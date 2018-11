Etoile du Sahel zet Georges Leekens na anderhalve alweer maand op straat Redactie

26 november 2018

18u17 9 Voetbal Voormalig bondscoach Georges Leekens (69) is reeds ontslagen bij de Tunesische topclub Etoile du Sahel (ESS), zo maakte de club daarnet bekend. Leekens was nog maar sinds anderhalve maand aan de slag in Tunesië, waar hij slechts zeven matchen aan het roer stond.

“Het contract tussen beide partijen is deze ochtend in onderling overleg verbroken”, bevestigde de club in een persmededeling. In de Tunesische competitie is ESS momenteel vierde, zaterdag werd er nog gelijkgespeeld tegen Club Athlétique Bizertin, de nummer drie in de stand. Woensdag volgt de topper tegen de Afrikaanse kampioen Espérance de Tunis.

Leekens was nog maar sinds medio oktober aan de slag bij Etoile du Sahel en zat er in totaal zeven wedstrijden op de bank. Hij wordt nu vervangen door zijn assistenten, onze landgenoot Patrick de Wilde en Taoufik Zaaboub. De Wilde was enkele jaren de vaste assistent van Leekens.

De 69-jarige Georges Leekens is al ruim dertig jaar trainer en leidde onder meer Club Brugge, AA Gent en KV Kortrijk. Hij was ook twee keer bondscoach van de Rode Duivels, van 1997 tot 1999, en van 2010 tot 2012. Leekens kent het voetbal in Tunesië goed, want in 2014-2015 coachte hij er de nationale ploeg. De voorbije jaren trainde hij ook nog KSC Lokeren en de nationale elftallen van Algerije en Hongarije.