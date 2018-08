Ex-ploegmaat van Lombaerts en Witsel ontsnapte maar net aan immens drama in Genua (en hij filmde de toestand op de snelwegbrug ook) TLB

14 augustus 2018

22u42

Bron: La Gazzetta dello Sport 0 Voetbal Een onmetelijk drama speelde zich vandaag af in de Italiaanse stad Genua. Een snelwegviaduct over de Italiaanse stad, de Morandi-brug, stortte grotendeels in en al zeker dertig mensen lieten het leven. Genoa-linksachter Domenico Criscito reed enkele minuten voor de ramp nog over de brug en hij maakte zelfs een filmpje.

Criscito, een ex-ploegmaat van Nicolas Lombaerts en Axel Witsel bij het Russische Zenit Sint-Petersburg, maakte heel wat volgers ongerust op Instagram. Enkele minuten voor het instorten van de Morandi-brug had de linksachter en aanvoerder van Genua een filmpje gedeeld terwijl hij in de striemende regen over het viaduct reed. Maar al snel gaf de 31-jarige Italiaan een teken van leven.

"Ik schrijf deze boodschap in de eerste plaats voor alle mensen die bezorgd zijn om mij en mijn familie", klinkt het in een boodschap op Instagram. "We stellen het goed, ook al reden we amper tien minuten voor de ramp nog over de brug. Mijn gedachten zijn bij de families van de slachtoffers."

"Walgelijk"

"Het mag echt niet gebeuren dat een snelwegviaduct plots tegen de grond gaat. Zoiets mag écht niet gebeuren. We moeten iets doen in dit land. Mensen trekken weg uit Italië door dergelijke voorvallen. We hebben nood aan veiligheid en er moeten acties ondernomen worden. Dit is walgelijk."

Genoa CFC - de ex-club van onder anderen René Vandereycken, Anthony Vanden Borre en Maxime Lestienne - besliste vandaag alvast op de geplande training af te gelasten.

"I was on that bridge exactly 10 minutes before it collapsed"



Genoa's Domenico Criscito on Instagram 🙏🏽 pic.twitter.com/qnuqljKMqq ItalianFootballTV(@ IFTVofficial) link