FIFA-baas Infantino wil uitzonderingen voor contracten die op 30 juni aflopen: “Tijdelijke afwijkingen toestaan” Redactie

24 maart 2020

08u04

Bron: Belga 0 Voetbal Het wordt nog een heuse denkoefening. Nu de coronacrisis de voetbalwereld helemaal lam heeft gelegd staat de Wereldvoetbalbond FIFA voor enkele belangrijke beslissingen. Wanneer hervatten de competities, en wat dan met spelers die vanaf 30 juni geen contract meer hebben? Aan de Italiaanse krant La Gazetta dello Sport geeft FIFA-voorzitter Gianni Infantino aan dat voor de spelerscontracten een regeling wordt uitgewerkt.

“Niets zegt dat we in april of mei al de competities zullen kunnen hervatten, eerst moeten alle gezondheidsrisico’s van de baan zijn”, is Infantino allereerst duidelijk. Maar als de competities later zouden hervatten betekent dat ook dat heel wat contracten zouden aflopen terwijl de competities nog bezig zijn. Dat is bijvoorbeeld zo met Thomas Meunier bij PSG. “We denken eraan om de statuten van de contracten te wijzigen en tijdelijke afwijkingen toe te staan om de duur van een contract te wijzigen, in casu tot na 30 juni”, klinkt het bij de Italo-Zwitser.

Crisis biedt ook mogelijkheden

De verspreiding van het virus heeft ook de kalendermanagers al heel wat hoofdbrekens gekost. Volgens Infantino biedt de crisis echter ook de mogelijkheid om te denken aan hervormingen.

Wereldwijd wordt er nog nauwelijks gevoetbald, waardoor de sport een financiële crisis riskeert. Infantino ziet een uitweg in minder wedstrijden en minder topcompetities. “Misschien kunnen we het voetbal hervormen door een stap terug te zetten”, stelt Infantino, die maandag zijn 50e verjaardag viert. “Met andere formats en minder maar interessantere toernooien. Dit is geen sciencefiction, laat ons erover praten.”

Vóór de pandemie besliste de FIFA van Infantino nochtans het WK vanaf 2026 uit te breiden van 32 naar 48 teams. Ook werd een WK voor clubs met 24 teams toegevoegd aan de al propvolle voetbalkalender. De in 2021 geplande eerste editie wordt echter verplaatst naar een nog te bepalen datum, nadat het EK en de Copa America van 2020 met een jaar werden uitgesteld.

“Gezondheid eerst, dan komt de rest”, vervolgt Infantino. “Voor officials betekent de rest: hopen op het beste en klaar zijn voor het slechtste. Zonder paniek, laat dat duidelijk zijn. We zullen opnieuw spelen wanneer dat mogelijk is zonder iemands gezondheid in gevaar te brengen.” De FIFA-voorzitter roept verder alle voetbalbonden en -liga’s op om de aanbevelingen van de regeringen en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op te volgen.