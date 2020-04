Europese media over stopzetten Belgische competitie: “In de Premier League wordt zoiets financieel een moeilijk verhaal” DMM

03 april 2020

08u43 0 Voetbal Hoe kijkt Europa naar de stopzetting van de Belgische competitie en de harde communicatie van UEFA? De klassieke printmedia hebben vooral oog voor het nieuws binnen hun landsgrenzen. “Maar we hebben nog nooit zoveel internationale persvragen gekregen als gisteren", klinkt het binnen de Pro League.

De Europese kranten besteden niet veel van hun publicatieruimte aan de beslissing. Niet in Frankrijk, niet in Italië, niet in Spanje en niet in Engeland. Elke competitie heeft zijn eigen katjes te geselen. Bovendien zouden volgens de Nederlandse krant AD ook clubs als PSV en Ajax niet weigerachtig staan tegen een voortijdige stopzetting van de nationale voetbalcompetitie.

De Europese voetbalbond kwam gisteravond naar buiten met een communiqué waarin “de voorbarige gang van zaken” betreurd wordt.

In een klein hoekje op pagina 6 van het Franse L’Équipe omschrijven ze het als volgt: “Terwijl ze in alle andere Europese landen nog nadenken over hoe ze hun voetbalseizoen moeten beëindigen, zijn ze in België al tot een beslissing over gegaan. De competitie stopt er met onmiddellijke ingang als het advies van de Belgische profliga gevolgd wordt op 15 april.”

In een klein hoekje op pagina 21 van La Gazzetta dello Sport hetzelfde verhaal. “De Belgische voetbalcompetitie stopt er nu al mee. Het is daarmee de eerste Europese profcompetitie die effectief het voetbalseizoen opzegt. Club Brugge is zo voor de zestiende keer in de geschiedenis landskampioen.

The Sun kopt “Game over” over een stuk waarin naar Vincent Kompany wordt verwezen. Anderlecht eindigt voor het eerst sinds 1938 buiten de top zeven van het Belgische voetbal. “In België stoppen de clubs uit 1A en 1B als eerste profcompetities in Europa met voetballen. In plaats van het seizoen nietig te verklaren wordt huidige leider Club Brugge kampioen. Dat schept hoop voor Liverpool mocht de competitie ook in Engeland vroegtijdig beëindigd worden. Wellicht zullen andere competities het Belgische voorbeeld volgen, al wordt dat in de Premier League financieel een moeilijk verhaal.”

In het Italiaanse Corriere dello Sport en het Spaanse AS ook kleinere berichten. Daarin wordt de ‘werkgroep van vijf’ meegenomen. “Een speciale commissie moet nu een datum vinden voor de Belgische bekerfinale. De hoop is dat het duel tussen Antwerp en Club Brugge voor 30 juni door kan gaan. In andere, Britse toonaangevende kranten als The Times, de Daily Mail en The Telegraph werd het nieuws niet opgepikt. In Marca was er tot slot diep in de krant een kort berichtje rond het communiqué van de UEFA op de stopzetting van de Belgische competitie.

Ondertussen stromen de buitenlandse media-aanvragen wel binnen, laat de Pro League weten. Vooral de online voetbalcommunities - social media, podcasts en gespecialiseerde websites - vroegen de voorbije 24 uur om meer toelichting vanuit Belgisch oogpunt.

“We kregen ook vragen van onder andere de BBC, de Rai, en het Duitse Sportschau.”