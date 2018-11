En dat onder toeziend oog van Barcelona-scouts: Chakvetadze scoort vierde goal in zes interlands MH

Giorgi Chakvetadze blijft indruk maken. De AA Gent-speler scoorde in Andorra zijn vierde goal in zes interlands. Met een intikker aan de tweede paal effende hij na negen minuten het pad voor Georgië, dat al zeker was van promotie in de Nations League. Dat overigens onder toeziend oog van scouts van FC Barcelona - volgens het Catalaanse ‘Diario Sport’ heeft de grootmacht zijn oog laten vallen op het 19-jarig talent van de Buffalo’s. Georgië raakte uiteindelijk niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen de dwergstaat.

El gol de Chakvetadze ante Andorra. pic.twitter.com/MNCfV9yPSv Irati Prat(@ IratiPrat1) link

In de B-divisie hielden Oostenrijk en Bosnië elkaar in evenwicht (0-0), waardoor de Bosniërs als groepswinnaars doorstoten naar de halve finales en promoveren naar de hoogste afdeling van de Nations League. Oostenrijk is dankzij de draw zeker van het behoud in de B-divisie, het puntenloze Noord-Ierland degradeert. De laatste match tussen de Noord-Ieren en Oostenrijk is overbodig.

In groep 2 van de C-divisie is het lot van Estland na een 2-0 nederlaag in Hongarije geveld. De Esten degraderen. Finland liet de groepswinst dan weer liggen na een 1-0 nederlaag in Griekenland, dat met nog een speeldag te gaan op drie punten volgt van Finland. De Finnen moeten minstens een punt rapen in Hongarije, Griekenland moet minstens winnen van Estland en hopen op een Finse nederlaag.