Fellaini stopte in maart bij de Rode Duivels: wat heeft hij de voorbije 9 maanden gepresteerd in China? Xander Crokaert

12 december 2019

18u49 2 Rode Duivels Op 7 maart kondigde Marouane Fellaini aan dat hij stopte als Rode Duivel. Vandaag vertelt ‘Big Fella’ dat hij openstaat voor een terugkeer bij de nationale ploeg. Maar wat heeft de middenvelder in de tussentijd gepresteerd in de minder hoog aangeschreven Chinese competitie, waar hij bij Shandong Luneng speelt.

Fellaini speelde sinds 7 maart 32 partijen voor Shandong Luneng Taishan. De kopbalsterke middenvelder haalde met zijn team de finale van de Beker van China – in de halve finale trof hij tevens raak. In de finale tegen Shanghai Greenland Shenhua slaagde hij er niet in de netten te laten trillen. Shandong won wel de heenmatch met 1-0, maar het team uit Shanghai nam revanche met een 3-0-zege in de terugwedstrijd. Vorig jaar verloor Shandong eveneens de bekerfinale.

Ook in de competitie zat er geen trofee in - de Chinese Super League eindigde op 1 december. Guangzhou Evergrande, de ploeg van coach Fabio Cannavaro, kroonde zich tot kampioen. Fellaini werd vijfde met Shandong, op 21 punten van Guangzhou. Onze 32-jarige landgenoot tekende in 22 competitieduels voor zeven goals en vier assists. Daarnaast pakte hij één rode kaart na een elleboogstoot. Het leverde hem een schorsing van drie partijen op.

Twee teamgenoten scoorden het voorbije seizoen vaker dan Fellaini: de Italiaan Graziano Pellè (ex-Feyenoord en Southampton) en de Braziliaan Roger Guedes. Die laatste maakte elf competitiedoelpunten, Pellè stond liefst zeventienmaal aan het kanon. Nog meegeven: Yannick Carrasco (Dalian Yifang) scoorde zestien keer.

In de Aziatische Champions League was Fellaini goed bij schot. Acht matchen, vier goals. Shandong schopte het -mede dankzij ‘Big Fella’- tot de achtste finales, waar Fellaini en co na een strafschoppenreeks werden uitgeschakeld door de latere landskampioen, Guangzhou Evergrande.

Aantal goals en matchen dit seizoen in China

Competitie: 7 in 22 matchen

Beker: 1 in 2 matchen

Aziatische Champions League: 4 in 8 matchen

Totaal: 12 goals in 32 machen (0,37 goals per match)