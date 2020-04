Ex-verdediger Nigeria weet waar het fout liep voor de ‘Super Eagles’ op WK 1998: “Spelers hadden zich ‘overwerkt’ met de vrouwen” MXG

Bron: The Punch 0 Voetbal Een sprookje leek het. Op het WK ‘98 in Frankrijk freewheelden de Nigerianen door de groepsfase. Na twee matchen was de kwalificatie voor de achtste finales een feit. Daarin wachtte Denemarken. Een haalbare kaart, die Nigeria voor het eerst in hun geschiedenis in de kwartfinale kon brengen. Maar het ging stevig mis. Taribo West (46) verzamelde 42 caps voor Nigeria en stond in de basis tegen Denemarken. De destijds excentrieke West is nu priester in z’n thuisland maar blikt nog eens terug op die non-match tegen Denemarken: “Je kon zien dat heel wat spelers niet de fysieke kracht en de mentale paraatheid hadden om op die dag Denemarken te verslaan. Ze hadden zichzelf ‘overwerkt’ met de vrouwen de avond voordien.”

West, destijds met het opvallende groene kapsel, maakte deel uit van een talentvolle Nigeriaanse lichting. Een groot deel daarvan, waaronder ook West, hadden op de Olympische Spelen van 1996 in Atlanta al de gouden medaille gepakt op het voetbaltoernooi. De Nigeriaanse selectie was op het WK in Frankrijk dus getooid met heel wat talent. Onder meer Jay Jay Okocha (ex-Bolton) en Nwankwo Kanu (ex-Arsenal) moesten voor successen zorgen.

Spelers hadden die dag niet de kracht en de mentale paraatheid om Denemarken te kloppen Taribo West

Spanje, Paraguay en Bulgarije waren de tegenstanders van Nigeria in groep D. Op papier een lastige opgave voor de ‘Super Eagles’. De tweede ronde halen zou niet zonder slag of stoot gaan. In de eerste groepswedstrijd trof Nigeria dan ook al meteen favoriet Spanje. De Spanjaarden hadden een ploeg met sterkhouders als Hierro en een nog jonge Raúl. Ondanks dat de Nigerianen twee keer op achterstand kwamen wonnen ze de wedstrijd met 2-3. De trein leek vertrokken.

In de tweede groepswedstrijd speelde Nigeria tegen het stugge Bulgarije. De Nigerianen wonnen opnieuw en waren met zes op zes meteen geplaatst voor de tweede ronde. En dat al zeker als groepswinnaar. De laatste groepswedstrijd tegen Paraguay was er een zonder inzet. Nigeria verloor met 1-3, een accident de parcours. Paraguay plaatste zich als tweede, Spanje was uitgeschakeld.

Desillusie

In de achtste finale wachtte Denemarken. De Denen hadden zich als tweede in groep C geplaatst na de latere wereldkampioen Frankrijk. Niemand die eraan twijfelde dat Nigeria nu ook korte metten zou maken met de Denen...

Maar dat gebeurde niet. Integendeel, de wedstrijd in het Stade de France werd een desillusie voor de ‘Super Eagles’. 77.000 toeschouwers zagen hoe Denemarken vlot tot 0-4 uitliep. Enkel invaller Babangida kon voor Nigeria nog tegenprikken, maar het kalf was dan al lang verdronken. Een roemloze uitschakeling voor de Nigerianen waar niemand destijds iets van begreep, zeker niet na hun sterke prestatie in de groepsfase.

Bijna 22 jaar na de feiten wordt wel een en ander duidelijk. Taribo West getuigt in de Nigeriaanse krant Punch over die bewuste wedstrijd. “Afrikaanse vrouwen vielen in zwijm voor ons. Ze kwamen naar het toernooi kijken en genoten natuurlijk mee van ons succes”, begint West. “Spelers genoten op hun beurt van de aandacht die ze kregen. Hun zelfvertrouwen kreeg een serieuze boost. Velen waren ervan overtuigd dat we Denemarken met gemak opzij zouden zetten.”

‘Overwerkt’

“Ik las artikels waarin stond dat spelers tijdens dat WK nachtclubs bezochten en in limousines werden rondgereden”, klinkt het bij West. “Daar wist ik eerlijk gezegd niets van. Wat ik wel wist is dat heel wat spelers vrouwen binnensmokkelden in ons basiskamp, ook daags voor de wedstrijd tegen de Denen”, onthult de ex-verdediger van onder meer Inter én AC Milan.

“Ik heb me hees geroepen tijdens die wedstrijd”, gaat West verder. “Je kon zien dat heel wat spelers niet de kracht en de mentale paraatheid hadden om op die dag Denemarken te verslaan. Ze hadden zichzelf ‘overwerkt’ de avond voordien. Ik was woedend, maar kon niet meer doen.”

De escapades van de Nigerianen zorgden voor een vroegtijdige exit. In de volgende ronde wachtte nochtans een droomaffiche tegen het Brazilië van Ronaldo. De Brazilianen zouden uiteindelijk doorstoten tot de finale, maar botsten daar op thuisland Frankrijk. Ook de Rode Duivels namen trouwens deel aan dat toernooi, maar de ploeg onder leiding van Georges Leekens raakte niet voorbij de groepsfase. In een groep met Nederland, Mexico en Zuid-Korea werden de Belgen derde.

Vier jaar later maakte Taribo West opnieuw deel uit van de Nigeriaanse selectie op het WK van 2002 in Japan en Zuid-Korea. Hij speelde er twee wedstrijden, maar Nigeria werd in de groepsfase roemloos uitgeschakeld in de toenmalige ‘Groep des Doods’ met onder meer Engeland en Zweden.

Het had misschien vier jaar eerder wel moeten gebeuren...

Opstelling Nigeria ( tegen Denemarken):

Rufai - Adepoju; Okechukwu; West; Babayaro - Oliseh; George; Lawal (73' Babangida); Okocha - Kanu (65' Yekini); Ikpeba

Coach: Bora Milutinovic (Ser)

