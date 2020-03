En wat nu? PlayStation, Netflix en individueel programma volgen

Ook spelers in quarantaine zullen zich wel weten te amuseren. Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Eden Hazard, die spelen bij clubs die preventief in quarantaine zijn gegaan, hebben een persoonlijk herstel- of trainingsschema mee naar huis gekregen. De komende twee weken moeten ze hun conditie in hun eentje onderhouden.

De meesten hebben toch een gym of een ruimte thuis om zich scherp te kunnen houden. Alles zal wel met zo min mogelijk begeleiding gebeuren. Voor Hazard, die sinds maandag terug is uit de VS na een operatie aan de enkel, ligt dat enigszins anders. Zijn revalidatie wordt op de voet gevolgd door dokters en kinesisten. Ook Courtois krijgt regelmatig bezoek van een van de kine’s.

Lukaku ‘thuis’ tot 23/3

Naast de individuele schema’s hebben de spelers de raad gekregen om menselijke contacten tot het hoogst nodige te beperken en niet te veel buiten te komen. Lukaku moet zich tot 23 maart niet aanmelden op het trainingscomplex - dat ligt er verlaten bij. De spelers van Real kregen hetzelfde advies tot 27 maart. Courtois stelde zich op Twitter al kandidaat voor een gametoernooi met Fabien Causeur; een van de basketspelers van Real die ook in verplichte afzondering zit. Wellicht zullen er nog volgen. Reizen wordt afgeraden. Zo blijft Cristiano Ronaldo in Madeira, waar hij op bezoek was bij zijn zieke moeder. Ook Juventus werd immers in quarantaine geplaatst na een positieve test van verdediger Daniele Rugani.