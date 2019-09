Flame van de match Janice Cayman: “Leuk om zo campagne te beginnen” Redactie

03 september 2019

22u53

Bron: VTM 0

Janice Cayman (30) was de Flame van de match. Ze brak de wedstrijd open met het eerste doelpunt en maakte uiteindelijk een hattrick. “Het is heel leuk om zo de campagne te beginnen”, glimlacht ze. “Aanvankelijk hadden we het niet makkelijk om de ruimtes te vinden, Kroatië stond laag in blok. Maar na de pauze hebben we een beetje bijgestuurd en dan ging het beter. We hebben volwassen gespeeld.”