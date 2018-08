Ex-doelman van Cagliari stort met auto neer van brug in Genua maar overleeft, ook gewezen ploegmaat van Lombaerts en Witsel ontsnapt maar nipt TLB/LPB

15 augustus 2018

11u45

Bron: La Gazzetta dello Sport 5 Voetbal Een onmetelijk drama speelde zich af in de Italiaanse stad Genua. Een snelwegviaduct over de Italiaanse stad, de Morandi-brug, stortte grotendeels in en al zeker 42 mensen lieten het leven. Genua-linksachter Domenico Criscito reed enkele minuten voordien nog over de brug en hij maakte zelfs een filmpje. Davide Capello, ex-doelman van Cagliari, stortte neer met zijn wagen, maar overleefde als bij wonder de ramp.

Criscito, een ex-ploegmaat van Nicolas Lombaerts en Axel Witsel bij het Russische Zenit Sint-Petersburg, maakte heel wat volgers ongerust op Instagram. Enkele minuten voor het instorten van de Morandi-brug had de linksachter en aanvoerder van Genua een filmpje gedeeld terwijl hij in de striemende regen over het viaduct reed. Maar al snel gaf de 31-jarige Italiaan een teken van leven.

"Ik schrijf deze boodschap in de eerste plaats voor alle mensen die bezorgd zijn om mij en mijn familie", klinkt het in een boodschap op Instagram. "We stellen het goed, ook al reden we amper tien minuten voor de ramp nog over de brug. Mijn gedachten zijn bij de families van de slachtoffers. Het mag echt niet gebeuren dat een snelwegviaduct plots tegen de grond gaat. Zoiets mag écht niet gebeuren. We moeten iets doen in dit land. Mensen trekken weg uit Italië door dergelijke voorvallen. We hebben nood aan veiligheid en er moeten acties ondernomen worden. Dit is walgelijk." (lees hieronder verder)

Ook ex-speler van Cagliari overleeft ramp

Ook de Italiaanse ex-profvoetballer Davide Capello overleefde als bij wonder de instorting van de verkeersbrug. Capello, een gewezen doelman van Cagliari, reed met zijn auto over de brug op het moment dat deze instortte. "Ik herinner me de weg die naar beneden viel. En ik had geluk. Ik weet niet waar ik landde", vertelde hij in het ziekenhuis. "Het was als een scène uit een apocalyptische film. Ik heb nog steeds het beeld van de instortende brug voor me."

Capello, die in 2013 stopte als prof en tegenwoordig brandweerman is, raakte na de crash gewond, maar was bij kennis en in staat om zelf de hulpdiensten en familieleden te bellen.

