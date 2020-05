FIFA staat vijf vervangingen per wedstrijd toe Redactie

08 mei 2020

15u00

Bron: Belga 4 Voetbal De Wereldvoetbalbond (FIFA) en de International Football Association Board (IFAB), het orgaan dat de voetbalreglementen wereldwijd coördineert, hebben het voorstel goedgekeurd om voorlopig vijf wissels per team per voetbalwedstrijd toe te staan.

De FIFA wil zo voorkomen dat spelers die een hele tijd hebben stilgelegen door de wereldwijde coronacrisis op korte tijd (te) veel wedstrijden moeten spelen. Normaliter mogen de trainers van beide teams drie keer wisselen. Om te voorkomen dat het spel veelvuldig stil komt te liggen, hebben de teams wel maar drie keer per wedstrijd de mogelijkheid om te wisselen.

De voorbije weken kwam uit verschillende hoeken het verzoek om meer wissels toe te staan. Verschillende topcompetities willen de komende maanden in sneltempo hun competities nog afwerken en daarom zouden spelers onder grote druk kunnen komen te staan. Zo stelden de Bundesliga en La Liga donderdag nog voor vijf wissels toe te staan.

De regelementswijziging is onmiddellijk van kracht en blijft voorlopig gelden tot eind 2020. De FIFA en de IFAB preciseerden dat op een later tijdstip zal bekeken worden of de maatregel verlengd kan worden voor het EK van 2021.