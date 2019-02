Emile Mpenza, nu jeugdtrainer van Antwerp: “In mijn tijd keek niemand naar Belgen om” Redactie

19 februari 2019

22u32

Bron: VTMNieuws 0

19 goals als Rode Duivel, van de huidige generatie doen alleen Romelu Lukaku en Eden Hazard beter. Maar tegenwoordig vind je Emile Mpenza terug op de oefenvelden van de Bosuil. Daar doet hij op zijn veertigste zijn ding als trainer van de U13 van Antwerp. “Ik heb op korte tijd al veel geleerd”, aldus Mpenza in VTMNieuws. “Vooral om minder rustig te zijn, me meer te laten gelden. Wat ik de jongens vooral wil bijbrengen? (lacht) De Mpenza-stijl: snelheid en doelgerichtheid.”

Woensdagavond is Mpenza te gast in Gelsenkirchen, waar zijn ex-club Schalke het opneemt in de Champions League tegen Manchester City, nog een gewezen club van de jongste Mpenza. “Schalke is me nooit vergeten. Ik heb er veel mooie momenten beleefd. En bij Man City had ik zo graag nog naast Agüero gevoetbald, de all-time topschutter van de club. Maar in mijn tijd keek er niemand naar de Belgen om, terwijl ze nu overal terecht kunnen. Daarom ben ik best wel fier op wat ik gepresteerd heb en voor welke clubs ik gespeeld heb.”