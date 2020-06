Epidemioloog Van Damme: “5.000 voetbalfans in een stadion? Dit is te gek” JSU/XC

20 juni 2020

19u50 10 Voetbal De Franse voetbalstadions gaan vanaf 11 juli weer open voor publiek. In eerste instantie mogen maximaal 5.000 mensen de tribunes op. Dat aantal kan in de loop van de zomer worden verhoogd, meldde de overheid. “Zoveel mensen in een stadion, is not done”, aldus epidemioloog Pierre Van Damme.



De Franse voetbalclubs mogen fans toelaten bij de oefenwedstrijden in aanloop naar het nieuwe seizoen. Ook bij de nog te spelen finales van de twee Franse bekertoernooien kan publiek aanwezig zijn. Vanaf 11 juli mogen er tot 5.000 supporters in de stadions plaatsnemen. En dat zint epidemioloog Pierre Van Damme niet. “Dit is tegen alle principes van de afstandsregel, of het gezond verstand.”

“Zomaar 5.000 mensen in een stadion toelaten, is te gek. Stel dat er enkele fans zijn met Covid-19... Hoe ga je achteraf aan contactopsporing doen? We moeten het ook altijd bekijken vanuit het standpunt van de contactopsporing, om het heel snel te kunnen indijken. En dan is 5.000 man toch een gigantisch aantal.”

In België mogen er vanaf 1 juli tot maximaal 200 toeschouwers aanwezig zijn bij voetbalwedstrijden. Kan dat aantal in de loop van de zomer verhoogd worden? “Dat gaan we telkens moeten evalueren. Ik zou toch het liefst hebben dat we dat doen met mondjesmaat. En of er op de Veiligheidsraad van woensdag iets op tafel over de stadions ligt? Daar kan ik niet op antwoorden.”

