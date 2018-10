FIFA wil transfersysteem hervormen en makelaars aan banden leggen Niels Vleminckx

31 oktober 2018

07u50 0

De FIFA Council, het hoogste orgaan van de wereldvoetbalbond, heeft groen licht gegeven om het globale transfersysteem stelselmatig te hervormen. De komende maanden zullen de clubs (in de hoedanigheid van de ECA), de spelersvakbond FIFPro en de individuele voetbalbonden brainstormen over hoe het verder moet. Niet alleen in België heerst er chaos door de ontsporingen op de transfermarkt.

De voornaamste agendapunten zijn de invoering van een clearing house, een onafhankelijke instantie die alle transfer- en makelaarsgelden moet controleren. Daarnaast wil de FIFA ook strengere regels voor makelaars invoeren: er zouden beperkingen komen op de manieren waarop ze geld kunnen verdienen bij een transfer. Makelaars zouden zich in de toekomst ook moeten registreren - zodat het veel minder dan nu de Far West is. Als laatste wil de wereldvoetbalbond het huurlingensysteem aanpassen. Er wordt gedacht aan een beperking van het aantal uitleenbeurten per club en tussen clubs. Ook schijnverhuurbeurten zoals die van Kylian Mbappé van Monaco aan PSG wil men aanpakken. In februari van volgend jaar hoopt de FIFA al de eerste resultaten te kunnen presenteren.