Er zal nu ook onderwater gezocht worden naar vermist vliegtuig met voetballer Emiliano Sala

29 januari 2019

11u40

Voetbal Er staat nu ook een onderwaterzoektocht in de steigers naar de vermiste voetballer Emiliano Sala. Dat heeft een wetenschapper gezegd die bij de expeditie betrokken is. Sala was samen met piloot David Ibbotson onderweg van Nantes naar Cardiff, toen hun Piper PA-46 Malibu vorige week maandag plots van de radar verdween boven het Kanaal.

Het toestel was om 19.15 uur opgestegen en bevond zich in de buurt van de Kanaaleilanden tussen Frankrijk en Engeland toen het contact met de luchtverkeersleiding op het eiland Jersey verbroken werd. Sindsdien werd niets meer van Sala en Ibbotson gehoord.

Zoektocht

Er werd meteen een zoektocht opgestart naar het vliegtuig en zijn passagiers, maar toen die eind vorige week nog altijd geen resultaat had gehad, werd die stopgezet. Daarop meldde de familie van de Argentijnse spits van Cardiff City dat ze zelf verder zou zoeken met privégeld. Ruim 4.600 mensen deden de afgelopen drie dagen al een online donatie en dat is goed voor een bedrag van meer dan 366.000 euro.





Met het geld zal niet alleen verder worden gezocht aan het wateroppervlak, maar ook eronder. Dat zegt David Mearns, een expert in het zoeken naar scheepswrakken die bij de expeditie betrokken is. Er zou een onderzoeksschip ingehuurd zijn en dat zou komend weekend aan zijn taak beginnen. (lees hieronder verder)

“Het onderzoeksschip is uitgerust met de modernste zoekapparatuur”, aldus de wetenschapper van Bluewater Recoveries. “We gaan daarmee onderwater zoeken naar het wrak in de buurt van waar het toestel was op het moment van het laatste radiocontact.”

Het onderzoeksschip ligt momenteel nog in Southampton en wordt daar in gereedheid gebracht. Afhankelijk van het weer zou het donderdag of vrijdag aankomen bij het Kanaaleiland Guernsey. “Als we de huidige weersvoorspellingen mogen geloven, hopen we dat de expeditie dit weekend van start kan gaan, vermoedelijk op zondag”, aldus nog Mearns.

Lokale vissersboten

In de tussentijd blijven lokale vissersboten verder zoeken aan het wateroppervlak. Volgens havenmeester en kapitein David Barker in Guernsey is de kans dat de inzittenden van het vliegtuig nog leven evenwel “extreem klein”. David Mearns zegt dat de familie van de voetballer desondanks nog altijd hoop koestert. “De familie ziet het nog altijd als een zaak van een vermiste persoon en een vermist vliegtuig”, klinkt het. “Dat zal zo blijven tot ze bewijs ziet van het tegendeel.” (lees hieronder verder)

De Air Accidents Inverstigation Branch (AAIB) – de Britse overheidsinstelling die ongevallen met private vliegtuigen onderzoekt – heeft intussen een dossier geopend. Er zal onder meer worden onderzocht of de piloot wel de juiste vergunning had.

Volgens de Federal Aviation Administration (FAA) – het overheidsbureau van de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten dat zich bezighoudt met burgerluchtvaart – zou Ibbotson wel degelijk een private vliegvergunning hebben gehad en in november nog geslaagd zijn voor medische tests.

Premier League

Cardiff City speelt vanavond overigens een match in de Premier League tegen Arsenal. De spelers en de fans zullen gele narcissen - een Welsh symbool - dragen als eerbetoon aan Sala, die bij Cardiff City werd binnengehaald voor een recordbedrag voor de club.