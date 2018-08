Engelse transfermarkt sluit over één week, enthousiasme in België: "Dit brengt sneller duidelijkheid" NP/RN/PJC

02 augustus 2018

07u50 0 Voetbal Leander Dendoncker, Lovre Kalinic, Anthony Limbombe. Wie deze zomer nog naar de Premier League wil, moet zich haasten. Over exact een week sluit de transfermarkt al in Engeland. Wanneer volgt België?

De discussie rond 'deadline day' woedt reeds jaren. 31 augustus is te laat, klinkt het. 't Is zelfs een vorm van competitievervalsing, vinden tegenstanders, want een kern kan er halfweg augustus nog heel anders uitzien dan drie weken later. Kortom: afhankelijk van het speelschema heb je als tegenstrever geluk of pech.

