Ex-spits van Real Sociedad en Juventus beschoten voor zijn huis in Athene Redactie

08 januari 2020

12u35 0

De Servische ex-spits Darko Kovacevic (46) is aan de dood ontsnapt in Griekenland. Kovacevic, ex-speler van onder meer Real Sociedad, Juventus, Lazio en Olympiakos, werd voor zijn huis in Athene beschoten door twee mannen. De voormalige aanvaller werd volgens plaatselijke media niet geraakt, maar hij verwondde zich wel licht toen hij de kogels probeerde te ontwijken. De wagen waarin de daders zich verplaatsten, werd later uitgebrand teruggevonden. Waarom ze Kovacevic viseerden, is voorlopig niet duidelijk.