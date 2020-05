FIFA overweegt om ­transfermarkt deze zomer open te houden tot 15 oktober TTV

18 mei 2020

Wereldvoetbalbond FIFA speelt met het plan om de ­transfermarkt deze zomer open te houden tot 15 oktober. Dat liet Bart Verhaeghe gisteren verstaan tijdens de virtuele titelviering van Club Brugge. Daar waar de transfermarkt normaal gezien open is tot 1 september, zou de FIFA omwille van de coronacrisis maar liefst zes weken breien aan de ­zomermercato. Na een bijzonder moeilijk voorjaar en een onvoorspelbare zomer krijgen clubs op die manier de kans om zich tot in het najaar te versterken. Concreet zou de deadline zich verplaatsen tot net voor de eerste speeldag van de Europese competities. De Champions League-poules gaan van start op 20 en 21 oktober, één dag later wordt ook de Europa League op gang getrapt. Het plan dat op tafel ligt, moet evenwel nog bekrachtigd worden.

