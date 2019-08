Ex-ploegmaat maakt Nasri met de grond gelijk: “Ik hoop dat hij de mensen in Anderlecht anders behandelt” GVS

21 augustus 2019

11u03 4 Voetbal Schitteren deed hij nog niet bij paars-wit en nu moet Samir Nasri (32) ook nog stevige verwijten van een ex-ploegmaat incasseren. “Hij nam zijn verantwoordelijkheden niet om de jongere spelers bij te staan. Ik hoop echt dat hij de mensen in Anderlecht anders behandelt”, zegt ex-Arsenal speler Emmanuel Frimpong (27) op de sportwebsite The Athletic.

Emmanuel Frimpong en Samir Nasri speelden in de zomer van 2011 twee maanden samen bij Arsenal. De Ghanees werd overgeheveld van de reserves en kwam nog maar net piepen, de huidige speler van Anderlecht was al drie jaar aan de slag bij The Gunners en zou op 24 augustus een transfer naar Manchester City verwezenlijken. Slechts een korte periode ploegmaats dus, maar lang genoeg voor Frimpong om voor altijd een zekere afgunst te hebben voor de middenvelder.

“Ik heb altijd respect getoond voor de oudere spelers”, vertelt Frimpong op de sportwebsite The Athletic. “Vraag maar aan Aaron Ramsey of Jack Wilshere. Nooit heb ik iemand onrespectvol behandeld. Maar Nasri, die heb ik echt niet graag. Zelfs al zou hij mij vijf miljard dollar geven, dan nog zal ik hem niet kunnen uitstaan.”

Wenger

Een flashback naar augustus 2011, waar het vijandschap begon. Arsenal keek Liverpool in de ogen en het was het tweede Premier Leagueduel voor Frimpong. Na 70 minuten zijn streng te trekken, pakte de op dat moment 19-jarige middenvelder zijn tweede gele kaart. Toen stond het 0-0, maar Arsenal verloor nog met 0-2.

“Niemand moest me toen zeggen dat wat ik deed, dom was. Ik was een professionele voetballer. Ik wist het zelf wel. Na de match was iedereen stil in de kleedkamer. Ook Arsène Wenger (de coach, red.). Hij was ontgoocheld, maar zei niks. Toen stond plots Nasri op en hij zij waar iedereen bijstond dat het mijn fout was dat we verloren. Hij had misschien wel gelijk, maar waarom zou een profspeler mij - het was mijn tweede competitiematch - op dat moment zo hard aanpakken?”

Ex-Arsenal man Emmanuel Frimpong reveals his disdain for Samir Nasri after series of bust-ups https://t.co/zTgfsDEDo5 #FOOTBALL pic.twitter.com/RAes0mJe1g Footy News Media ⚽️(@ FootyNewsMedia) link

Bully

Daar bleef het niet bij. Toen Nasri naar Manchester trok, feliciteerde Wilshere hem op Twitter. “Pffffff come on Jack”, was de sluwe reactie van Frimpong. Plots kreeg hij telefoon van Nasri. “De verwijten vlogen in het rond. Maar nu hij weg was, kon ik hem eindelijk m’n gedacht zeggen. Dus heb ik hem rechtuit gezegd dat ik hem niet moest hebben en ik hem nooit zal respecteren als een professionele voetballer.”

En nog was het niet gedaan. Enkele maanden later was het Arsenal-City. “Tijdens die wedstrijd zei hij me voortdurend dat hij me kon kopen. Dat toont aan hoe dom hij eigenlijk is. Waarschijnlijk had hij inderdaad die miljoenen om mij te kopen, maar hoe onrespectvol is dit? Hij was een echte bully. Hij nam zijn verantwoordelijkheden niet om de jongere spelers bij te staan. Ik ben er nu net achtergekomen dat hij nog altijd speelt. Bij Anderlecht. Ik hoop echt dat hij veranderd is als persoon en dat hij daar de mensen anders behandelt. Want wat ik me herinner vanuit het verleden...”

Manny Frimpong vs Sami Nasri “I took the phone from Alex Song and it was Nasri on the phone threatening me, telling me that when he sees me, this that. I told him, ‘I’m not one of the players that’s afraid of you. If you want us to sort it out as men, we can sort it out as men.’" pic.twitter.com/VTFVW3m2SI Gilles 🇳🇬🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿(@ GrimandiTweets_) link