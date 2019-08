Entourage Denayer formeel: “Waar halen jullie dit? Jason is nooit ondervraagd” Redactie

21 augustus 2019

16u54 0 Voetbal Gisteren doken geruchten op in de Belgische pers dat Jason Denayer ondervraagd zou zijn als getuige in een Frans schandaal rond koppelarij. Dat blijkt volledig te berusten op een verkeerde vertaling van een artikel uit een plaatselijke krant uit Nice.

“De Belgische pers heeft een kettingreactie ontketend op basis van fout onderzoek. Jason Denayer is nooit ondervraagd door de Franse politie en is ook niet uitgenodigd voor een ondervraging”, zegt Jesse De Preter, de makelaar van de Rode Duivel. “Zelfs dat lokale Franse krantje schrijft zoiets niet. Jason wordt enkel genoemd als een genodigde op een feestje waar overigens tientallen anderen mensen rondliepen. Dat feestje moet overigens dateren van makkelijk twee jaar geleden. De rest van het artikel gaat helemaal niet over Jason. Hij heeft hier niks mee te maken. Punt.”

Dat feestje werd mogelijks georganiseerd door Stephanie V. Een veertiger uit Cagnes-sur-Mer, die nu voor de correctionele rechtbank staat voor fiscale fraude en koppelarij. Het Franse gerecht onderzoekt of de vrouw de wet overtreden heeft. “Maar Jason heeft daar helemaal niets mee te maken. Hij wordt in het hele dossier niet eens genoemd. Hij wordt hierbij gesleurd omdat er een foto opduikt op één van de evenementen van de organisator in kwestie. Dat is een ziekte in het uitgaansleven: zodra een bekend voetballer ergens binnenkomt maakt de organisator er een selfie mee en zet hem op de sociale media. Om publiciteit te maken. Dat is ook hier zo gegaan. Maar aanwezig zijn op een feest: mag dat dan niet?”

De Preter benadrukt: “De politie heeft hem nooit een vraag gesteld. Laat staan dat hij ondervraagd is, zelfs niet als getuige. Jasons naam wordt gewoon zijdelings in het Franse krantje genoemd om het geheel sappiger te maken. Terwijl hij een volledige buitenstaander is in dat geheel. Jason keurt de praktijken die onderzocht worden ten zeerste af. Hij heeft in zijn hele leven niet eens één glas alcohol gedronken, louter uit morele redenen. Die gast leeft zo sober. Gaat eigenlijk zelden uit. En dan wordt hij met dit soort verhalen geconfronteerd. Dat is wraakroepend.”

Denayer vindt het bijzonder vervelend dat zijn naam nu opgerakeld wordt bij een zaak waar hij niets mee te maken heeft. Net op een moment dat op het veld hoge toppen scheert. De Rode Duivel heeft zich op z’n 24ste opgewerkt tot kapitein van Olympique Lyon, één van de grootste clubs van Frankrijk. Hij stond de afgelopen winter in de belangstelling van de allergrootste clubs uit Europa. De Preter: “Het is hallucinant dat hij in België niet geprezen wordt omwille van zijn sportieve prestaties, maar wel met zo’n non-verhaal in het nieuws komt.”