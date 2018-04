Elke WK-match krijgt video-arts die hersenen van speler controleert na zwaar kopduel FT

14 april 2018

06u51

Bron: De Standaard 0 Voetbal Wanneer een voetballer tijdens het WK in Rusland onzacht in een kopduel verzeild is geraakt, zal een video-arts de hersenen controleren op schade. Mogelijk wordt de speler dan onmiddellijk van het veld gestuurd. Dat zegt arts van de Rode Duivels, Kris Van Crombrugge, in De Standaard.

In andere sporten, zoals het American Football, zijn er al dwingende regels om spelers van het veld te sturen wanneer ze hard het hoofd stoten. In het voetbal is daar nog geen consensus over. Herinner je Vincent Kompany die in 2013 tijdens de kwalificatiematch tegen Servië stevig in botsing kwam met de elleboog en het hoofd van doelman Stojkovic. Kompany liep een neusfractuur, een barst in de oogkas en een lichte hersenschudding op, maar wilde van geen wissel weten en speelde de match doodleuk uit. Nadien werd hij naar het ziekenhuis gebracht.

Komend WK zal er strikter gehandeld worden. "We zullen extra alert zijn", zegt teamarts Kris Van Crombrugge. "Ik ben net terug van Rusland en daar zijn afspraken gemaakt: als een speler er neergaat, mogen we het spel tot drie minuten stilleggen om hem te onderzoeken. Als we vermoeden dat hij een black-out heeft gehad, moet hij onverbiddelijk van het veld. Ook als hij zelf zegt dat hij helemaal oké is. Bovendien is er bij elke match een video-arts aangeduid, die meteen beschikt over alle beelden, en ze meeneemt in de beslissing. Voor België zal ik dat zijn."

Uit recent onderzoek raakte bekend dat wie als twintiger een hersentrauma - zoals een zware hersenschudding - oploopt, 63 procent meer kans heeft om in de daaropvolgende 30 jaar dement te worden. Voor wie als dertiger met hetzelfde letsel te maken krijgt, stijgt het risico met 37 procent. Zelfs een lichte hersenschudding blijkt tot een significant hoger risico (17 procent) op dementie te leiden.