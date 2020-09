Eindelijk internationale onderscheiding? De Bruyne als eerste Belg genomineerd voor UEFA Player of the Year DMM

23 september 2020

12u36 0 Voetbal Komt dan eindelijk de internationale prijs die hij verdient? Kevin De Bruyne is samen met Robert Lewandowski en Manuel Neuer opgenomen in de top drie voor de UEFA Player of the Year.

De beste voetballer op de Europese velden. Nu de Ballon d’Or dit jaar door het coronavirus niet wordt uitgereikt, moet het zowat de belangrijkste individuele prijs zijn die een stervoetballer dit jaar kan verdienen. De UEFA Men’s Player of the Year gaat uit van de Europese voetbalbond (UEFA) en bekroont de beste voetballer in club en internationaal verband. De onderscheiding bestaat sinds 2011 en is daarmee de opvolger van de UEFA Club Footballer of the Year.

In de top drie voor de eerste keer geen Lionel Messi of Cristiano Ronaldo. De Argentijn won de prijs twee keer, Cristiano Ronaldo is recordhouder met drie onderscheidingen. Verder staan met Ribéry, Iniesta en Modric nog enkele mooie namen op de erelijst. Wie het dit jaar dan wel wordt? Robert Lewandowski, Manuel Neuer of Kevin De Bruyne. Onze landgenoot is genomineerd na een bijzonder sterk seizoen bij Manchester City. Lewandowski en Neuer waren de steunpilaren van het Bayern dat de treble pakte vorig seizoen.

In totaal brachten zo’n 80 coaches en 55 journalisten hun stem uit. Elke eerste plaats is goed voor vijf punten, de tweede plaats voor drie punten en een derde plaats voor één punt. Het beste Belgische resultaat was tot dusver de zesde plaats van Eden Hazard in 2015. De kapitein van de Rode Duivels werd ook negende in 2018 en zevende vorig jaar. Dit jaar haalde hij de top 10 niet. De Bruyne werd in 2018 al eens zevende.

De UEFA maakte ook de genomineerden bekend voor Speelster van het Jaar, Trainer van het Jaar (bij mannenteams) en Trainer van het Jaar (bij vrouwenteams). De winnaars worden op donderdag 1 oktober bekendgemaakt tijdens de gala-avond in het Zwitserse Nyon. Er wordt dan ook geloot voor de groepsfase van het nieuwe seizoen in de Champions League.

Robert Lewandowski, Manuel Neuer & Kevin De Bruyne shortlisted for UEFA Men’s Player of the Year award!



Who will win? pic.twitter.com/YG5fU6ruui Adriano Del Monte(@ adriandelmonte) link

Erelijst UEFA Player of the Year

2010–2011: Lionel Messi (Arg)

2011–2012: Andrés Iniesta (Spa)

2012–2013: Franck Ribéry (Fra)

2013–2014: Cristiano Ronaldo (Por)

2014–2015: Lionel Messi (Arg)

2015–2016: Cristiano Ronaldo (Por)

2016–2017: Cristiano Ronaldo (Por)

2017–2018: Luka Modric (Kro)

2018–2019: Virgil van Dijk (Ned)

Lees ook:

Met dank aan zijn stressniveau dat met het nulpunt flirt: ‘Mister reliable’ De Bruyne wijst City de weg met perfecte strafschop

Kevin De Bruyne: “De komst van Lionel Messi? I don’t care”