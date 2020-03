Engelse bondscoach Southgate over Rode Duivels: “Zelfs mijn moeder kent alle namen” MDRW

03 maart 2020

20u26 0 Voetbal De Rode Duivels hebben een groep met Engeland, Denemarken en IJsland geloot voor de tweede editie van de Nations League. Gareth Southgate, bondscoach bij de Engelsen, kijkt uit naar de ontmoeting met ons land.

Engeland is voor de Rode Duivels geen onbekende. Op het recentste WK keken beide ploegen elkaar twee keer in de ogen. De Engelse bondscoach heeft veel respect voor onze nationale ploeg. “België maakt deze groep een pak sterker. Jullie behoren al bijna vijf jaar lang bij de top-10 van de wereld. Daarnaast hebben we ook een openstaande rekening met IJsland.” Engeland werd op het jongste WK al in de kwartfinales uitgeschakeld door de IJslanders. “Vorig jaar hebben we bijzonder genoten van de Nations League. Het niveau was heel hoog. Hopelijk is dat deze editie ook het geval.”

Vorig jaar strandde Engeland - net zoals de Rode Duivels - in de halve finales van het toernooi. Het team van Gareth Southgate werd toen uitgeschakeld door Nederland, maar wil deze keer beter doen. Toch onderschat hij de Rode Duivels allerminst. “Jullie beste spelers zijn allemaal wereldsterren. Zelfs mijn moeder kan al jullie spelers opnoemen. Het worden ongetwijfeld twee leuke confrontaties met de Rode Duivels. Jullie hebben ons twee keer geklopt op het WK, dus we zullen alleszins beter voor de dag moeten komen.”