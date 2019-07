Ex-bondscoach Robert Waseige opgenomen in het ziekenhuis van Luik DMM

16 juli 2019

21u30

Bron: Belga 0 Voetbal Voormalig bondscoach Robert Waseige ligt sinds vorige week donderdag in het ziekenhuis Citadelle in Luik. De 79-jarige Waseige kampt volgens de Franstalige media met hart- en nierproblemen en moet er nog enkele dagen ter observatie blijven. Enkel zijn vrouw en kinderen mogen de ex-bondscoach bezoeken.

De Luikse coach sukkelt al een tijdje met zijn gezondheid. Waseige, tussen 1999 en 2002 bondscoach van de Rode Duivels, werd in 2001 al eens geopereerd aan het hart. Sindsdien moest hij regelmatig op controle in het ziekenhuis. Zo’n standaardonderzoek bracht complicaties aan het licht en na verder onderzoek is besloten dat Waseige best wat langer in het ziekenhuis blijft.

Waseige was een verdienstelijk verdediger bij RFC Luik en Racing White. Nadien ging de Luikenaar als coach aan de slag bij Winterslag. Hij stond ook aan het roer bij Standard, Lokeren, RFC Luik, Charleroi, het Portugese Sporting Lissabon en FC Brussels. Tussendoor was Waseige bondscoach van België en Algerije. De man werd drie keer verkozen tot trainer van het jaar en won één keer de Beker van België, in 1990 met Lokeren.