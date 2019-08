Erg matig AA Gent verliest in Roemenië, maar mag wel naar derde voorronde Europa League tegen AEK Larnaca AB/YP

01 augustus 2019

18u48 6 FC Viitorul Constanta VIC VIC 2 einde 1 GNT GNT KAA Gent Europa League AA Gent mag naar de derde voorrondes van de Europa League, maar daarmee is ook zowat het enige positieve gezegd na een avondje voetballen bij Viitorul Constanta. Nadat de heenmatch met 6-3 werd gewonnen, ging een erg matig Gent deze keer met 2-1 onderuit. Yaremchuk opende, waarna Iancu met twee (lichte) strafschoppen het team van Hagi nog de zege bezorgde. Eén ding is zeker: er ligt nog wel wat werk op tafel voor Jess Thorup en dezijnen.

In het kleine maar pittoreske Viitorul-stadion verdedigde AA Gent zijn 6-3-voorsprong uit de heenmatch. Coach Jess Thorup kwam met de verwachte basiself aan de aftrap. Het duel tegen de Roemenen begon gezapig. Laag tempo, weinig dreiging. Tot Yaremchuk na een dik halfuur spelen de zestienmeter indook. De Oekraïner bleef sterk op de been en kreeg de bal via Kubo weer in de voeten. Yaremchuk twijfelde niet en schoot de 0-1 tegen de netten. De Buffalo’s - die tot dan vooral achteruit moesten - met de rust in zicht op rozen.

Maar de tweede helft kon niet slechter beginnen voor Gent. Asare tikte Iancu aan in de Gentse zestien. Licht contact, maar genoeg voor scheidsrechter Montero om naar de penaltystip te wijzen. Het was Iancu zelf die zijn verantwoordelijkheid nam en Kaminski de verkeerde kant uitstuurde (1-1). Op het uur vertolkte de Spaanse ref weer een hoofdrol. De bal kwam tegen de arm van van Odjidja en de Spaanse ref gaf Viitorul wel heel gemakkelijk een tweede strafschop. Opnieuw was het Iancu die mocht scoren (2-1).

De Buffalo’s speelden met vuur en ontsnapten ei zo na aan de 3-1. Een scherpe vrijschop dwarrelde net naast de kooi van Kaminski. Die bracht tien minuten voor het einde nog redding op een schuiver van Pereira. Aan de overkant kwamen Yaremchuk en Bezus nog dicht bij de gelijkmaker, maar het bleef bij 2-1. Goed genoeg dus voor de Buffalo’s om door te stoten naar de derde voorronde van de Europa League, maar sprankelend was het allerminst. In de volgende ronde wacht het Cypriotische AEK Larnaca, dat vanavond met 0-4 ging winnen bij Levski Sofia. Eerder won het in eigen huis met 3-0 van de Bulgaren.