving, met succes gewraakt door de verdediging van spelersmakelaar Walter Mortelmans. Het BAS is nu volop op zoek naar een geschikte voorzitter. “Wij hopen die zo snel mogelijk aan te duiden”, aldus administratief directeur bij het BAS Caroline Demuynck. (ABD)