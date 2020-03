FIFA-baas Infantino: “Voetbalinstanties moeten er alles aan doen om te vermijden dat coronavirus zich nog verder kan verspreiden” Redactie

De Wereldvoetbalbond FIFA roept alle actoren in de voetbalwereld op om preventiemaatregelen tegen het coronavirus te verspreiden en promoten, zo maakte FIFA-voorzitter Gianni Infantino bekend.

Infantino wil dat "de kracht van het voetbal" gebruikt wordt om het virus te bestrijden. "Ik raad iedereen in de voetbalwereld, op elk niveau, aan om de boodschap te verspreiden", zo schreef Infantino volgens nieuwsagentschap AFP in een open brief aan federaties, spelersvakbonden en clubassociaties. "Daarnaast moeten de voetbalinstanties er alles aan doen om te vermijden dat het virus zich nog verder kan verspreiden. In samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zullen we met praktische aanbevelingen komen tegen de verspreiding van Covid-19. Volgens mij kan het voetbal hierin een belangrijke rol spelen."

De open brief komt er aan de vooravond van de spoedvergadering bij de UEFA, waarin er onder meer over het lot van EURO 2020 beslist zal worden. Als het EK uitgesteld wordt, geeft dat aan de nationale competities de kans om de opgeschorte wedstrijden alsnog in te halen in juni en eventueel juli. Dan rest er nog het probleem dat contracten van heel wat spelers eindigen op 30 juni. Dat is traditioneel het einde van het seizoen, maar dit jaar wordt er dan mogelijk nog gevoetbald. De impact daarvan is de FIFA nog aan het bestuderen, zo verklaarde de Wereldvoetbalbond aan nieuwsagentschap Reuters.