Emotionele Jan Mulder rouwt om generatiegenoot en vriend Rensenbrink: “Het kon echt niet langer. Hij had pijn” KDW/TLB

25 januari 2020

23u51

Bron: VTM Nieuws 14 Anderlecht VTM Nieuws-analist Jan Mulder (74) vernam het overlijden van zijn gewezen ploegmaat Rob Rensenbrink (72) via de vrouw van zijn vriend. Voor de microfoon van VTM Nieuws reageerde Mulder emotioneel op de dood van zijn generatiegenoot.

“Ik zou vanmiddag naar hem toegaan”, zei Jan Mulder. “Zijn vrouw Corrie zei gisteren aan de telefoon dat het weinig zin had. Robbie was in coma gevallen. Het klinkt raar, maar eigenlijk was dat goed want het was niet meer te doen. Hij at niet meer en zijn spieren takelden af. Vorige maand sprak ik hem nog. Hij bleef altijd vrolijk, terwijl hij het zo moeilijk had.”

“Robbie was een groot mens. En een schitterende voetballer. Ik zie dat beeld nog steeds voor me. Hij had een geweldige lange slalom in huis, in die tijd kon dat nog. Paul Van Himst kon dat ook. Robbie bleef ondanks zijn beeldschone bewegingen heel bescheiden. Hij was sierlijk als de pest. Robbie was een topschutter aan de buitenkant. Een soort Arjen Robben avant la lettre. Ik heb anderhalf jaar met hem mogen spelen. Alleen Johan Cruijff was beter.”

“Zijn grote klasse waren zijn bewegingen. En tegelijkertijd was hij heel bescheiden. Ook op het veld. Na een goal lukte het bijna niet om hem te omhelzen, want hij liep gewoon door naar zijn helft. Robbie was een bescheiden grootheid. Drie weken geleden heb ik hem nog gebeld. Hij was vermoeid, maar bleef toch altijd vrolijk. Hij had het heel erg moeilijk, maar liet dat niet zien.”

R. I.P Rob, Je was een echte wereldvedette van het voetbal en spijtig genoeg heb Je ons veel te vroeg moeten verlaten Wij zullen je nooit en vergeten en trachten je droomvoetbal levendig te houden.👍💜👍. verschueren michel(@ verschuerenmic1) link

Mulder over de voetballer Rensenbrink: “Hij vloog langs tegenstanders. Op een stijlvolle manier”

Mulder: “De supporters van Anderlecht leefden voor de grote gala-avonden onder leiding van Rensenbrink in het Astridpark”

Mulder over de laatste maanden van Rensenbrink: “Het kon echt niet langer. Hij had pijn”

Mulder: “Plots is zijn toestand snel erger geworden. Ik gun hem de rust zeer”