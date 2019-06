Engelse vrouwen staan in de halve finales van het WK na winst tegen Noorwegen Redactie

27 juni 2019

Engeland mag als eerste naar halve finales

Voetbal Engeland heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales op het WK vrouwenvoetbal in Frankrijk. In Le Havre haalden ze het in de kwartfinales met 0-3 van Noorwegen.

Jill Scott, Ellen White met haar vijfde treffer dit toernooi en Lucy Bronze zorgden voor de doelpunten in het Stade Océane, waar David Beckham in de tribunes een aandachtige toeschouwer was. De score had nog hoger kunnen oplopen, Nikita Parris miste na de pauze nog een elfmeter voor de Engelsen. Ook Noorwegen kreeg nog kansen, maar zij faalden telkens bij de afwerking.

In de halve finales nemen de Engelsen, op het vorige WK nog goed voor brons, het op tegen de winnaar van de clash tussen Frankrijk en de Verenigde Staten, de regerende wereldkampioen. Die wedstrijd wordt morgen in het Prinsenpark in Parijs gespeeld.