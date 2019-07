Feest bij de buren! Nederlandse vrouwen wippen Zweden en staan in WK-finale GVS

03 juli 2019

23u39

Bron: Eigen berichtgeving 16 WK vrouwenvoetbal Feest bij onze noorderburen. Nederland en de Verenigde Staten bikkelen zondag 7 juli om de titel van beste damesvoetballand ter wereld. De Oranje Leeuwinnen klopten in de halve finale na verlengingen Zweden en maken zich op voor hun eerste WK-finale ooit. Jackie Groenen, die ook een Belgisch paspoort heeft, was de heldin. De Oranje-gekte bereikt een nieuw hoogtepunt.

🇳🇱 HISTORY MADE! 🇳🇱



Netherlands will take part in their first-ever #FIFAWWC Final! #NEDSWE 🇳🇱🇸🇪 pic.twitter.com/f5Rbgp1D95 FIFA Women's World Cup(@ FIFAWWC) link

Zweden is van oudsher een mastodont in het Europese vrouwenvoetbal. Toen in Lyon nog geen vrouwenelftal was dat jaarlijks de Champions League won, gingen zo’n beetje alle Europese prijzen naar Zweden. Maar tijden veranderen, de Scandinaviërs zijn niet meer de onbetwiste grootmacht van weleer. Nu negende op de FIFA-ranking, Nederland - achtste - had wel vertrouwen in die eerste WK-finale.

Wake-upcall

Maar de kansen in de eerste helft waren voor Zweden. Net voor het kwartier ontsnapte Blackstenius aan het oog van de Nederlandse defensie én de lijnrechter - het was buitenspel - maar de aanvalster knalde recht op Van Veenendaal. Wat later kwam de keepster van Oranje gepast tussen bij een scherpe voorzet en vlak voor rust had de doelvrouw een uitstekende beenveeg in huis na een zoveelste venijnige hoekschop. Zweden was scherper en technisch nauwkeuriger, Lieke Martens zat bij onze noorderburen in de tang van een stugge Hanna Glas. Eén keer kwam Nederland in de eerste helft uit de omknelling: Beerensteyn mikte in de handen van Lindahl. Een niet eens zo sterk Zweden haalde het halfweg op punten, Oranje was nergens.

Ook na de koffie zag Nederland bijwijlen sterretjes. Een grondscherend schot van Fischer werd in extremis tegen de paal getikt door Van Veenendaal - de enige op niveau. Het was een wake-upcall, want prompt klom Oranje bijna op voorsprong. Goaltjesdief Miedema kopte op de lat, het handje van Lindahl was broodnodig. Ook de ingevallen Shanice van de Sanden - gepasseerd door bondscoach Wiegman - bracht in haar Lyon een flinke dosis nieuwe Nederlandse dynamiek. Haar rushes stierven echter telkens een snelle dood. Aan de overkant knalde Asllani na een gevaarlijke corner nog ver over, Lindahl gebruikte haar vuisten om een overhoekse trap onschadelijk te maken. 0-0 na negentig minuten, we kregen verlengingen.

Timing

Daarin werd het met de minuut zenuwslopender. De kleine foutjes kwamen het spelniveau niet ten goede. Tót Jackie Groenen in minuut 100 uitpakte met een fraaie knal. Haar schot vanop zo’n twintig meter vloog perfect in het hoekje. 1-0, een Oranje met anderhalf been in de finale kon de kat uit de boom kijken. Het was Groenens eerste schot op doel van dit WK, van timing gesproken... Ook interessant: De middenveldster heeft ook een Belgisch paspoort. Zweden aan zet.

De pijp bij de Zweedse vrouwen was evenwel uit, Nederland hield op haar beurt de zaakjes goed onder controle. Eén keer waren de Scandinaviërs nog gevaarlijk, maar een ultieme tackle smoorde het gevaar in de kiem. Van de Sanden miste in de slotminuut nog dé kans op 2-0, maar de excentrieke vleugelspits schoot bizar naast.

Oranje hield evenwel stand, en zit voor het eerst in haar geschiedenis in de finale van een wereldkampioenschap. Nu wachten de Verenigde Staten, dat zich gisteren al van een plek in de finale verzekerde. De topfavoriet klopte Engeland met 2-1 en mikt op een vierde WK-eindzege.

🔶 F I N A L E ! 🔶#OnzeJacht #NEDSWE pic.twitter.com/Qg5gf741nl OranjeLeeuwinnen(@ oranjevrouwen) link

