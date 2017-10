Engelse fans hebben nieuwe favoriete voetballer en daar is een speciale reden voor Hans Op de Beeck

14u44 0 Photo News Voetbal Niet Harry Kane, maar Harry Winks gooide gisteren hoge ogen voor Engeland in Litouwen.

Ook Engeland is er weer bij op het WK in Rusland nadat het zijn WK-kwalificatiepoule won. Maar niets dat erop wijst dat 'Albion' straks een nieuwe blamage bespaard blijft. Van goed voetbal was er nauwelijks sprake en het was dikwijls pas in de slotminuten dat de zeges over de streep werden getrokken. Van een feestje vrijdag op Wembley, na winst tegen Slovenië en de zekerheid om het WK, was niet meteen sprake. Gisteravond in Litouwen maakte bondscoach Gareth Southgate er alvast gebruik van om te experimenteren en onder andere Harry Winks (21) zijn grote debuut op het internationale platform te laten maken. De centrale middenvelder van Tottenham maakte meteen indruk om verschillende redenen.



Winks toonde dat hij een uitstekende pass in de voeten heeft en gaf meteen blijk van veel vista. 96% van zijn 98 verstuurde passes kwamen aan en hij had ook 111 balcontacten. Maar één aspect maakte van Winks meteen een favoriet onder de fans. Hij deed het met voetbalschoenen die ouderwets volledig zwart waren.

Getty Images

I like Harry Winks. He wears traditional black boots. #LITENG Matthew Rudd(@ MatthewJRudd) link

So @HarryWinks wearing black boots. Starts for me every game then.... #LITENG Anthony(@ kingy_a_) link

Never heard of Harry Winks an hour ago. Just seen he's wearing black boots.



*puts poster up on bedroom wall* Proper Magazine(@ ProperMag) link

Who didn¿t love Harry Winks¿s black boots? And with a name like that he surely fought at Agincourt in a previous life? Mark Pougatch(@ markpougatch) link

Getty Images

Getty Images