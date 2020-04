Ex-Gouden Schoen Paul Okon woont weer in België en hoopt T1 te worden in Europa: “Ik wil over elk aanbod op elk niveau nadenken” PJC

21 april 2020

18u42 0 Voetbal Gouden Schoen zkt. werk. Paul Okon (47, ex-Club en -KV Oostende) wil in Europa als T1 aan de slag. En dus kwam hij weer in België wonen.

Van Australië naar… Dudzele. “Tussen Brugge en Knokke”, verduidelijk Paul Okon. ’t Is daar, in een uithoek van West-Vlaanderen, dat de ‘Golden Boot 1995’ sinds enkele weken woont, samen met zijn vrouw en vier kinderen. Het lijkt goed zot, maar voor Okon is het net de verwezenlijking van “iets dat al lang in mijn hoofd spookt” - een terugkeer naar Europa. “Dat dat België zou worden, was evident.”

Vanuit Okons standpunt is het inderdaad logisch dat ons land zijn bestemming werd. In 1991 belandde hij in Brugge - zijn eerste buitenlandse avontuur, Club plukte hem weg bij Marconi Stallions -, waar hij uiteindelijk vijf seizoenen voetbalde. Hij pakte er twee titels, twee bekers en in 1995 de Gouden Schoen. In de nadagen van zijn carrière kwam Okon ook nog bij KV Oostende spelen.

Laatste job in 2018

Aan die passages hoopt Okon nu een vervolg te breien als coach. In zijn thuisland was hij al trainer, bij nationale jeugdploegen, maar ook bij eersteklasser Central Coast Mariners. In 2018 scheidden hun wegen, sindsdien kwam er geen nieuwe werkgever op Okons Wikipedia-pagina. “Dat was een bewuste keuze”, aldus de Australiër, die de laatste tijd televisie-analist was. “Ik speelde toen al met het idee om naar Europa te verhuizen, dus vond ik het niet opportuun om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Nochtans leverde ik wel goed werk, denk ik. Van het team dat ik bij de beloften onder mijn hoede had, zijn er intussen veertien jongens A-international. Dat maakt me trots.”

Maar nu vindt Okon het dus tijd om zijn ervaring door te geven in Europa. Veeleisend is de man, die in zijn zoektocht wordt bijgestaan door makelaarskantoor SportPlus Football Management, naar eigen zeggen niet. “Want ik sluit niks uit”, klinkt het. “Dat zou hautain zijn. Ik wil over elk aanbod op elk niveau nadenken. Dat mag in België zijn, maar evengoed in het buitenland.”

De club die Okon binnenhaalt, krijgt een attractieve coach, belooft hij. “Je traint zoals je destijds voetbalde. Althans, zo zie ik het. En dat is aanvallend en met geloof in eigen kunnen - je mag niet angstig zijn. Akkoord, een minimum aan discipline is nodig, maar het uitgangspunt moet zijn om altijd en overal te willen winnen. Dat is de basis. Als je die mentaliteit niet hebt, moet je er niet eens aan beginnen.”

Okon vertelt het allemaal in het Engels. “Ik kan conversaties volgen in het Nederlands, maar zelf spreken… (grijnst) Pas op, dat zal sowieso terugkomen, hoor. Zeker nu ik voortdurend Vlaams om me heen hoor - ik had al contact met mijn vrienden Franky Van der Elst en Hugo Broos -, maar ik moet geduldig zijn. (lacht groen) Ik heb de komende weken in elk geval genoeg tijd om te oefenen…”