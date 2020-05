Ex-topref duidt Anderlecht-man Bellamy aan in top vijf meest irritante spelers die hij tegenkwam: “Hij kneep in de tunnel van het Etihad in mijn ballen” DMM

14 mei 2020

12u05

Bron: Daily Mail 1 Voetbal Mark Clattenburg: elektricien door de week, en tussen 2006 en 2017 internationaal topref in het weekend. De Engelse scheidsrechter was een vaste klant in de Premier League en op het Europese toneel. Voor ‘Daily Mail’ koos Clattenburg de vijf meest irritante spelers die hij ooit op een veld tegenkwam. Daarbij een opvallende plaats voor Craig Bellamy, de beloftencoach van Anderlecht.

EK-finale tussen Portugal en Frankrijk in 2016, Champions League-finale tussen Atlético en Real Madrid in datzelfde jaar en een de finale van het voetbaltoernooi op de Olympische Spelen in Londen. Het is maar een greep uit het ‘palmares’ van ex-scheidsrechter Mark Clattenburg. De ondertussen 45-jarige Engelsman heeft bij The Daily Mail een column en daarin overschouwt hij zijn carrière.

Zo gaf Clattenburg vorige week een top vijf van zijn meest favoriete spelers mee. Bij die namen onder meer Cristiano Ronaldo en Lionel Messi, maar ook Vincent Kompany. “Ik heb veel respect voor Vinnie. Hij steunde de scheidsrechters en sprak steeds op een respectvolle manier”, zei de Engelse ref over de speler-manager van RSC Anderlecht.

Bellamy kneep ooit in mijn ballen in de tunnel van het Etihad Stadium. En neen, ik bedoel voor alle duidelijkheid niet de wedstrijdballen. Mark Clattenburg.

Ballenknijper Bellamy

In het verlengde van zijn vorige column blikt Clattenburg nu terug op de vijf grootste ambetanteriken die hij op het allerhoogste niveau tegenkwam. Daarbij opnieuw een Anderlecht-man met Craig Bellamy. De huidige beloftentrainer van paars-wit speelde jaren in de Premier League en was niet bepaald een katje om zonder handschoenen aan te pakken.

“Bellamy was een nachtmerrie voor elke scheidsrechter”, aldus Clattenburg. “Hij blafte je voortdurend af en zwaaide altijd zijn armen in het rond. Hij daagde constant uit en ook zijn taalgebruik was vreselijk grof. Als ref is het niet makkelijk om zo’n probleem-speler op het veld te hebben. Je moet zo iemand in de gaten houden en dat zorgt voor afleiding.”

Dat je als topref wel wat moet kunnen pikken, verduidelijkt Clattenburg met een extra anekdote in zijn column. “Bellamy kneep ooit in mijn ballen in de tunnel van het Etihad Stadium. En neen, ik bedoel voor alle duidelijkheid niet de wedstrijdballen. Het was een grapje - neem ik aan. Waarom hij dat deed? Ik denk dat het voor een rode kaart was die ik hem ooit gaf in een wedstrijd tegen Bolton.”

Zagevent Lehmann

Verder noemt Clattenburg ook nog Roy Keane, Pepe, John Obi Mikel en Jens Lehmann bij naam in zijn top vijf. Vooral die laatste was volgens Clattenburg een echte zagevent. “Hij was zo’n miserabele gast die over alles en iedereen klaagde. Als de bal rond was, dan kloeg hij. Als de bal wit was, dan zaagde hij. Ik dacht bij hem vaak ‘laat het gewoon’. Lehmann was een goeie doelman, maar dat klagen was toch wel zijn zwakte.”

Roy Keane en Pepe zijn dan weer twee ‘usual suspects’ op het lijstje. Twee niet te vertrouwen spelers, zegt Clattenburg. “Je wist nooit of ze de boel zouden laten ontploffen. Een wedstrijd kon vrij rustig verlopen, tot ze plots iets heel gemeens deden”, aldus de Engelse ex-ref, die als laatste voor John Obi Mikel koos omdat die hem ooit valselijk beschuldigde van racisme. “Ik kreeg nadien excuses van zijn ploegmaats, maar nooit van Mikel zelf. Jammer.”

