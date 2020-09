Emotionele Patrick De Koster, die cel verlaat met enkelband: “Ik ga nu even van mijn gezin genieten” YP

22 september 2020

10u45

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 14 Voetbal Patrick De Koster heeft vandaag na meer dan drie weken de gevangenis mogen verlaten. Het gerecht verdenkt hem van witwassen, valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken in de transfer van Kevin De Bruyne naar Wolfsburg van zeven jaar geleden. De spelersmakelaar, die aan de gevangenis van Sint-Gillis werd opgewacht door zijn gezin, moet wel voor onbepaalde tijd een enkelband dragen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Ik ga zeker geen commentaar geven”, zei een geëmotioneerde Patrick De Koster aan VTM Nieuws nadat hij zijn vrouw en dochter eerst in de armen was gevallen. Waarna hij toch nog even verder ging: “Ik ga het gerecht zijn werk laten doen. Het enige wat ik wel wil zeggen is: chapeau voor de mensen hierbinnen. Die doen fantastisch werk onder heel moeilijke omstandigheden. Nu ga ik even van mijn gezin genieten, het heeft lang genoeg geduurd”, waarna hij met zijn gezin richting huis trok.

Het onderzoek naar De Koster ging in 2019 van start na een klacht van Kevin De Bruyne zelf en zou draaien rond commissies die De Koster onterecht zou opgestreken hebben toen De Bruyne bij het Duitse Wolfsburg speelde, in 2013 en 2014. Die transfer kwam mede tot stand via spelersmakelaar Didier Frenay en er zou sprake zijn van onrechtmatige betalingen via Liechtenstein.

Volgens de advocaten van De Koster heeft de voetbalmakelaar nooit iets oneerbaars gedaan en zeker geen misdrijven gepleegd. Zij hadden daarom begin september al aan de raadkamer gevraagd hun cliënt vrij te laten. De raadkamer ging daar niet op in, waarna de verdediging in beroep ging. Op 11 september kwam het dossier dan voor de kamer van inbeschuldigingstelling. Intussentijd was De Koster geconfronteerd met Kevin De Bruyne, een confrontatie die volgens zijn advocaten sereen en vooral verhelderend was verlopen.

Vorige vrijdag heeft de kamer van inbeschuldigingstelling nu beslist dat de voorlopige hechtenis van Patrick De Koster wel verlengd wordt, maar dan onder de modaliteit van het elektronisch toezicht. De Koster mag dus, een stuk later dan verwacht, de gevangenis verlaten met een enkelband.

Lees ook.

Sheriff met bazooka: een portret van Michel Claise, de man die Patrick De Koster in de cel hield (+)

Patrick De Koster mag gevangenis verlaten, maar moet wel weekend wachten omdat enkelband nog niet klaar is