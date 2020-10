Evenepoel schrok bij transfer Doku: “Had hem graag bij Anderlecht zien blijven” GVS

08 oktober 2020

Jérémy Doku (18) speelt vandaag al zijn derde interland. De 18-jarige aalvlugge winger staat in de basis voor de oefenpot tegen Ivoorkust. Dat enkele dagen na zijn overstap naar het Franse Rennes. Een transfer die Remco Evenepoel - te gast tijdens de VTM-uitzending ‘Vandaag is Rood’ - niet zag aankomen. “Ik was een beetje verschoten. Ik had hem graag bij Anderlecht zien blijven.” Analist Jan Mulder vult aan. “Het is een tekenend signaal voor Anderlecht. Ze moeten telkens de talenten verkopen om schulden weg te werken. Zo wordt het moeilijk.”

