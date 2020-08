Experten willen geen uitzondering voor Antwerps profvoetbal, politici zetten druk om toch groen licht te geven BF/JBE

05 augustus 2020

06u52 44 Voetbal Mogen Antwerp-Moeskroen en KV Mechelen-Anderlecht dit weekend nu wel of niet doorgaan in de provincie Antwerpen? De virologen in expertengroep Celeval willen geen uitzondering toestaan, hogere politieke kringen zetten druk om toch groen licht te geven. Mogelijk schuift Antwerps gouverneur Cathy Berx deze middag op een perstoelichting de hete aardappel door.



Het profvoetbal in België splijt de virologen en politici. Normaal moest Celeval gisteren adviseren of het profvoetbal een uitzondering mag krijgen op het strikte verbod: in de provincie Antwerpen mogen voetballers ouder dan 18 jaar geen wedstrijden spelen tot eind augustus. Na de zitting gaf Celeval dan toch geen officieel advies. Maar als het van de virologen afhangt, komt er geen uitzondering, liet Steven Van Gucht als viroloog en voorzitter van de meeting verstaan: “Contactsporten houden een verhoogd risico in voor de verspreiding van het virus. Het is niet aan Celeval om een uitzondering te maken voor het voetbal, dat is een politieke beslissing (...) Maar ook andere contactsporten kunnen niet doorgaan. Dat kan een gevoel van onrechtvaardigheid creëren.”

Naar verluidt zouden enkele hooggeplaatste politici wel druk zetten om groen licht te geven. Niet vergeten dat het protocol eerder al goedgekeurd was, nadat de Pro League samen met onder meer Binnenlandse Zaken en de politie strikte gezondheidsregels en testprocedures uitgekiend had om profvoetbal veilig te laten doorgaan.

Niet samengetroept

Dat de vieringen na de beker van Antwerp en de promotie van Beerschot niet in goede aarde vielen, mag dan wel zijn, maar de Pro League wijst er ook op dat de oproep aan de fans om niet samen te troepen wel nageleefd is. “Dat heeft toch zijn waarde”, reageert Pro League-woordvoerder Stijn Van Bever. “We zijn in het profvoetbal zowat de meest geteste beroepsgroep van het land. We deden enorme investeringen, en het protocol is net ingevoerd om in het geval van een tweede coronagolf te blijven voetballen. Die tweede golf is er nu, we zijn er klaar voor.”

Hakt Cathy Berx deze middag op een perstoelichting dan de knoop door? Zelfs dat is niet zeker. De gouverneur heeft de strenge maatregelen altijd verdedigd. Ze kan dus bij haar standpunt blijven, en net als vorige keer zeggen dat alleen nationale instanties haar kunnen overrulen. Lees: de verantwoordelijkheid doorschuiven.

Bij Beerschot komt het bestuur vandaag alvast samen om de impact van de eindbeslissing te bespreken.

Bekijk hier het hele interview met viroloog Steven Van Gucht



