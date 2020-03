Figo over Hazard en de Rode Duivels op het EK: “Ik zet België net onder de topfavorieten, Eden heeft pech met zijn blessures” GDB/DMM

03 maart 2020

17u54 0 Voetbal Hoe kijkt een grootheid als Luis Figo naar de Rode Duivels? De Portugees - 47 intussen - verscheen op de loting van de Nations League en had het bij Gilles De Bilde over onze landgenoten bij Real Madrid. “Ik hoop dat Hazard helemaal terugkomt.”

Nog voor er sprake was van Cristiano Ronaldo, was Luis Figo de allesbepalende figuur bij Portugal. De middenvelder speelde aan het begin van de eeuw de pannen van het dak bij Barcelona en Real Madrid. In die zin dus geen beter geplaatse man om zijn licht te laten schijnen over de situatie van Eden Hazard.

“Het is toch wel een probleem dat hij nu geblesseerd is. Hij is de referentie van jullie nationale ploeg. Hopelijk kan hij maximaal recupereren van zijn kwetsuur. Hoelang hij out is, dat weet ik niet. Ik ben ook geen dokter. (lacht) Maar als voetbalfan hoop ik dat hij snel weer terug is om een goed EK te spelen”, aldus Figo.

“Voorlopig kent hij een moeilijk seizoen bij Real. Blessures staan hem niet toe om zijn volle talent te tonen. Zo is het moeilijk natuurlijk. Hij heeft zeker de kwaliteiten om bij Real te spelen, maar hij heeft meer geluk nodig. Thibaut Courtois doet het wel goed. Hij is onregelmatig begonnen, maar levert de ploeg nu veel punten op.”

Opvallend genoeg rekent Figo de Rode Duivels niet bij de toernooifavorieten voor het EK. “Er zijn veel ploegen favoriet. In de krant is het makkelijk praten, maar je moet het ook tonen. Ik denk vooral aan Frankrijk, Duitsland, Spanje en Portugal. Dat zijn ploegen die ervaring hebben met het winnen van een groot toernooi.”

“België plaats ik er net onder. Jullie hebben een fantastische ploeg, maar ik zet België net onder de topfavorieten. Niet op basis van talent, maar wel op basis van de geschiedenis. Wat het EK voor Portugal zal brengen? We hebben een moeilijk groep, als we die overleven zijn er kansen om in de finale te geraken.”